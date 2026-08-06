'रामायण'ला ऑस्कर नाही मिळाला तर...'; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची 4,000 कोटींच्या चित्रपटावर मोठी प्रतिक्रिया

मुंबईतील फिल्म सिटीमध्ये आयोजित विशेष कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिग्दर्शक नितेश तिवारी यांच्या महत्त्वाकांक्षी 'रामायण' चित्रपटाचे कौतुक केले. भारतीय चित्रपटसृष्टीसाठी हा चित्रपट जागतिक पातळीवर नवा मापदंड ठरू शकतो, असे सांगताना त्यांनी या चित्रपटाला ऑस्कर पुरस्कार मिळण्याची क्षमता असल्याचा विश्वास व्यक्त केला. सुमारे 4,000 कोटी रुपयांच्या एकूण प्रकल्पमूल्यामुळे आधीच चर्चेत असलेल्या या चित्रपटाबाबत मुख्यमंत्री यांनी केलेल्या वक्तव्याची आता मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.
कार्यक्रमात बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, भारतीय संस्कृती आणि रामायणासारखा कालातीत विषय जागतिक दर्जाच्या तंत्रज्ञानासह मोठ्या पडद्यावर साकारला जात आहे. अशा दर्जाचा चित्रपट ऑस्करसारख्या प्रतिष्ठेच्या पुरस्कारासाठी पात्र ठरावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. भारतीय चित्रपटसृष्टीची क्षमता आता जगासमोर सिद्ध होत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
'रामायण' हा भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सर्वात महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांपैकी एक मानला जात आहे. या चित्रपटाच्या दोन भागांसाठी उत्पादन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स (VFX), जागतिक वितरण आणि मार्केटिंगसह एकूण खर्च सुमारे 4,000 कोटी रुपये असल्याची चर्चा आहे. निर्मात्यांनी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे VFX आणि जागतिक प्रेक्षकांना लक्षात घेऊन या चित्रपटाची निर्मिती केली आहे.
या चित्रपटात रणबीर कपूर प्रभू श्रीराम यांच्या भूमिकेत, साई पल्लवी सीतेच्या भूमिकेत, यश रावणाच्या भूमिकेत, तर सनी देओल हनुमानाची भूमिका साकारत आहेत. कलाकारांची निवड, भव्य सेट, उच्च दर्जाचे तांत्रिक काम आणि जागतिक स्तरावरील निर्मितीमूल्यामुळे चित्रपटाबाबत प्रेक्षकांमध्ये मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, रामायण हा केवळ धार्मिक ग्रंथ नसून भारतीय संस्कृती, नैतिक मूल्ये आणि परंपरेचे प्रतीक आहे. अशा कथेला आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून जगभर पोहोचविण्याचा प्रयत्न भारतीय चित्रपटसृष्टीसाठी अभिमानाची बाब आहे. या माध्यमातून भारतीय कथा आणि संस्कृतीला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अधिक व्यापक ओळख मिळू शकते, असे त्यांनी नमूद केले.
'रामायण'च्या टीझर आणि प्राथमिक प्रचारानंतर चित्रपटाविषयी मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे. सोशल मीडियावरही या चित्रपटाची सातत्याने चर्चा होत असून, VFX, कलाकारांचे सादरीकरण आणि भव्य निर्मितीमूल्य याबाबत प्रेक्षक विविध प्रतिक्रिया देत आहेत. चित्रपट प्रदर्शित होण्यापूर्वीच तो वर्षातील सर्वाधिक चर्चेचा प्रकल्प ठरला आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी चित्रपटाबाबत आशावादी भूमिका मांडली असली, तरी ऑस्कर पुरस्कारासाठी चित्रपटाची अधिकृत निवड, पात्रता आणि अंतिम निर्णय हा चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर अकादमीच्या प्रक्रियेनुसारच होणार आहे. त्यामुळे सध्या व्यक्त करण्यात आलेली अपेक्षा ही त्यांच्या वैयक्तिक मताच्या स्वरूपातील प्रतिक्रिया मानली जाते. अंतिम यश चित्रपटाच्या दर्जावर, जागतिक प्रतिसादावर आणि पुरस्कार प्रक्रियेवर अवलंबून असेल.