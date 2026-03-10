'मुख्यमंत्र्यांचा Gulf ला एक कॉल अन् प्रॉब्लेम सॉल्व्ह', कुवेतमध्ये अभिनयचा अनुभव कसा होता?, विशाखा सुभेदारांनी सांगितला थरार!

Vishakha Subhedar: अभिनेत्री विशाखा सुभेदार यांचा मुलगा हा मायदेशी परतला आहे. अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धामुळे आखाती देशांमध्ये गंभीर स्थिती आहे. भारतातील अनेक जणही या देशांमध्ये अडकले होते. शेकडो भारतीय नागरिक वेगवेगळ्या आखाती देशांमध्ये अडकल्याने त्यांना व कुटुंबियांना मोठी चिंता होती. यांत विशाखा सुभेदार यांचा मुलगा अभिनयही कुवेतमध्ये अडकला होता.
काही दिवसांपूर्वीच विशाखा सुभेदार यांनी सोशल मीडियावर एक व्हिडीओ शेअर करत आपल्या मुलाला सुखरूप मायदेशी आणण्याची मागणी मुख्यमंत्री फडणवीस तसेच पंतप्रधान मोदी यांच्याकडे केली होती. आता मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या पुढाकाराने अभिनय घरी परतलाय. त्यानंतर सुभेदार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानले आहेत. मुलगा सुखरुप मुंबईत आल्यानंतर त्यांचा जीव भांड्यात पडला आणि त्यांनी सुटकेचा नि:श्वास टाकला.
मुलगा अभिनय मायदेशी परतल्यानंतर विशाखा सुभेदार यांनी झी 24 तासशी बोलताना साऱ्यांचे आभार मानले. मी सुटकेचा नि:श्वास टाकला. देवाच्या पुढ्यात होते. देवाने ऐकलं. खूपच मोठा प्रवास होता. माझा व्हिडीओ व्हायरल झाला. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांकडे मी विनंती केली. तिकडे आपली मंडळी अडकलेय. एकनाथ शिंदे मुलाशी आणि माझ्याशी बोलले. चौघांनी अक्षरश: तगादा लावला होता. व्हीसा होत नव्हता. कारण काही सांगितलं जात नव्हतं. त्यामुळे बाकी सर्व मंडळी हळहळल्याचे विशाखा म्हणाल्या.
अभिनयचा व्हीसा अडकला होता. अभिनय आणि 24 जण अडकली असती. मुख्यमंत्र्यांनी गल्फला फोन लावून रात्रभरात व्हीसा मुलांच्या हातात होता. यानंतर सौदीकडे ही मंडळी निघाली आणि कुवैतमध्ये हल्ला झाला. मला मनापासून कृतज्ञता व्यक्त करायची आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस, उपमुख्यमंत्री शिंदे, मुरलीधर मोहोळ, मनोज मुंडे या मंडळींनी घरातल्या मंडळींप्रमाणे मदत केल्याचे विशाखा सुभेदार म्हणाल्या.
अभिनयने मला काळजी वाटेल म्हणून काही सांगत नव्हता. हवेतल्या हवेत ड्रोन फुटतायत, असे सांगत होता. पण आता आल्यावर परिस्थिती सांगितली. स्फोट झाल्यानंतर खाली मलबा पडत होता त्यानेही नुकसान होत होतं. सारखे सायरन वाजत होते. कुवैतमध्ये भयानक स्थिती होती. कुवैतमधल्या महाराष्ट्रातल्या मंडळाचंदेखील कौतुक आहे. सर्वांनी राहण्याची व्यवस्था केली. कोणी हातच न राखता जितकी होईल तितकी मदत सर्वांनी केल्याचे विशाखा सुभेदार यांनी म्हटलंय.