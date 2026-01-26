English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • रंग कोणाच्याही बापाचा नाही ; मुंब्रा हिरव्या करण्यावर सयाजी शिंदे यांचे कडवट शब्द

'रंग कोणाच्याही बापाचा नाही' ; मुंब्रा हिरव्या करण्यावर सयाजी शिंदे यांचे कडवट शब्द

Sayaji Shinde statement on Sahar Yunus Shaikh : मुंब्रातील महानगरपालिकेची निवडणूक जिंकल्यानंतर AIMIM च्या सहर युनूस शेख यांनी केलेल्या "मुंब्रा हिरवा करणार" या वक्तव्यावर सयाजी शिंदे यांनी चांगलीच चोख प्रतिक्रिया दिली आहे.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 26, 2026, 02:04 PM IST
'रंग कोणाच्याही बापाचा नाही' ; मुंब्रा हिरव्या करण्यावर सयाजी शिंदे यांचे कडवट शब्द

मुंब्राच्या महानगरपालिका निवडणुकीत असदुद्दीन ओवैसी यांच्या नेतृत्वाखाली निवडून आलेल्या सहर युनूस शेख यांच्या वादग्रस्त वक्तव्यावर अभिनेता सयाजी शिंदे यांनी कठोर प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. शेख यांनी आपल्या विजयानंतर एका सार्वजनिक भाषणात "मुंब्राला हिरव्या रंगाने रंगवून टाकू" असे म्हटले होते. त्यावर प्रतिक्रिया देताना सयाजी शिंदे यांनी त्यांना चांगलीच तिखी टोले दिले.

Add Zee News as a Preferred Source

सयाजी शिंदे म्हणाले, 'कुठलाही रंग कोणाच्या बापाचा नाही, सगळे रंग निसर्गाच्या बापाचे आहेत.” त्यांनी पुढे स्पष्ट केले की निसर्गात सर्व रंग निसर्गत:च अस्तित्वात आहेत आणि त्यांना कुणी आव आणून तयार करू शकत नाही. "रंग आपल्या कर्तृत्वामुळे, निसर्गाच्या नियमांनुसार निर्माण होतात, आणि त्यांचे कोणाला केवळ स्वामित्व घेता येऊ शकत नाही,' असे ते म्हणाले.

शेख यांच्या वक्तव्यातील विवादास्पद विधानावर सयाजी शिंदे यांनी सांगितले की, प्रत्येक व्यक्ती किंवा समुदायाच्या नावाने रंगाच्या पध्दतीला एकजण आपल्या अधिकाराचा भाग म्हणून घेणे, हे निंदनीय आहे. 'मुंब्राच्या हिरव्या रंगाच्या मुद्द्यावर एक गोष्ट स्पष्ट करतो, ती म्हणजे, हिरवा रंग निसर्गाचा आहे, तो कुणाचाही अधिकार नाही. हा रंग वातावरणातील समृद्धी, उन्नती आणि जीवनाच्या निसर्गाच्या चांगुलपणाचे प्रतीक आहे,' असं ते म्हणाले.

सयाजी शिंदे यांचे देवराई कार्य

सयाजी शिंदे सध्या जुन्नर तालुक्यात देवराई प्रकल्पावर काम करत आहेत, ज्यामध्ये स्थानिक वनस्पतींना जपणं, जंगलाची पुनर्रचना आणि पर्यावरणाचा संतुलन राखणं यासाठी त्यांचे मोठे योगदान आहे. त्यांची मते पर्यावरण आणि निसर्ग यांचा एकमेकांवर अवलंब असलेला संबंध सर्वांना कळावा, अशी आहेत. यावेळी त्यांनी सांगितले की, "माझ्या कार्यामध्ये आम्ही छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या नावाने देवराई प्रकल्प सुरू करत आहोत. यामध्ये संतांचा विचार समाविष्ट केला जाईल. एक हजार झाडं लावली गेली आहेत, आणि यापुढे आणखी १०,००० झाडं लावण्याचा मानस आहे. झाडांची आणि निसर्गाची काळजी घेणं ही आमची प्राथमिकता आहे."

नासिक तपोवन प्रकरण

त्यांनी नाशिकच्या तपोवनमधील झाडांची कापणी संदर्भात केलेल्या कायदेशीर कारवाईचा उल्लेख देखील केला. 'तपोवनमधील झाडांची कापणी कायदेशीर नसल्यामुळे, त्यावर कायदेशीर कारवाई केली जात आहे,” अशी माहिती सयाजी शिंदे यांनी दिली. ते म्हणाले, “कुंभमेळेची परंपरा देखील चांगली आहे, पण झाडांची परंपरा त्या पेक्षा महत्त्वाची आहे. झाडांची रचना आणि त्यांचा पर्यावरणावर होणारा प्रभाव मोठा आहे. हे लक्षात घेतल्यास, झाडांचे जतन आणि संरक्षण महत्वाचे आहे.'

राजकारणातील रस नाही, पण निसर्गाच्या कार्यामध्ये योगदान

सयाजी शिंदे यांनी राजकारणाच्या संदर्भातही आपली भूमिका स्पष्ट केली. 'माझे राजकारणाशी काहीही संबंध नाही. मी फक्त निसर्गाच्या कार्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे. मी राजकारणाबद्दल काहीच बोलू इच्छित नाही,' असं ते म्हणाले. त्यांच्या या विधानाचा अर्थ असा आहे की, सयाजी शिंदे राजकारणात भाग घेण्यापेक्षा पर्यावरण, निसर्ग आणि समाजाच्या कल्याणासाठी काम करण्यावर अधिक विश्वास ठेवतात.

सयाजी शिंदे यांनी सांगितले की, 'राजकारणाच्या बाबतीत मी कधीच लक्ष घातलं नाही आणि त्यात रसही नाही. हजारो वर्षांपासून राजकारण चालू आहे आणि ते आजही चालत आलं आहे. पण आपल्याला पर्यावरणाच्या बाबतीत काम करणे महत्त्वाचं आहे. यापुढे देखील मी अशा कार्यामध्ये योगदान देणार आहे.'

संपूर्ण महाराष्ट्राच्या पर्यावरण आणि रंगाच्या संदर्भातील विचार

सयाजी शिंदे यांच्या वाक्यांमध्ये एक गडद संदेश आहे. ते सांगतात की, रंगांची विविधता आणि परंपरा फक्त व्यक्तीच्या किंवा समुदायाच्या हक्काचा भाग होऊ नयेत. रंग निसर्गाचा एक अविभाज्य भाग आहेत आणि त्या संदर्भात विचार करताना, समाजाच्या एकतेला महत्व दिले पाहिजे. 'निसर्गातील रंग त्याचे नैतिक प्रतीक आहेत, त्यांचे आपल्या कोणाच्या हक्काने पाबंद करणं योग्य नाही,' असे शिंदे यांचे म्हणणे होते. त्यांचे हे विधान नवा विचार आणि समाजातील विविधतेला सन्मान देणारे ठरले आहे.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

...Read More

Tags:
Siyaji ShindeSahr Yunus ShaikhMunbra electionAIMIMPolitical controversy

इतर बातम्या

बद्रीनाथ- केदारनाथ मंदिर परिसरात गैर-हिंदुंना प्रवेशबंदी? म...

भारत