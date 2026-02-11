Shreyas Talpade accused of multi-lakh fraud : श्रेयस तळपदेविरोधात लाखोंच्या फसवणुकीची तक्रार; इतर 12 जणांची नावंही अडचणीत

उत्तर प्रदेशच्या भोगावन पोलिसांनी प्रसिद्ध अभिनेता श्रेयस तळपदे आणि 12 अन्यांविरुद्ध गुंतवणूक फसवणुकीच्या संशयावरून गुन्हा नोंदवला आहे. वृत्तसंस्था ANI नुसार, हा गुन्हा मंगळवार, 10 फेब्रुवारी रोजी नोंदवण्यात आला. मोहल्ला मिशराणा येथील एका रहिवाशाने अभिनेता आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांवर गुंतवणूक योजना दाखवून लाखों रुपये फसवले असल्याचा आरोप केला.
तक्रारीनुसार, श्रेयस तळपदे आणि त्याच्या सहकाऱ्यांनी मोहल्ला मिशराणा येथील मुंबई बँकेच्या शाखेतून गावकऱ्यांना गुंतवणूक योजनेच्या नावाखाली लाखों रुपये फसवले. पोलिसांनी कोर्टाच्या आदेशानंतर या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली आहे. भोगावन पोलिसांनी प्राथमिक तपासात सांगितले की, या गुंतवणूक योजनेत अनेक ग्रामीण रहिवासी सहभागी झाले होते आणि त्यांना मोठ्या लाभाचे आश्वासन देण्यात आले होते. तथापि, गुंतवणूक झाल्यानंतर त्यांना कोणताही फायदा मिळाला नाही आणि त्यांचे पैसे गायब झाले.
हे प्रकरण श्रेयसच्या कारकिर्दीतील पहिलं काही नाही. मागील वर्षी, श्रेयस तलपाटे आणि आलोक नाथसह २२ अन्यांविरुद्ध लोणी अर्बन मल्टी-स्टेट क्रेडिट अँड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव्ह सोसायटीच्या नावाखाली गुंतवणूक फसवणुकीचे प्रकरण नोंदवले गेले होते. ANI नुसार, या प्रकरणाची तक्रार बघपतच्या रहिवासी बाबली यांनी केली होती. श्रेयस तळपदे आणि आलोक नाथ या सोसायटीचे ब्रँड अॅम्बेसेडर होते. पोलिसांनी या आधीच्या प्रकरणातही तपास सुरू केला होता आणि त्यातील काही आरोपींवर कारवाई केली गेली आहे. या पार्श्वभूमीवर आता श्रेयसच्या नावाचा उल्लेख या नव्या गुंतवणूक फसवणुकीच्या प्रकरणात आल्याने सामाजिक माध्यमांवरही चर्चा सुरू झाली आहे.
श्रेयस तळपदे हा हिंदी आणि मराठी चित्रपटसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेता, दिग्दर्शक आणि निर्माता आहे. त्यानी 2005 मध्ये ‘इकबाल’ चित्रपटातून प्रेक्षकांच्या मनात आपली ओळख निर्माण केली. त्यानंतर त्यानी ‘ओम शांती ओम’, ‘गोलमाल’ मालिकेत काम केले आणि विशेषत: कॉमेडी चित्रपटांत त्याला मोठ्या प्रमाणावर लोकप्रियता मिळाली. श्रेया तळपदे यानी शेवटचे ‘आझाद भारत’ चित्रपटात नेताजी सुभाष चंद्र बोसची भूमिका साकारली होती. यावर्षी त्यांच्या प्रेक्षकांना ‘द गेम ऑफ गिर्गिट’ आणि ‘वेलकम टू द जंगल’ या चित्रपटांत पाहायला मिळणार आहेत.
भोगावन पोलिसांनी या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली असून, आरोपींच्या बँक व्यवहारांची तपासणी, तक्रारदारांची साक्ष आणि इतर दस्तऐवज यांचा अभ्यास केला जात आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, या गुंतवणूक योजनेत मोठ्या प्रमाणावर पैशांचा व्यवहार झाला आहे, त्यामुळे पोलिस या प्रकरणात गंभीर आहेत.
याशिवाय, या प्रकरणाची चौकशी पूर्ण झाल्यावर गुन्हेगारांवर आर्थिक फसवणुकीसह इतर संबंधित कलमान्वये कारवाई होऊ शकते.