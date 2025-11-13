English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
‘कट्यार काळजात घुसली’च्या 10 वर्षपूर्तीनिमित्त सुबोध भावेने खास आठवणी शेअर केल्या

सुबोध भावेने ‘कट्यार काळजात घुसली’ला 10 वर्ष पूर्ण झाल्याचं निमित्त साधत आठवणींना उजाळा दिला.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Nov 13, 2025, 04:40 PM IST
मराठी मनोरंजन विश्वातील बहुप्रतिभावान आणि प्रेक्षकप्रिय अभिनेता सुबोध भावे हा केवळ अभिनयासाठीच नव्हे, तर आपल्या दिग्दर्शन कौशल्यासाठीही ओळखला जातो. ‘कट्यार काळजात घुसली’ आणि ‘संगीत मानापमान’ या दोन चित्रपटांमधून सुबोधने दिग्दर्शक म्हणून आपल्या संवेदनशीलतेचा आणि कलात्मकतेचा ठसा उमटवला. आज सुबोधच्या दिग्दर्शनातील पहिला चित्रपट ‘कट्यार काळजात घुसली’ला प्रदर्शित होऊन तब्बल 10 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. या निमित्ताने त्याने सोशल मीडियावर एक खास पोस्ट शेअर केली असून ती सध्या चर्चेचा विषय ठरली आहे.

‘कट्यार काळजात घुसली’चा प्रवास कल्पनेपासून क्लासिकपर्यंत

12 नोव्हेंबर 2015 रोजी प्रदर्शित झालेला ‘कट्यार काळजात घुसली’ हा चित्रपट मराठी चित्रपटसृष्टीत एक ऐतिहासिक ठरला. पारंपरिक संगीत, नाट्य आणि आधुनिक सिनेमॅटिक दृष्टीकोन यांचा संगम असलेल्या या चित्रपटाने प्रेक्षकांच्या मनात कायमस्वरूपी स्थान निर्माण केलं. या दशकपूर्तीच्या निमित्ताने सुबोध भावेने आपल्या पोस्टमध्ये त्या प्रवासाच्या आठवणींना उजाळा दिला.

तो लिहितो 'सूर निरागस हो... 12 नोव्हेंबर 2015 रोजी ‘कट्यार काळजात घुसली’ प्रदर्शित झाला आणि आज त्याला 10 वर्ष पूर्ण झाली. राहुल देशपांडे यांनी ‘कट्यार’ नाटकाची निर्मिती केली आणि तिथूनच चित्रपटाची कल्पना माझ्या मनात आली. ती कल्पना डोक्यात येऊन बघता बघता सगळ्यांच्या साथीने चित्रपट साकार झाला.'

संगीताचा सोहळा आणि नाळ जोडणारा प्रवास

सुबोध भावेने पुढे आपल्या भावनिक पोस्टमध्ये लिहिलं 'हा चित्रपट म्हणजे भारतीय संगीताचा सोहोळा, माणसाला माणसाशी जोडणारा, नव्या पिढीची आपल्या आधीच्या पिढीशी नाळ जोडणारा प्रवास आहे. आमच्या संपूर्ण टीमसाठी हा आयुष्यभराच्या आनंदाचा क्षण आहे.' त्याने पुढे मराठी रंगभूमी आणि संगीत परंपरेतील महान कलाकारांना आदरांजली अर्पण केली. 'पुरुषोत्तम दारव्हेकर मास्तर, प्रभाकर पणशीकर, पं. जितेंद्र अभिषेकी आणि पं. वसंतराव देशपांडे यांची ही जादू आम्ही पुढील पिढीपर्यंत पोहोचवू शकलो, हे आमचं भाग्य आहे.'

चाहत्यांप्रती कृतज्ञता आणि प्रेम

सुबोध भावेने आपल्या पोस्टच्या शेवटी चाहत्यांबद्दल मनापासून कृतज्ञता व्यक्त केली. 'या प्रवासात सहभागी असलेल्या प्रत्येकाचे मी आयुष्यभर ऋणी आहे. रसिक प्रेक्षकांनी आम्हाला भरभरून प्रेम दिलं, आशीर्वाद दिला. तुम्हा सर्वांवर नितांत प्रेम – जीते रहो, गाते रहो.'

‘कट्यार काळजात घुसली’ची जादू अजूनही ताजी

सुबोध भावे, सचिन पिळगांवकर आणि राहुल देशपांडे यांच्या अभिनयाने सजलेल्या या चित्रपटाने केवळ समीक्षकांची मने जिंकली नाहीत, तर तरुण पिढीलाही पारंपरिक संगीताच्या सौंदर्याशी जोडले. आज दशकानंतरही या चित्रपटातील ';सूर निरागस हो', 'गाणे तूज गाईन' यांसारखी गाणी प्रेक्षकांच्या मनात ताजी आहेत. ‘कट्यार काळजात घुसली’ हा फक्त एक सिनेमा नव्हता, तर मराठी संस्कृती, नाटक, संगीत आणि भावना यांचा एक सुंदर संगम होता. दशकानंतरही त्या चित्रपटाची जादू प्रेक्षकांच्या काळजात कायम आहे आणि सुबोध भावेच्या या पोस्टने पुन्हा एकदा त्या अविस्मरणीय प्रवासाची आठवण सर्वांच्या मनात जागी केली आहे.

FAQ
‘कट्यार काळजात घुसली’ हा चित्रपट केव्हा प्रदर्शित झाला?
‘कट्यार काळजात घुसली’ हा चित्रपट 12 नोव्हेंबर 2015 रोजी प्रदर्शित झाला. यंदा या चित्रपटाला प्रदर्शित होऊन 10 वर्षे पूर्ण झाली आहेत.

‘कट्यार काळजात घुसली’ चित्रपटाचे दिग्दर्शन कोणी केले आहे?
या चित्रपटाचे दिग्दर्शन सुबोध भावे यांनी केले आहे. त्यांनी या चित्रपटात दिग्दर्शक आणि अभिनेता अशी दुहेरी भूमिका निभावली होती.

‘कट्यार काळजात घुसली’ चित्रपट विशेष का आहे?
हा चित्रपट पारंपरिक भारतीय संगीतावर आधारित असून, तो जुन्या पिढीला नव्या पिढीशी जोडणारा एक कलात्मक सेतू आहे. या चित्रपटात संगीत, नाट्य आणि भावनांचा सुंदर संगम आहे, ज्यामुळे तो आजही प्रेक्षकांच्या मनात ताजा आहे.

