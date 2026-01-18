निक्की तांबोळीच्या डोळ्याबाबत चिंता; अरबाजने दिला हेल्थ अपडेट

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Nikki Tamboli Eye Injury health update by Arbaaz : चाहत्यांच्या चिंतेला उत्तर देत अरबाजने खुलासा केला, निक्की तांबोळीच्या डोळ्याबाबत सगळं सांगितलं.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 18, 2026, 08:38 AM IST
मराठी मनोरंजनविश्वात सध्या अभिनेत्री निक्की तांबोळीच्या तब्येतीबाबत जोरदार चर्चा सुरु आहे. काही दिवसांपूर्वी तिच्या चाहत्यांनी सोशल मीडियावर लक्ष वेधले होते, जेव्हा निक्की हॉस्पिटलच्या बाहेर डाव्या डोळ्याला पट्टी लावलेल्या अवस्थेत स्पॉट झाली होती. तिच्या डोळ्याला नेमकं काय झाले आहे, याबाबत चाहत्यांमध्ये मोठी चिंता निर्माण झाली होती. अनेकांनी सोशल मीडियावर प्रश्न विचारले, तिची प्रकृती कितपत गंभीर आहे याबाबत अनुमान लावले.

अरबाज पटेल समोर आला

अखेर निक्कीचा बॉयफ्रेंड आणि अभिनेता अरबाज पटेल समोर आला आणि चाहत्यांच्या चिंतेवर प्रकाश टाकला. त्याने एक व्हिडिओ शेअर करत सगळ्या गोष्टी स्पष्ट केल्या.

अरबाजने सांगितले,

"मी सगळ्यांचे मेसेज पाहिले आहेत. लोक सतत विचारत आहेत की निक्कीच्या डोळ्याला काय झाले आहे. तिला डोळ्याच्या वरच्या बाजूला एक छोटी गाठ आली होती, जी इन्फेक्शनमुळे झाली."

त्याने पुढे स्पष्ट केले,

"आम्ही ती गाठ ऑपरेशन करून काढली आहे. आता सगळं ठीक आहे. बरे होण्यासाठी फक्त दोन दिवस लागतील. सध्या तिच्या डोळ्याला पट्टी लावलेली आहे आणि ती हळूहळू पूर्णपणे बरी होत आहे."

चाहत्यांचे प्रेम

अरबाजने चाहत्यांनी दाखवलेल्या प्रेमाबद्दल आभार मानले आणि म्हणाले, "तुमचं प्रेम आणि काळजी पाहून खूप बरं वाटलं. निक्की आता पूर्णपणे बरी आहे. तुमचे आशीर्वाद तिच्यासोबत आहेत आणि कायम राहतील. टेन्शन घेण्यासारखं काहीही नाही." तो म्हणाला की, दोन दिवसांत निक्की स्वतः इन्स्टाग्रामवर येऊन स्टोरीद्वारे चाहत्यांना सगळं समजावून सांगेल, त्यामुळे कोणालाही काळजी घेण्याची गरज नाही.

बिग बॉस मराठी 5 मधील जोडी

निक्की तांबोळी आणि अरबाज पटेल दोघेही बिग बॉस मराठी 5 मध्ये सहभागी झाले होते. शोदरम्यान आणि त्यानंतरही त्यांची जोडी प्रेक्षक आणि चाहत्यांच्या चर्चेत राहिली. घराबाहेर पडल्यानंतरही दोघे एकत्र आहेत आणि अरबाज नेहमीच निक्कीची काळजी घेताना दिसतो.

चाहत्यांच्या प्रतिक्रिया

सोशल मीडियावर चाहत्यांनी अरबाजच्या व्हिडिओवर प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. अनेकांनी कमेंट्समध्ये निक्कीच्या बऱ्या होण्यासाठी शुभेच्छा दिल्या, तर काहींनी तिच्या प्रकृतीबाबत चिंता व्यक्त केली. चाहत्यांचा हा प्रेमळ प्रतिसाद दोघांसाठीही मोठा आधार ठरला आहे. निक्की तांबोळी आणि अरबाज पटेलची जोडी फक्त बिग बॉस मराठी 5 मध्येच नव्हे तर त्यानंतरही चाहत्यांच्या मनावर राज्य करत आहे. निक्कीच्या डोळ्याच्या प्रकृतीवरील चर्चेनंतर अरबाजने दिलेला खुलासा चाहत्यांना दिलासा देणारा ठरला आहे. लवकरच दोघेही चाहत्यांसमोर सोशल मीडियावर पुन्हा हसतखेळत दिसतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

