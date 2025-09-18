वजनावर सतत टोमणे; स्वरा भास्करने ट्रोलर्सना दिलं थेट उत्तर!

Swara Bhaskar : मराठी आणि हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अभिनेत्री स्वरा भास्कर सध्या टीव्ही शो आणि सोशल मीडिया चर्चेत आहे. स्वरा भास्करने 2023 साली आपल्या पती फहाद अहमदसोबत एका सुंदर मुलीला राबियाला जन्म दिला. त्या वेळेस पासून ती चित्रपटांपासून दूर राहिली आहे, पण आता ती तिच्या पतीसह ‘पती-पत्नी आणि पंगा’ या रिअॅलिटी शोमध्ये धमाल करताना प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. या जोडप्याच्या छोट्या-मोठ्या वादांनी प्रेक्षकांना खूप मजा दिली आहे, मात्र काहींना स्वराच्या लूकवर प्रश्न उपस्थित करताना दिसत आहे. सोशल मीडिया यूजर्स म्हणतात की, जेव्हापासून स्वरा आई झाली आहे, तिने स्वत:ची काळजी कमी केली आहे आणि तिचं वजन वाढलं आहे.
'माझं बाळ आहे. मला अशी काही इच्छा नाही की, मला मूल नाही असं वाटावं. मी एक आई असताना ही आयडीयाच मला पसंत नाही. असं का की तुम्हाला प्रत्येकवेळी 25 वर्षांची वाटायची? मला तसं सुंदर, स्लिम-ट्रिम आणि ग्लॅमरस हिरॉइन वाटायचं नाही. हे होऊ शकत नाही. मी आता पंचविशीची राहिलेली नाही.' तिने पुढे सांगितलं: 'माझं वय आता 35 पेक्षा जास्त आहे. मला बाळ आहे. मला ग्लॅमरस दिसण्याची आवश्यकता नाही. मी माझ्या कामावर, माझ्या आरोग्यावर आणि माझ्या बाळावर लक्ष केंद्रित करते. माझं फोकस आता फक्त माझ्या आयुष्याच्या या नव्या टप्प्यावर आहे.' स्वराच्या या खुलास्यानंतर स्पष्ट होते की, जन्मानंतर आई होण्याचं जीवन तिला अत्यंत महत्त्वाचं आहे आणि सोशल मीडिया ट्रोल्सच्या टिप्पण्यांकडे ती फारसा गांभीर्याने पाहत नाही. अभिनेत्रीने आपल्या प्रेक्षकांना आणि चाहत्यांना सांगितलं की, आई होणं हे जगातील सर्वात कठीण आणि सुंदर अनुभव आहे, आणि त्यात स्वत:ला स्वीकारणं आणि स्वतःची काळजी घेणं हेच महत्त्वाचं आहे. स्वराचा हा खुलासा तिच्या चाहत्यांमध्ये चर्चेचा विषय ठरला असून, प्रेक्षक तिच्या धाडस आणि प्रामाणिकपणाचं कौतुक करत आहेत.
FAQ
स्वरा भास्करने जन्मानंतर का थेट उत्तर दिलं?
स्वरा भास्करच्या लूकवर ट्रोल्सच्या टीकांवर तिने थेट उत्तर दिलं. तिने सांगितलं की, तिचं वय आता 35 पेक्षा जास्त आहे, तिला आई म्हणून स्वतःची काळजी घेणं आणि बाळावर लक्ष केंद्रित करणं महत्त्वाचं आहे. तिला ग्लॅमरस दिसण्याची आवश्यकता नाही.
स्वरा भास्कर सध्या कोणत्या शोमध्ये दिसत आहे?
स्वरा भास्कर सध्या तिच्या पती फहाद अहमदसोबत ‘पती-पत्नी आणि पंगा’ या रिअॅलिटी शोमध्ये धमाल करत आहे. या शोमध्ये त्यांच्या छोट्या-मोठ्या वादांनी प्रेक्षकांचा मनोरंजन वाढवला आहे.
स्वरा भास्करने आई होण्याबद्दल काय बोललं?
तिने सांगितलं की आई होणं हा जगातील सर्वात कठीण आणि सुंदर अनुभव आहे. तिला स्वतःला स्वीकारणं, बाळाची काळजी घेणं आणि स्वतःची काळजी करणं महत्त्वाचं आहे. तिने ट्रोल्सच्या टीकांकडे फारसा गांभीर्याने न पाहता आपलं मत व्यक्त केलं आहे.