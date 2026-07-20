राम कपूर वारंवार श्रेया कालराला किस करत असल्याने मोठा वाद! पत्नी गौतमी कपूर म्हणाली 'त्याला...'

नेटफ्लिक्स सुरु असलेला 'लॉकअप' (सीझन 2) मागील काही दिवसांपासून सातत्याने चर्चेत पाहायला मिळाला आहे. मागील काही दिवसांमध्ये या शोच्या चर्चा संपूर्ण देशात पाहायला मिळत आहेत. शोमध्ये होणारे वाद त्याच्याबरोबर शोमध्ये असलेल्या स्पर्धकांच्या सिक्रेटमुळे सोशल मिडियावर मोठा गोंधळ सुरु आहे. 'लॉकअप' सीझन 2 मध्ये दोन दिवसांपासून एक वाद सुरु आहे तो म्हणजेच राम कपूरने श्रेया कालराला केलेला किस हा वादाचा विषय ठरला आहे. यावरुन मागील काही दिवसांपासून सातत्याने सोशल मिडियावर राम कपूरला ट्रोल केले जात आहेत. आता राम कपूरच्या पत्नीने सोशल मिडियावर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे आणि तिने या घटनेवर स्पष्टीकरण दिले आहे.
शोमध्ये एक टास्क झाला होता यामध्ये राम कपूरने श्रेयाला लीडरने निवडले नव्हते त्यानंतर राम कपूरने श्रेया कपूरच्या कपाळावर आणि गालावर किस केले होते. त्यावेळी श्रेयाने कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही, पण त्यानंतर श्रेयाने शिल्पा शिंदेसोबतच्या संभाषणात नाराजी व्यक्त केली होती. सोशल मिडियावर या घटनेचा व्हिडिओ वेगाने व्हायरल होत आहे. आता यावर राम कपूरची पत्नी गौतमी कपूर म्हणाली की, तो ना उच्छृंखल आहे ना विकृत. त्या व्हिडिओमध्ये, तिने श्रेयाच्या वक्तव्यांवर आणि दाव्यांवर नाराजी व्यक्त केली.
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गौतमीने लोकांना आवाहन केले की, एपिसोड्स एडिट केलेले असतात आणि प्रेक्षक शोमध्ये जे पाहतात ती संपूर्ण कथा सत्य नसते, त्यामुळे लोकांनी एपिसोडच्या आधारावर कठोर मत बनवू नये. पुढे राम कपूरच्या पत्नीने सांगितले की, ती आधी या प्रकरणावर शांत राहण्याचा निर्णय घेतला होता. जेव्हा हे प्रकरण जास्त वाढले आणि चिघळले तेव्हा मी बोलण्याचा निर्णय घेतला. बरेच लोक त्याच्याबद्दल असे म्हणत आहेत आणि टिप्पणी करत आहेत, त्याची वागणुक चांगली नाही लंपट आणि स्वार्थी माणूस आहे. पत्नी या व्हिडिओमध्ये म्हणाली की, ती आपल्या पतीच्या वागणुकीचे समर्थन करत नाहीत.
पुढे ती म्हणाली की, राम कपूर एक चांगल्या मनाचा माणूस आहे आणि तो कोणत्याही रणनीती किंवा नियोजनाशिवाय शोमध्ये आला होता. गौतमी कपूर पुढे म्हणाली की, जेव्हा श्रेयाला लिडर न बनवण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा तिने त्याला दोष दिला आहे. त्याने तिला पाठिंबा द्यायला हवा होता, पण प्रत्येकाचा स्वतःचा निर्णय असतो. म्हणूनच मला यावर भाष्य करायचे नाही. शोचे सदस्य गेल्या 4-5 आठवड्यांपासून बाहेरील जगापासून तुटलेले, कोणाशीही संपर्क न ठेवता घरात बंद आहेत." गौतमीने आपल्या पतीचा बचाव केला असला तरी, यावर लोकांचे मत पुढील मतदानात स्पष्ट होईल.