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राम कपूर वारंवार श्रेया कालराला किस करत असल्याने मोठा वाद! पत्नी गौतमी कपूर म्हणाली 'त्याला...'

 'लॉकअप' सीझन 2 मध्ये दोन दिवसांपासून एक वाद सुरु आहे तो म्हणजेच राम कपूरने श्रेया कालराला केलेला किस हा वादाचा विषय ठरला आहे. आता राम कपूरच्या पत्नीने सोशल मिडियावर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे आणि तिने या घटनेवर स्पष्टीकरण दिले आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 20, 2026, 07:54 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 07:54 PM IST
राम कपूर वारंवार श्रेया कालराला किस करत असल्याने मोठा वाद! पत्नी गौतमी कपूर म्हणाली 'त्याला...'
Image Credit: राम कपूर श्रेया कालरा वाद (Photo - Social Media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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राम कपूर वारंवार श्रेया कालराला किस करत असल्याने मोठा वाद! पत्नी गौतमी कपूर म्हणाली 'त्याला...'
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