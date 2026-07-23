/‘इंद्रजाल’वरून रंगला वाद; “चित्रपट पाहिल्यानंतरच मत बनवा”, दिग्दर्शकांचे प्रेक्षकांना आवाहन

प्रदर्शनाआधीच चर्चेच्या केंद्रस्थानी आलेला ‘इंद्रजाल’ हा मराठी चित्रपट 24 जुलैपासून राज्यभरातील चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होत आहे. मात्र प्रदर्शनाच्या काही दिवस आधी सोशल मीडियावर चित्रपटाच्या आशयाबाबत विविध चर्चा सुरू झाल्यानंतर दिग्दर्शकांनी म्हणण्यानुसार, एका व्यक्तीने चित्रपटात साधू-संत आणि हिंदू धर्माबाबत चुकीचा संदेश दिल्याचा आरोप केला. या पार्श्वभूमीवर दिग्दर्शकांनी कोणताही गैरसमज पसरू नये स्वतः पुढे येत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
दिग्दर्शकांनी सोशल मीडियावर एक व्हिडीओ शेअर करत प्रीमियरच्या दिवशी घडलेला अनुभव सांगितला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, एका व्यक्तीने चित्रपटात साधू-संत आणि हिंदू धर्माबाबत चुकीचा संदेश दिल्याचा आरोप केला. या पार्श्वभूमीवर दिग्दर्शकांनी कोणताही गैरसमज पसरू नये म्हणून थेट प्रेक्षकांशी संवाद साधण्याचा निर्णय घेतला.
पोस्टमध्ये त्यांनी स्पष्ट केले की, ‘इंद्रजाल’ हा केवळ मनोरंजनासाठी बनवलेला चित्रपट नसून अनेक वर्षांच्या मेहनतीतून आणि जिद्दीने साकारलेले स्वप्न आहे. कोणत्याही धर्माचा, साधू-संतांचा किंवा श्रद्धेचा अपमान करण्याचा आमचा हेतू कधीच नव्हता आणि नाही, असे त्यांनीांचा आम्ही आदर करतो. त्यामुळे अफवा किंवा अपूर्ण माहितींवर विश्वास ठेवण्याऐवजी प्रेक्षकांनी आधी चित्रपट पाहावा आणि त्यानंतरच आपले मत व्यक्त ठामपणे सांगितले.
तसेच, प्रत्येकाच्या श्रद्धा आणि भावनांचा आम्ही आदर करतो. त्यामुळे अफवा किंवा अपूर्ण माहितींवर विश्वास ठेवण्याऐवजी प्रेक्षकांनी आधी चित्रपट पाहावा आणि त्यानंतरच आपले मत व्यक्त करावे, असे भावनिक आवाहन त्यांनी केले.
चित्रपटासाठी संपूर्ण टीमने अनेक वर्षे परिश्रम घेतले असून, प्रेक्षकांच्या प्रेम आणि पाठिंब्याची अपेक्षा असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. "24 जुलैपासून चित्रपटगृहात येणाऱ्या ‘इंद्रजाल’ला नक्की भेट द्या आणि आमच्या या प्रवासाला साथ द्या," असे आवाहन त्यांनी पोस्टच्या माध्यमातून केले आहे.
दिग्दर्शकांच्या या स्पष्टीकरणानंतर ‘इंद्रजाल’बाबतची चर्चा आणखी रंगली आहे. आता 24 जुलैपासून चित्रपटगृहात प्रदर्शित झाल्यानंतर प्रेक्षकांचा प्रतिसाद कसा मिळतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.