  • मनोरंजन
‘द केरळ स्टोरी 2’ ट्रेलरमधील बीफ सीनमुळे वाद; दिग्दर्शिकेनं काढली अनुराग कश्यपची अक्कल

अनुराग कश्यपने ‘द केरळ स्टोरी 2’ला प्रचारकी म्हटल्यावर, दिग्दर्शक कामाख्या नारायण सिंह यांनी त्याला थेट टोला दिला आणि मानसिकदृष्टीने कमकुवत असल्याची टीका केली.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Feb 23, 2026, 10:18 AM IST
‘द केरळ स्टोरी 2’ या चित्रपटाचा ट्रेलर प्रदर्शित झाल्यापासून तो वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. ट्रेलरमधील एका सीनमध्ये एका मुस्लीम कुटुंबाने अभिनेत्रीला बळजबरीने गोमांस खायला देण्याचे दृश्य दाखवले आहे, ज्यावर बॉलिवूड दिग्दर्शक अनुराग कश्यपने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली. अनुराग कश्यपने या चित्रपटाला प्रचारकी असल्याचा आरोप करत ‘पूर्णपणे बकवास’ आहे' असे म्हटले. त्यांनी म्हटले की, 'गोमांस तर दूर राहिलं, पण कोणी अशाप्रकारे कोणाला खिचडीसुद्धा बळजबरीने खायला घालत नाही.'

यावर उत्तर देताना ‘द केरळ स्टोरी 2’चे दिग्दर्शक कामाख्या नारायण सिंह यांनी सडेतोड विधान केले. त्यांनी एक्स (ट्विटर) अकाऊंटवर एक व्हिडीओ पोस्ट केला आणि अनुराग कश्यपवर मानसिकदृष्ट्या कमकुवत असल्याची टीका केली.

कामाख्या नारायण यांनी व्हिडीओत म्हटले, 'अनुरागने पूर्वी ‘दॅट गर्ल इन यलो बूट्स’ हा चित्रपट बनवला होता, ज्यामध्ये एका वडिलांचे लेकीसोबत अनैतिक संबंध दाखवले होते. हे एका सभ्य समाजाच्या विचारांच्या पलीकडचं आहे. परंतु अनुराग मानसिकदृष्ट्या कमकुवत झाले आहेत आणि समाजाने आता त्याच्याकडे गांभीर्याने पाहणं सोडून दिलं आहे. गेल्या काही वर्षांपासून त्याचे चित्रपट फ्लॉप होत आहेत. मी देवाकडे प्रार्थना करतो की त्याला अक्कल द्यावी. ‘द केरळ स्टोरी 2’ हा चित्रपट तथ्यांवर आधारित आहे.'

व्हिडीओच्या कॅप्शनमध्ये कामाख्या नारायण यांनी लिहिले, ‘प्रिय अनुराग सर, मुद्दा चित्रपटातील दृश्यांचा किंवा खिचडी, गोमांसचा नाही. खरा प्रश्न संमती आणि बळजबरीचा आहे. तुम्ही एखाद्याला त्यांच्या इच्छेविरुद्ध खिचडी खाण्यास भाग पाडू शकत नाही. त्यामुळे जर एखादा चित्रपट बळजबरीने धर्मांतर किंवा दबावाचा मुद्दा उपस्थित करत असेल, तर त्याविरोधात द्वेष पसरवणं हा बौद्धिक अप्रामाणिकपणा आहे. वादविवाद हा तथ्ये आणि आकडेवारीवर आधारित असावा.'

या वक्तव्यामुळे सोशल मीडियावर ‘द केरळ स्टोरी 2’वर सुरु असलेला वाद पुन्हा चर्चेत आला आहे. अनेक प्रेक्षकांनी दिग्दर्शक कामाख्या नारायण यांचा पाठिंबा दर्शवला तर काहींनी अनुराग कश्यपच्या टीकेवर मत व्यक्त केले. यामुळे चित्रपटाच्या ट्रेलर आणि संबंधित सीनवर चर्चा जोर धरत आहे.

विशेष म्हणजे, या वादामुळे चित्रपटाच्या मुद्द्यावर सामाजिक जागरूकता निर्माण होण्यासही मदत झाली आहे. बलजबरी, संमती आणि धार्मिक/सांस्कृतिक संवेदनशीलतेवर आधारित या चर्चेमुळे प्रेक्षक आणि चित्रपट समीक्षक दोघांनाही या मुद्द्यावर विचार करण्याची संधी मिळाली आहे.

