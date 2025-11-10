हनी सिंगच्या बोल्ड अल्बमवर वाद, मलायकाची पहिली प्रतिक्रिया!

बॉलिवूड अभिनेत्री मलायका अरोरा आणि लोकप्रिय रॅपर यो यो हनी सिंग यांच्या नवीन म्युझिक व्हिडिओ ‘चिलगम’ मुळे सोशल मीडियावर सध्या चांगलीच चर्चा रंगली आहे. हनी सिंगच्या ‘51 ग्लोरियस डेज’ या नव्या अल्बममधील हे गाणं नुकतंच प्रदर्शित झालं असून, त्याने प्रेक्षकांमध्ये मिश्र प्रतिक्रिया निर्माण केल्या आहेत. टीझर प्रदर्शित झाल्यानंतरच या गाण्याने सोशल मीडियावर धुमाकूळ घातला होता. हनी सिंग आणि मलायका यांची जोडी पाहण्यासाठी चाहते उत्सुक होते. मात्र, व्हिडिओ रिलीज झाल्यानंतर प्रेक्षकांकडून या गाण्यावर मोठ्या प्रमाणात टीका होऊ लागली आहे.
गाण्यात मलायका आणि हनी सिंग एकत्र थिरकताना दिसतात. दोघांमधील केमिस्ट्री आणि परफॉर्मन्स काहींना आवडला असला तरी अनेकांनी त्यांच्या डान्स स्टेप्स, पेहराव आणि सादरीकरणावर आक्षेप घेतला आहे. काहींनी या व्हिडिओला “अतिशय बोल्ड” म्हटलं तर काहींनी 'अश्लील' आणि 'नाटकी' असा उल्लेख केला. अनेकांनी मलायकाच्या परफॉर्मन्सवर टीका करताना म्हटलं की, तिच्या पूर्वीच्या आयटम सॉंग्समधील नैसर्गिकता आणि सहजता या व्हिडिओमध्ये दिसत नाही. 'मलायकाचा स्टाइल नेहमीच ग्रेसफुल आणि क्लासी राहिला आहे, पण या वेळी काहीतरी वेगळं आणि कृत्रिम वाटतंय,' अशी प्रतिक्रिया एका वापरकर्त्याने दिली.
या गाण्यावरील वादाला सुरुवात एका पडद्यामागील फोटोमुळे झाली, जो काही दिवसांपूर्वी रेडिटवर व्हायरल झाला. त्या फोटोमध्ये मलायका जीभ बाहेर काढून हनी सिंगच्या जवळ उभी असल्याचं दिसतं. हा फोटो समोर आल्यानंतर नेटकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला. अनेकांनी त्याला “असभ्यतेच्या सीमारेषा ओलांडणारा फोटो” म्हटलं. एकाने लिहिलं, 'हे बोल्ड नाही, फक्त अश्लील आहे,' तर दुसऱ्याने म्हटलं, 'मलायका, शोभेल असं काम कर. तू यापेक्षा चांगली कलाकार आहेस' काहींनी तिच्या जुन्या हिट गाण्यांची आठवण करून देत टिप्पणी केली की, 'छैय्या छैय्या’पासून ‘मुन्नी बदनाम हुई’पर्यंत मलायकाने नेहमी दर्जेदार आयटम सॉंग्स केले, पण ‘चिलगम’ त्यापेक्षा खूप खाली आहे.'
वाद वाढत असताना अखेर मलायका अरोराने यावर मौन सोडत प्रतिक्रिया दिली. तिनं सांगितलं की, हनी सिंगसोबत काम करणं हा एकदम मजेदार अनुभव होता. ती म्हणाली, 'हे गाणं बोल्ड आहे, अॅटीट्यूडने भरलेलं आहे. यो यो हनी सिंगची एनर्जी कमाल आहे. जेव्हा तुम्ही सेटवर असता, तेव्हा त्यांच्या वाइबशी जुळवून न घेणं शक्यच नाही.' तिनं पुढे सांगितलं की, 'ट्रोलिंगचा काळ हा नवीन नाही. लोकांना काहीतरी बोलायचं असतंच. पण जर तुमचं काम मनापासून केलं असेल, तर टीका तुम्हाला थांबवू शकत नाही.'
मलायका अरोरा ही बॉलिवूडमधील सर्वात लोकप्रिय डान्स डिव्हांपैकी एक मानली जाते. तिच्या अनेक सुपरहिट आयटम सॉंग्सनी प्रेक्षकांच्या मनात वेगळी छाप सोडली आहे ‘छैय्या छैय्या’ (दिल से), ‘मुन्नी बदनाम हुई’ (दबंग), ‘अनारकली डिस्को चली’ (हाउसफुल 2) आणि ‘माही वे’ (काल हो ना हो) ही तिची सर्वाधिक लोकप्रिय गाणी आहेत. हनी सिंगसोबतचा ‘चिलगम’ हा तिचा पहिला म्युझिक व्हिडिओ असला तरी, या गाण्याने तिच्या चाहत्यांमध्ये मतभेद निर्माण केले आहेत. काहींनी गाण्याचं बोल्ड सादरीकरण आवडलं असल्याचं सांगितलं, तर काहींनी या व्हिडिओला “असभ्यतेचं प्रदर्शन” म्हटलं.
‘चिलगम’ गाण्याच्या वादग्रस्त सादरीकरणावरून सध्या सोशल मीडियावर तीव्र चर्चा सुरू आहे. हनी सिंगच्या या अल्बमवरही अशाच प्रकारच्या टीका होत असून, काहींनी कलाकारांनी मर्यादा पाळाव्यात अशी मागणी केली आहे. मात्र, दुसरीकडे काही चाहत्यांनी मात्र या गाण्याला “एनर्जेटिक आणि मॉडर्न” म्हणत पाठिंबा दिला आहे. आता या चर्चेचं पुढे काय रूप घेतं, हे पाहणं उत्सुकतेचं ठरेल.
FAQ
‘चिलगम’ हे गाणं कोणत्या अल्बममधील आहे?
‘चिलगम’ हे गाणं यो यो हनी सिंगच्या नवीन ‘51 Glorious Days’ या अल्बममधील आहे.
नेटकऱ्यांनी ‘चिलगम’ गाण्यावर टीका का केली?
या गाण्यातील मलायका अरोरा आणि हनी सिंगचा डान्स, त्यांचे पेहराव आणि बोल्ड सादरीकरण यामुळे काही प्रेक्षकांनी त्याला “अश्लील” आणि “मर्यादा ओलांडणारे” असं म्हणत टीका केली आहे.
मलायका अरोराने वादावर काय प्रतिक्रिया दिली?
मलायकाने सांगितलं की, हनी सिंगसोबत काम करणं हा मजेदार अनुभव होता. तिनं या गाण्याला ‘बोल्ड आणि अॅटीट्यूडने भरलेलं’ असं संबोधत म्हटलं की, “ट्रोलिंग मला थांबवू शकत नाही.”