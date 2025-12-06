English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
थेट इस्लाम धर्म स्वीकारला! प्रियांका चोप्राची बहिण मस्जिदमध्ये झाली भावूक

Priyanka Chopra's sister Converted to Islam : बॉलिवूडमध्ये ठसठशीत स्थान असलेल्या प्रियांका चोप्राची बहिण, आता वादाच्या भोवऱ्यात

कावेरी पिंपळे | Updated: Dec 6, 2025, 06:52 PM IST
बॉलिवूड अभिनेत्री प्रियांका चोप्रा लग्नानंतर अमेरिकेत स्थायिक झाली आहे. अमेरिकन गायक निक जोनास यांच्यासोबत तिचं लग्न असून, दोघांना एक मुलगी आहे, जिने प्रियांकाने मालती मेरी नाव दिलं आहे. प्रियांका विदेशात असली तरी ती नियमितपणे भारतात येते आणि आपल्या संपूर्ण कुटुंबासोबत भारतीय सण साजरे करते. सोशल मीडियावर ती कायम आपल्या जीवनाचे अपडेट्स शेअर करत असते. काही दिवसांपूर्वी प्रियांकाने दिलेल्या मुलाखतीत बॉलिवूडबाबत काही धक्कादायक खुलासेही केले होते, ज्यामुळे चाहत्यांमध्ये चर्चेला उधाण आले.

मनारा चोप्रा: बॉलिवूडमध्ये आपला ठसा

प्रियांकाच्या बहिणी परिणीती चोप्रा आणि मनारा चोप्राही बॉलिवूडमध्ये सक्रिय आहेत. प्रियांकासारखीच त्यांनीही चित्रपटांमध्ये आपला ठसा उमटवला आहे. मनारा चोप्रा याची लोकप्रियता वाढत असताना, तिने बिग बॉसच्या घरात सहभाग घेतला होता. घरात तिने जोरदार कामगिरी केली आणि चाहत्यांना आकर्षित केले. घरातून बाहेर आल्यानंतर प्रियांका चोप्रा आणि निक जोनास यांनी थेट फोन करून तिच्या खेळाचे कौतुक केले, ज्यामुळे तिचा उत्साह वाढला. मनारा सोशल मीडियावरही खूप सक्रिय आहे. ती सतत आपल्या चाहत्यांशी फोटो, व्हिडीओ आणि अपडेट्स शेअर करत असते. तिच्या या सक्रियतेमुळे चाहत्यांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणात दिसतो.

मस्जिदमधील व्हिडीओ आणि चर्चेचा फड

अलीकडेच मनारा चोप्रा मस्जिदमध्ये पोहोचल्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. या व्हिडीओमध्ये तिने हिजाब आणि बुरखा घातले आहे. मागे अजान ऐकू येत असून, मनारा म्हणताना दिसते, “अल्लाह एक आहे आणि सर्वत्र आहे.” व्हिडीओमध्ये ती सेल्फी कॅमेऱ्याने मस्जिद दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहे. मनाराच्या या व्हिडीओवर चाहत्यांचा वेगवेगळा प्रतिसाद पाहायला मिळतो. काहींनी कमेंटमध्ये म्हटले की, “मनारा बहुतेक मुस्लीम धर्म स्वीकारणार आहे,” तर काहींनी प्रश्न उपस्थित केला की, “हे सर्व करण्याची गरज का?” अद्याप मनारा मस्जिदमध्ये नेमके कोणासोबत गेली होती, याबाबत अधिकृत माहिती मिळालेली नाही.

सोशल मीडियावरची प्रतिक्रिया

व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर सोशल मीडियावर चाहत्यांची प्रतिक्रिया खूप गाजली आहे. अनेक लोकांनी तिच्या या कृतीला समर्थन दिले, तर काहींनी टीका केली आहे. काहींनी म्हटले की, “तिचा निर्णय तिचा व्यक्तिगत आहे, आणि ती आपले धर्मिक श्रद्धा दर्शवत आहे,” तर काही लोकांनी धर्मांतराच्या अफवा पसरवल्या आहेत. मनारा चोप्रा आणि तिच्या कुटुंबीयांबद्दल ही घटना चर्चेचा विषय बनली असून, सोशल मीडियावर अनेक हॅशटॅग्स आणि पोस्ट्स शेअर केल्या जात आहेत. तिच्या या नवीन वर्तनाने चाहत्यांमध्ये आणि सोशल मीडिया युझर्समध्ये धक्कादायक प्रतिक्रिया निर्माण झाली आहे.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAQ
मनारा चोप्रा मस्जिदमध्ये का पोहोचली?
अलीकडेच व्हिडीओमध्ये दिसते की मनारा हिजाब आणि बुरखा घालून मस्जिदमध्ये प्रार्थना करत आहे. नेमके कारण किंवा कोणासोबत गेली याची अधिकृत माहिती मिळालेली नाही.

मनारा चोप्राचा धर्मांतर खरे आहे का?
सोशल मीडियावर अफवा पसरल्या आहेत की ती मुस्लीम धर्म स्वीकारणार आहे, पण मनारा किंवा तिच्या कुटुंबीयांकडून याबाबत अधिकृत घोषणा झालेली नाही.

व्हिडीओवर चाहत्यांचा प्रतिसाद कसा आहे?
व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर चाहत्यांनी मिश्र प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. काहींनी तिच्या निर्णयाचे समर्थन केले, तर काहींनी टीका केली आहे. सोशल मीडियावर या घटनेबाबत जोरदार चर्चाही सुरू आहे.

