'अजून चांगलं करू शकला असता!' फरीदा जलाल यांची 'बॅड्स ऑफ बॉलीवूड' वर प्रतिक्रिया !

शाहरुख खानच्या मुलाने आर्यन खानने गेल्या वर्षी दिग्दर्शक म्हणून आपल्या करिअरला एक नवा वळण दिलं आणि 'द बॅड्स ऑफ बॉलीवूड' या ओटीटी सीरिजच्या माध्यमातून बॉलीवूडमध्ये पदार्पण केलं. यामध्ये त्याने आपल्या दिग्दर्शन कौशल्याचा एक नवा अवतार पाहिला आणि प्रेक्षकांसह समीक्षकांचीही पसंती मिळवली. पण, बॉलीवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेत्री फरीदा जलाल यांच्या मतानुसार, आर्यन खान अजून चांगलं करू शकला असता. तिच्या या प्रतिक्रियेमुळे आता 'द बॅड्स ऑफ बॉलीवूड' सीरिज आणि आर्यन खानच्या दिग्दर्शनावर नवीन चर्चेचा विषय तयार झाला आहे.
फरीदा जलाल, ज्या 90 च्या दशकातील अनेक लोकप्रिय चित्रपटांमध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका साकारत आपली एक खास ओळख निर्माण केली आहे, त्यांनी आपल्या मुलाखतीत आर्यन खानच्या दिग्दर्शनाबद्दल भाष्य केलं. त्यांच्या मतानुसार, आर्यनने जे काम केलं ते ठीकठाक होतं, परंतु त्याच्या क्षमतेला पाहता तो अधिक चांगलं करू शकला असता. 'मी ती सीरिज पाहिली आहे. ती ठीकठाक होती. परंतु, तो यापेक्षा अजून चांगलं करू शकला असता. पण, सीरिज चांगली होती,' असं फरीदा जलाल यांनी म्हटलं. या प्रतिक्रिया त्याच्या दिग्दर्शनातील आणखी एक स्तर पाहण्यास इच्छुक असलेल्या प्रेक्षकांसाठी एक दिलचस्प विषय बनली आहे.
आर्यन खानच्या 'द बॅड्स ऑफ बॉलीवूड' सीरिजने ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रेक्षकांचा भरपूर प्रतिसाद मिळवला. 18 सप्टेंबर 2022 रोजी या सीरिजचा प्रिमियर झाला आणि त्यात लक्ष्य, राघव जुयाल, सहर बंबा, बॉबी देओल, मोना सिंह यांसारखे प्रसिद्ध कलाकार होते. आर्यनच्या दिग्दर्शनाने प्रेक्षकांना नवीन दृष्टिकोन दिला आणि बॉलीवूडमधील वेगळ्या पद्धतीचे कथेचे कथन करण्याचा प्रयत्न केला. 'द बॅड्स ऑफ बॉलीवूड' मध्ये एक रोमांचक, थ्रिलिंग आणि वेगळा प्रकार पाहायला मिळाला, ज्यामुळे प्रेक्षकांनी त्याची प्रशंसा केली. या सीरिजच्या यशाच्या कारणांपैकी एक म्हणजे आर्यन खानचे दिग्दर्शन, ज्यामध्ये त्याने सिनेमाच्या कथानकात नविन प्रयोग केले होते. त्यामुळे आता दुसऱ्या सीझनच्या आगमनाची अपेक्षा प्रेक्षकांमध्ये आहे.
फरीदा जलाल यांचा बॉलीवूडमधील करिअर प्रचंड यशस्वी राहिला आहे. 'दिलवाले दुल्हनिया ले जायेंगे', 'कभी खुशी कभी गम', 'बागबान' यांसारख्या चित्रपटांमध्ये त्यांनी नायकांच्या आईच्या भूमिका साकारल्या आणि त्या भूमिकांमध्ये आपला अभिनय इतका सशक्त केला की प्रेक्षकांनी त्याला खूप पसंती दिली. त्या आपल्या करिअरमध्ये जितक्या मृदू, समजूतदार आणि प्रेमळ आईच्या भूमिकेत दिसल्या, तितक्याच शक्तिशाली आणि प्रभावी त्या इतर भूमिका देखील साकारत होत्या. त्यांचा अभिनय प्रेक्षकांच्या मनामध्ये एक गहिरा ठसा वयलेला आहे.
सध्या फरीदा जलाल 'ओ रोमिओ' या चित्रपटामुळे पुन्हा चर्चेत आहेत. हा चित्रपट त्यांच्यासाठी एक नवीन आव्हान म्हणून आहे, कारण या चित्रपटात त्यांना एक महत्त्वपूर्ण भूमिका साकारावी लागणार आहे. त्यांची भूमिका कशी असेल, त्याचा अभिनय कसा असावा, याबद्दल लोकांमध्ये मोठी उत्सुकता आहे. 'ओ रोमिओ'मध्ये त्यांच्या भूमिकेतील वेगळेपण आणि अभिनयाच्या दृष्टीने ते कसे कमाल करणार हे पाहणं महत्त्वाचे ठरेल.
आर्यन खानच्या 'द बॅड्स ऑफ बॉलीवूड' सीरिजने बॉलीवूडमधील दिग्दर्शक म्हणून आर्यन खानचा एक वेगळा ठसा निर्माण केला. त्यामुळे आता आर्यनच्या आगामी प्रोजेक्ट्सकडे देखील प्रेक्षकांची चांगलीच नजर लागली आहे. फरीदा जलाल यांसारख्या अनुभवी कलाकारांची प्रतिक्रिया आणि त्यांचा सल्ला आर्यनला आगामी कामांमध्ये अधिक सुधारणा करण्यासाठी प्रेरणा देऊ शकतो. आता, आर्यन खानच्या दुसऱ्या सीझनबद्दल प्रेक्षकांची उत्सुकता अधिकच वाढली आहे.