कोर्टाने अभिषेक बच्चनच्या याचिकेवर दिला थेट निर्णय; ऐश्वर्या रायच्या प्रकरणानंतर मिळाला दिलासा

बॉलिवूडच्या सर्वात चर्चित जोडप्यांपैकी एक म्हणजे अभिषेक बच्चन आणि ऐश्वर्या राय बच्चन. मागील काही महिन्यांपासून या दोघांच्या नात्याबद्दल अनेक अफवा पसरल्या. विशेषत: त्यांच्यात वाद असल्याची आणि दोघे लवकरच विभक्त होणार असल्याची चर्चा रंगली होती. तथापि, बच्चन कुटुंबाने या सर्व चर्चांवर मौन बाळगले. या अफवांमध्ये भर टाकणारी गोष्ट म्हणजे ऐश्वर्या राय अभिषेकसोबत फार कमी ठिकाणी दिसत होती. अनेकदा ती केवळ मुलगी आराध्या बच्चनसोबतच परदेश प्रवास करताना लोकांना दिसली. मात्र, आराध्याच्या शाळेतील एका महत्त्वाच्या कार्यक्रमाला संपूर्ण बच्चन कुटुंब एकत्र दिसल्याने घटस्फोटाच्या चर्चांना काही प्रमाणात विराम मिळाला. त्यावेळी ऐश्वर्या राय ही अभिषेकच्या गाडीतून उतरताना दिसली आणि चाहत्यांनी या चर्चांना फक्त अफवा म्हणून गृहित धरलं. दरम्यान, याच काळात ऐश्वर्याप्रमाणेच अभिषेक बच्चनही न्यायालयात गेले होते. अभिषेकनं वैयक्तिक हक्कांच्या (Personality Rights) संरक्षणासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने अभिनेत्याच्या बाजूने निर्णय दिला. अभिषेक बच्चन यांचे नाव, फोटो, व्हिडिओ आणि आवाज त्यांच्या परवानगीशिवाय कोणत्याही ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर किंवा जाहिरातींसाठी वापरता येणार नाहीत, असा थेट आदेश न्यायालयाने दिला आहे. विशेष म्हणजे, सध्या एआय-जनरेटेड (AI Generated) बनावट फोटो आणि व्हिडिओंचा ट्रेंड वाढत असल्याने, न्यायालयाने अशा बेकायदेशीर कंटेंटलाही बंदी घातली आहे. न्यायमूर्ती कारिया यांनी आपल्या निर्णयात नमूद केले 'अभिषेक बच्चन यांनी मांडलेले युक्तिवाद आणि सादर केलेले पुरावे आम्हाला अत्यंत ठोस वाटले. पहिल्या दृष्टीक्षेपातच त्यांचा मुद्दा न्याय्य आहे.'
अभिषेक बच्चनपूर्वी ऐश्वर्या राय बच्चननं देखील अशाच प्रकारची याचिका दाखल केली होती. एआयच्या माध्यमातून तयार केले जाणारे फोटो आणि व्हिडिओ तिच्या नावाने व्हायरल होत असल्यामुळे ती कोर्टात गेली होती. त्यामुळे आता अभिषेकलाही मोठा दिलासा मिळाल्याने बच्चन कुटुंबाला कायदेशीर संरक्षण मिळालं आहे, असं म्हटलं जात आहे.
व्यक्तिगत जीवनातील चर्चांवर तो मौन बाळगत असला तरी, अभिषेक बच्चन सोशल मीडियावर नेहमीच सक्रिय असतो. तो चाहत्यांसाठी त्याचे खास क्षण, फोटो आणि व्हिडिओ शेअर करत राहतो. मात्र, पत्नी ऐश्वर्यासोबतच्या घटस्फोटाच्या अफवांवर त्याने आजवर एकदाही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. या न्यायालयीन निर्णयामुळे अभिषेक बच्चन आणि ऐश्वर्या राय या दोघांनाही मोठा कायदेशीर आधार मिळाल्याचे मानले जात आहे. विशेष म्हणजे, या निर्णयामुळे इतर अनेक कलाकारांनाही त्यांच्या व्यक्तिमत्त्व हक्कांच्या संरक्षणासाठी नवा मार्ग मिळू शकतो.
FAQ
अभिषेक बच्चनने कोर्टात कोणती याचिका दाखल केली होती?
अभिषेक बच्चनने दिल्ली उच्च न्यायालयात व्यक्तिमत्त्व हक्कांच्या संरक्षणासाठी (Personality Rights) याचिका दाखल केली होती. त्यात त्याचे नाव, फोटो, आवाज आणि व्हिडिओ त्याच्या परवानगीशिवाय ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर किंवा जाहिरातींमध्ये वापरू नयेत, अशी मागणी केली होती.
न्यायालयाने या प्रकरणात काय निर्णय दिला?
दिल्ली उच्च न्यायालयाने अभिषेक बच्चनच्या बाजूने निर्णय दिला. न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिला की, अभिषेक बच्चनचे नाव, फोटो, व्हिडिओ आणि आवाज परवानगीशिवाय वापरण्यास सक्त मनाई आहे. तसेच AI-जनरेटेड बनावट फोटो आणि व्हिडिओंवरही बंदी घालण्यात आली आहे.
याआधी अशाच प्रकारची याचिका कोणी दाखल केली होती?
याआधी अभिषेकची पत्नी आणि अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चननेही अशीच याचिका दाखल केली होती. तिच्या नावाने आणि फोटोने बनावट कंटेंट ऑनलाइन पसरवला जात असल्यामुळे तिने कायदेशीर कारवाई केली होती.