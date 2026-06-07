/मुलापासून मुलगी झालेल्या अनाया बांगरसोबत क्रिकेटपटू फ्लर्ट..., लवकरच लग्न करण्याच्या तयारीत? ती म्हणाली की...

भारतीय क्रिकेट संघाचे माजी खेळाडू आणि प्रशिक्षक संजय बांगर यांची मुलगी अनाया बांगर पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. तिने कॉमेडियन प्रणित मोरेच्या स्टँड-अप शोमध्ये वैयक्तिक आयुष्यबद्दल भाष्य केलं आहे. कॉमेडियन प्रणित मोरेच्या स्टँड-अप शोमध्ये अनायाने अनेक विषयावर मनमोकळ्या गप्पा मारल्या आहेत.
अनायाने तिच्या लैंगिक प्रवृत्तीबद्दल खुलासा केलाय आहे. तिने सांगितलं आहे की, मला पुरुष आवडतात आणि ती स्ट्रेट आहे, असं तिने स्पष्टपणे सांगितलं. ती म्हणाली की, मला पुरुषांमध्ये रस आहे आणि माझी लैंगिक आवड विषमलिंगी आहे. अनायाचा हा शोमधील व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. त्यानंतर तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल अधिक जाणून घेण्यासाठी चाहते उत्सुक आहे, हे लक्षात येत आहे.
अनायाने या कॉमेडियन प्रणित मोरेच्या स्टँड-अप शोमध्ये तिला कसा जोडीदार हवा आहे, याबद्दलही सांगितलं आहे. प्रणितने तिला विचारलंय की, सध्या तिच्या आयुष्यात कोणी आहे का? यावर अनायाने उत्तर दिलंय, सध्या कोणी नाही, पण कोणीतरी आयुष्यात यावं अशी माझी इच्छा आहे. एवढंच नाहीतर तिच्या आदर्श नात्याबद्दल या शोमध्ये सांगितलं आहे. ती म्हणाली की, तिचा जोडीदार उंच आणि धिप्पाड असावा अशी तिची इच्छा आहे. तसंच तो थोडा भावनिकही असावा, असंही ती म्हणाली.
अनाया पुढे म्हणाली की, मला माझ्या आयुष्यात एक उंच, पिळदार शरीरयष्टीचा आणि भावनिक पुरुष हवा आहे. अनायाचे शब्द ऐकून प्रेक्षक हसले, असं सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडीओमध्ये दिसतंय.
Anaya Bangar on Pranit More's Show:— Sonu (@Cricket_live247) June 6, 2026
Anaya Bangar said, "I am into men, and my s*xual orientation is straight. I want someone tall and muscular in my life. I even receive messages from cricketers. pic.twitter.com/9FMliYTRgU
प्रणितने तिला पुढे या शोमध्ये विचारलं की, तिला क्रिकेटपटू आवडतात का आणि त्यांच्याकडून तिला डीएम येतात का. अनन्या म्हणाली, मी क्रिकेट खेळायचे आणि अनेक क्रिकेटपटूंसोबत खेळले आहे. क्रिकेटपटूंच्या डीएमबद्दलचा प्रश्न तिने हसून टाळला.
अनाया आणि प्रणित यांचं संभाषण हे नातेसंबंध, डेटिंग आणि वैयक्तिक अनुभवांवर झालेल्या चर्चेमुळे सोशल मीडियावर वेगळीच चर्चा सुरू झाली आहे. अनन्याचा प्रामाणिकपणा आणि आत्मविश्वास चाहत्यांना भावला आहे. नेटकऱ्यांनी तिच्या मोकळ्या विचारांचे तोंडभरून कौतुक केलंय. हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होताच, त्यांच्या नात्याबद्दल चर्चा सुरू झाली. अनायाच्या फॉलोअर्सनी तिच्याबद्दल अधिक जाणून घेण्याची इच्छा या व्हिडीओवर व्यक्त केली आहे.
अनाया बांगर ही माजी क्रिकेटपटू संजय बांगर यांची मुलगी आहे. तिचे पूर्वीचे नाव आर्यन बांगर होते. आर्यनने आता लिंगबदल करून मुलगा ते मुलगी असा आयुष्यात बदल करुन घेतला आहे. 'राईज फॉल'मध्ये अनायाने खुलासा केलाय की, शस्त्रक्रियेनंतर ती मुलगी झाली आहे, पण आई होऊ शकणार नाही. ती सरोगसीद्वारे मूल जन्माला घालण्याचा पर्याय निवडण्याचा विचार करु शकते.