/संगीतकाराच्या संपूर्ण कुटुंबाला संपवलं! सर्वांना चिकटपट्टीने बांधलं अन्...; गरोदर पत्नी, 3 वर्षांची मुलगी, मोलकरणी अन् कुत्र्याचीही हत्या

पंजाबी गायक आणि गीतकार बलजीत सिंह यांचा संशयास्पद परिस्थितीत मृत्यू झाल्याची बातमी चर्चेत असतानाच अमेरिका खंडातील मेक्सिको देशातूनही एका संगीतकाराच्या हत्येची हादरवणारी बातमी समोर आली आहे. देशाची राजधानी असलेल्या मेस्किको सिटीमधील उच्चभ्रू वस्तीमधील पेंटहाऊसमध्ये राहणाऱ्या मेक्सिकन संगीतकाराच्या संपूर्ण कुटुंबाला ठार मारण्यात आलं आहे. या संगीतकारासोबतच त्याची गर्भवती पत्नी, 3 वर्षांच्या मुलीलाही ठार मारण्यात आलं आहे. या संगीतकाराच्या घरात काम करणाऱ्या तरुण महिलेबरोबरच घरातील पाळीव कुत्र्यालाही गोळ्या घालून ठार मारण्यात आलं आहे. या संगीतकाराचा 6 वर्षांचा मुलगाच घरात जिवंत सापडल्याची माहिती स्थानिक पोलीस अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
मयत संगीतकाराचं नाव जोनाथन मेलेंडेझ असून ते 38 वर्षांचे होते. ते 'कॅमिलो सेप्टिमो' या इंडी रॉक बँडमध्ये कीबोर्ड प्लेअर म्हणून सक्रीय होते. त्यांची पत्नी आना पाओला अंदाजे चार महिन्यांची गर्भवती होती, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. मंगळवारी रात्री अपार्टमेंटमध्ये या जोडप्याला, त्यांच्या लहान मुलीला आणि त्यांच्या घरी काम करणाऱ्या 21 वर्षीय तरुणीला गोळ्या घालण्यात आल्या, असे मेक्सिकोच्या अभियोक्ता कार्यालयाने जारी केलेल्या एका निवेदनात म्हटले आहे.
कुटुंबाच्या पाळीव कुत्र्यासह सर्व पीडितांना डक्ट टेपने (मोठ्या आकाराची चिकटपट्टी) बांधण्यात आले होते. तीन वर्षांच्या मुलीच्या डोक्यात अगदी जवळून गोळी झाडण्यात आली, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. इतर दोन पीडितांच्याही डोक्यात गोळ्या घालण्यात आल्या आहेत. एकाच्या पाठीत गोळी मारण्यात आली.
सरकारी वकीलांच्या कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, दोन संशयितांना अटक करण्यात आली आहे. अटक करण्यात आलेल्यांमध्ये संगीतकाराच्या एका साथीदाराचा समावेश आहे. संगीतकारासोबत ओळख असल्याचा वापर करून या व्यक्तीने अपार्टमेंटमध्ये प्रवेश मिळवल्याचा दावा तपास यंत्रणांकडून करण्यात आला आहे.
स्थानिक माध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, शेजाऱ्यांनी आरडाओरडा आणि गोळीबाराचे आवाज ऐकल्याचे सांगितले आहे. मध्यरात्र होण्याच्या काही वेळापूर्वी पेंटहाऊसमध्ये या चौघांसोबत कुत्राचा मृतदेह आढळून आला. या हत्याकांडांमुळे मेस्किको सिटीमध्ये एकच खळबळ उडाली असून उच्चभ्रू लोक सुरक्षित नसतील तर सामान्यांचं काय? असा सवाल उपस्थित केला जातोय.
जोनाथन मेलेंडेझ सदस्य असलेला कॅमिलो सेप्टिमो हा एक सिंथपॉप आणि इंडी बँड आहे. हा बँड सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरीस सिउदाद जुआरेझ या सीमावर्ती शहरात आपला पुढचा कार्यक्रम सादर करणार होता.