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संगीतकाराच्या संपूर्ण कुटुंबाला संपवलं! सर्वांना चिकटपट्टीने बांधलं अन्...; गरोदर पत्नी, 3 वर्षांची मुलगी, मोलकरणी अन् कुत्र्याचीही हत्या

मध्यरात्र होण्याच्या काही वेळ आधी अचानक गोळीबार आणि आरडाओरड ऐकू आल्याने शेजाऱ्यांनी घराच्या लाईट्स लावून नेमक काय सुरु आहे हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केल्याचं वृत्त स्थानिक प्रसारमाध्यमांनी दिलं आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 05, 2026, 10:37 AM IST|Updated: Sep 05, 2026, 10:37 AM IST
संगीतकाराच्या संपूर्ण कुटुंबाला संपवलं! सर्वांना चिकटपट्टीने बांधलं अन्...; गरोदर पत्नी, 3 वर्षांची मुलगी, मोलकरणी अन् कुत्र्याचीही हत्या
Image Credit: पोलिसांनी याप्रकरणी दोन संशियांना घेतलं ताब्यात (फोटो रॉयटर्स आणि सोशल मीडीयावरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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