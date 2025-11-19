IVF डॉक्टरला 30 कोटी रुपयांना गंडवलं! मुंबईतल्या प्रसिद्ध बॉलिवूड डायरेक्टरने पत्नीसहीत...

Crime News Rs 30 Crore Fraud: बायोपिकच्या नावाखाली 200 कोटींचे आमिष दाखवून 30 कोटी रुपये हडपल्याप्रकरणी बॉलीवूड दिग्दर्शक विक्रम भट्ट आणि त्यांची पत्नी श्वेतांबरी भट्ट यांच्यासह आठ जणांविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला आहे. यामध्ये उदयपूर येथील दिनेश कटारिया याचाही समावेश आहे.
इंदिरा आयव्हीएफ हॉस्पिटलचे मालक डॉ. अजय मुरडिया यांनी उदयपूर येथील पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. विक्रम भट्ट आणि त्याच्या साथीदारांनी डॉ. मुरडिया यांच्या पत्नीच्या स्मरणार्थ चित्रपट बनवण्याचे आमिष दाखवले. तसेच चित्रपट प्रदर्शित झाल्यावर 200 कोटी रुपये कमवण्याचे आश्वासनही दिले असा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.
एफआयआरमधील माहितीनुसार, डॉ. अजय एका कार्यक्रमात ते दिनेश कटारिया यांना भेटले होते, त्यांनी त्यांना त्यांच्या दिवंगत पत्नीच्या स्मरणार्थ बायोपिक बनवण्याचा सल्ला दिला. तसेच विक्रम भट्ट यांच्याशी मुंबईत भेट घालून दिली. डॉ. मुरडिया यांनी 31 मे 2024 रोजी अडीच कोटी रुपये पाठवले. त्यानंतर त्यांना चार चित्रपटांचे आश्वासन देण्यात आले आणि ते पैसे सतत ट्रान्सफर करत राहिले. एकूण 30 कोटींहून अधिक रकमेचा अपहार झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
विक्रम भट्ट यांनी त्यांना दुसऱ्या चित्रपटातही गुंतवणूक करण्यास सांगितले होते. तसेच संपूर्ण रक्कम परत करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यांची पत्नी आणि मुलगीदेखील या चित्रपट निर्मितीत असल्याची माहिती दिली होती. मात्र आपली फसवणूक केली जात असल्याचं लक्षात आल्यानंतर या डॉक्टरने आता पोलिसांमध्ये तक्रार दाखल केली असून पोलीस पुढील तपास करत आहेत.
या तक्रारीच्या आधारे राजस्थान पोलिसांनी चित्रपट दिग्दर्शक विक्रम भट्ट यांच्या निर्मिती टीमच्या सह-निर्मात्यांना अटक केली. ठाणे येथील मीरा रोड येथील रहिवासी मेहबूब अन्सारी आणि जुनी मुंबई-पुणे महामार्गावरील राणानगर येथील रहिवासी संदीप त्रिलोभन यांना मंगळवारी उदयपूर येथे आणण्यात आले आणि न्यायालयात हजर करण्यात आले. न्यायालयाने त्यांच्या 23 नोव्हेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणात सहभागी असलेल्या इतर आरोपींनाही लवकरच अटक केली जाईल असे पोलिसांनी सांगितले. डीएसपी छगन पुरोहित यांनी सांगितले की, हा खटला उदयपूरचे प्रसिद्ध आयव्हीएफ तज्ञ डॉ. अजय मुरडिया यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीवर आधारित आहे, ज्यांनी चित्रपट दिग्दर्शक विक्रम भट्ट, त्यांची पत्नी श्वेतांबरी भट्ट, मुलगी कृष्णा भट्ट, उदयपूरचे रहिवासी दिनेश कटारिया, दिल्लीचे मुदित बट्टन, डीएससीचे अध्यक्ष गंगेश्वरलाल श्रीवास्तव आणि फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉईजचे सरचिटणीस अशोक दुबे यांच्याविरुद्ध तक्रार दाखल केली आहे.