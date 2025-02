फराह खानकडून हिंदूंच्या भावना दुखावणारं विधान; पोलीस तक्रार दाखल! म्हणाली, 'होळी हा छपरी...'

Farah Khan Holi Remark : बॉलिवूड दिग्दर्शक आणि कोरिओग्राफर फराह खान विरोधात हिंदूंचा सण असलेल्या होळीवर अपमानास्पद कमेंट केली आहे. त्या कमेंटनंतर फराह खानवर तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. फराह खान विरोधात ही तक्रार हिंदुस्तानी भाऊ म्हणजेच विकास पाठकनं त्यांचा वकील अली आशिफ खान देशमुख यांच्याकडून ही तक्रार दाखल केली आहे.

ताजा रिपोर्ट्सनुसार, 20 फेब्रुवारी रोजी छोट्या पडद्यावरील शो 'सेलिब्रिटी मास्टरशेफ' च्या एका एपिसोड दरम्यान, फराहनं केलेल्या या वादग्रस्त वक्तव्यानंतर तिच्या विरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी करणारी तक्रार शुक्रवारी खार पोलिसांकडे दाखल करण्यात आली आहे. तक्रारीत हिंदुस्तानी भाऊनं दावा केला आहे की "फराहनं होळीला 'छपरि लोकांचा का सण' म्हटलं आहे. तिनं अशा एका शब्दाचा वापर केला आहे जो खरंच अपमानास्पद आहे. हिंदुस्तानी भाऊनं हे देखील म्हटलं की फराह खाननं केलेल्या या कमेंटनं त्याच्या धार्मिक भावनेला आणि त्यासोबत हिंदू लोकांच्या भावना दुखवल्या गेल्या आहेत."

"Sare chhapri ladkon ka pasandeeda festival Holi hi hota hai" (Holi is the favorite festival of all lecherous boys)

-Farah Khan, whose brother Sajid Khan is one of the biggest sexual predators of Urduwood, and who herself directed tr@sh like 'Main Hoo Na' depicting ex-Indian… pic.twitter.com/BZcahuEmr2

— HinduPost (@hindupost) February 20, 2025