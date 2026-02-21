Big Boss च्या घरात असलेल्या दीपाली सय्यद यांच्या कुटुंबावर आलं संकट, घरच्यांनी ठेवलं सत्य दडवून!

मुंबई – बिग बॉस मराठी 6 मध्ये चर्चेचा विषय ठरलेली अभिनेत्री आणि राजकारणी दीपाली सय्यद सध्या घरात चांगला गेम खेळत आहे. बिग बॉसच्या घरात असताना कलाकारांना बाहेरच्या जगातील घडामोडींचा, कुटुंबातील परिस्थितींचा किंवा सोशल मीडियावरील प्रतिक्रिया यांचा काहीही अंदाज राहत नाही. या सध्याच्या पर्वात दीपालीची कामगिरी आणि त्यातील रणनीती चर्चेत आहेत. मात्र, घराबाहेर तिच्या कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर कोसळला आहे.
दीपालीचे पती बॉबी सय्यद आणि मुलगा अली यांनी नुकतीच 'लोकमत फिल्मी'ला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत त्यांनी कुटुंबातील दुःखद परिस्थितीबाबत माहिती दिली. बॉबी म्हणाले, 'हल्लीच माझी आई वारली. ती दीपालीच्या खूप जवळची होती आणि तिला मुलगीच मानायची. आई नेहमी म्हणायची, तू बिग बॉस जिंकल्यावर मी नक्की येईन. आम्ही दीपालीला हे सांगितलं नाही कारण ती खूप चांगलं खेळतेय. खेळासोबतच जे झालं ते झालं. माझ्या आईला नेहमीच दीपालीची साथ लागायची. डॉक्टरकडे जायचं असेल तर ती दीपालीलाच घेऊन जायची.'
बॉबीच्या या बोलण्यात दिसून येते की, आई आणि दीपाली यांच्यात विशेष नातं होतं. दीपालीसारखी लग्नानंतर कुटुंबाशी जवळची जोडणी असणारी मुलगी त्यांना फारच प्रिय होती.
बॉबी पुढे म्हणाले, 'आता मी म्हणूनच तिला मिस करतोय, कारण सगळे निर्णय मलाच घ्यावे लागतायत. माझी आई २ फेब्रुवारीला वारली, म्हणून आम्ही दीपालीला सांगितलं नाही. तिला हे कळल्यावर खूप मोठा धक्का बसेल. जेव्हा आई शेवटी काही बोलायची नाही, तेव्हा मी तिला दीपालीचा आवाज ऐकवायचो. आम्हाला वाटलं नव्हतं कारण दोन वेळा आई हॉस्पिटलमध्ये अॅडमिट होती आणि परत आली. या वेळेसही असंच वाटलं, म्हणून मी नाही सांगितलं. दीपालीने कायम पुढे जावं अशी माझ्या आईची इच्छा होती.'
या बोलण्यातून दिसून येते की, दीपालीची उपस्थिती घराबाहेरही आईसाठी आधाराचे काम करत होती. सासूच्या मागे पडलेली काळजी आणि तिच्या इच्छेनुसार निर्णय घेणे हे घरातील सदस्यांसाठी एक मोठं आव्हान ठरलं.
दीपालीचा मुलगा अली म्हणाला, 'आजी आणि आई सगळं बघायचं. पप्पा जास्त लक्ष नाही द्यायचे. शेवटपर्यंत आजी पप्पा आणि आईलाच शोधत होती.' या वक्तव्यानुसार, मुलालाही आजीच्या जाण्याचा वेदना आणि दीपालीच्या गैरहजेरीची जाणवलेली आहे.
ही दुःखद घटना असूनही दीपालीने बिग बॉसच्या घरात आपला गेम कायम राखला आहे. घरातील इतर सदस्यांना आणि प्रेक्षकांना तीच्या कामगिरीतून दाखवलेल्या निश्चयाची आणि सामर्थ्याची जाणीव होते. सोशल मीडियावर चाहत्यांनी देखील दीपालीच्या खेळाची आणि धैर्याची प्रशंसा केली आहे. बिग बॉस मराठीच्या घरात असतानाही बाहेरील दु:खाच्या घटनांवर संयम राखणे, कुटुंबाच्या निर्णयांना आदर देणे आणि गेमवर लक्ष केंद्रित ठेवणे, दीपालीच्या सामर्थ्याचे आणि समजुतीचे उदाहरण ठरले आहे.