मालिकाविश्वावर टीका? तेजश्री प्रधानचा जबरदस्त उत्तर!

मराठी मनोरंजनविश्वातील चर्चित अभिनेत्री तेजश्री प्रधान नेहमीच आपले मत स्पष्ट आणि रोखठोकपणे मांडते. तिने मालिकांपासून चित्रपट आणि नाटकांपर्यंत विविध माध्यमांत काम करून रसिकांच्या मनावर आपली छाप सोडली आहे. नुकतेच, टेलिव्हिजन इंडस्ट्रीवर होणाऱ्या टीकेबाबत तेजश्रीने महाराष्ट्र टाइम्सला मुलाखत दिली आणि आपल्या अनुभवातून महत्त्वाचे विचार मांडले. तेजश्री म्हणते की, 'जेव्हा मी मालिकेत काम करत होते, तेव्हा माझ्या दुसऱ्या नाटकात प्रशांत दादा (प्रशांत दामले) माझ्यासोबत होते. जवळपास 20-22 प्रयोगानंतर त्यांनी मला सांगितले, ‘तेजू, जे माध्यम आपल्याला बोलावते, त्याकडे कधीही पाठ फिरवायची नाही.’ ते वाक्य आणि तो दिवस माझ्या लक्षात कायम राहिला. टेलिव्हिजन हे माझ्यासाठी अत्यंत योग्य माध्यम ठरलं आणि भविष्यातही ते मला नक्कीच बोलवेल. म्हणून मी कधीही या माध्यमाकडे दुर्लक्ष केले नाही.'
तेजश्रीने टेलिव्हिजनमध्ये कामाच्या वेगाबद्दल देखील सविस्तर मत मांडले. तिने सुबोध भावे यांच्या मताशी सहमती दर्शवली आणि सांगितले की, “फक्त चित्रपटांमध्ये काम करणाऱ्या कलाकारांना जेव्हा टेलिव्हिजन सेटवर आणलं जातं, तेव्हा त्यांची धांदल उडते. दिवसाला 15-20 सीन शूट करणे ही सामान्य बाब आहे. कधीकधी सलग दोन पाने संवाद बोलावे लागतात, आणि सीन सेटवर आल्यावर त्यात थोडा बदल करावा लागतो. त्यामुळे कलाकार सतत विचार करत असतो, ‘तयार आहेस का? करूया का?’ हा वेग पेलणे सोपे नाही.' तेजश्रीच्या मते, टेलिव्हिजनमध्ये कामाचा वेग आणि मानसिक दडपण इतर माध्यमांच्या तुलनेत जास्त असतो, आणि त्यामुळे या माध्यमात काम करणार्या कलाकारांना विशेष प्रशिक्षण, मानसिक तयारी आणि धैर्याची गरज असते.
तेजश्रीने माध्यमाचे महत्त्वही स्पष्ट केले. तिने सांगितले की, 'कदाचित टेलिव्हिजनमध्ये चित्रपटांइतका तार्किक विचार केला जात नसेल, पण या माध्यमाचे महत्व कमी नाही. अनेकदा टीव्हीवर काम करणाऱ्यांबद्दल लोक सहज टीका करतात, पण कोरोनाच्या काळात टेलिव्हिजनने संपूर्ण इंडस्ट्रीला तारले होते. कोट्यवधींच्या सिनेमाचा प्रमोशन करण्यासाठी तुम्हाला टीव्हीवर यावे लागते. त्यामुळे जे माध्यम साधे किंवा अप्रगल्भ वाटते, ते तितके नाही.' तेजश्रीच्या मते, टेलिव्हिजन हे माध्यम केवळ मनोरंजनासाठी नाही, तर कलाकारांच्या मेहनतीला व इंडस्ट्रीला दिशा देणारे आहे. तिच्या अनुभवावरून दिसते की, माध्यमाबद्दलची ही समज लोकांनी योग्य पद्धतीने करावी, जेणेकरून टीका व कौतुक योग्य प्रमाणात पोहोचेल.
तेजश्री प्रधानने आपल्या चाहत्यांनाही एक संदेश दिला आहे की, टीकेबाबत संवेदनशील आणि तथ्यपूर्ण दृष्टिकोन ठेवा. तिच्या म्हणण्यानुसार, टीका योग्य पद्धतीने दिली गेली तर ती सुधारणा आणि उद्योगाच्या विकासासाठी मोलाची ठरते, पण चुकीच्या पद्धतीने दिली गेली तर व्यक्ती आणि काम दोघांसाठीही हानिकारक ठरते. तेजश्री प्रधानच्या या खुलास्यानंतर आता टेलिव्हिजन इंडस्ट्रीवर होणाऱ्या टीकेवर चाहत्यांसह इंडस्ट्रीमध्ये एक वेगळा दृष्टिकोन समोर आला आहे. अभिनेत्रीने आपल्या अनुभवातून हे दाखवले आहे की, टीव्ही हे कलाकारांच्या मेहनतीला आणि इंडस्ट्रीला मूल्य देणारे माध्यम आहे, आणि याला कधीही दुर्लक्ष केले जाऊ नये.
