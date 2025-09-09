English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'माझ्यासमोर सलमान आणि अरबाजने मलायकाला...,' दबंगच्या दिग्दर्शकाचा धक्कादायक खुलासा, 'ती हात जोडून...'

Abhinav Kashyap on Salman Khan: 'दबंग' चित्रपटाचा दिग्दर्शक अभिनव कश्यपने दावा केला आहे की, सलमान खान आणि अरबाज खान मलायका अरोराने 'मुन्नी बदनाम हुई' गाण्यात डान्स करण्याच्या विरोधात होते. खान बंधू तिच्या कपड्यांबाबत साशंक होते असंही त्याने सांगितलं आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Sep 9, 2025, 01:34 PM IST
Abhinav Kashyap on Salman Khan: 'दबंग' चित्रपटाचा दिग्दर्शक अभिनव कश्यप याने मलायका अरोरा आणि सलमान खानसोबत चित्रपटातील प्रसिद्ध गाणं  'मुन्नी बदनाम हुई' च्या शुटिंगदरम्यान घडलेला एक किस्सा सांगितला आहे. चित्रपटात मुख्य भूमिकेत असणारे सलमान खान आणि अरबाज खान यांचा मलायकाने हे गाणं करण्याला विरोध होता असा खुलासा केला आहे.

खान कुटुंबासोबत नंतर वादात अडकलेल्या अभिनव कश्यपने सांगितलं की, सलमान किंवा अरबाज दोघांनाही मलायकाने गाण्यामध्ये आक्षेपार्ह कपडे घालू नयेत असं वाटत होतं. त्याने स्क्रीनला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं की, "अरबाजला मलायकाने हे गाणं करावं असं वाटत नव्हतं. त्याला हे आवडले नाही की त्याच्या पत्नीवर 'आयटम गर्ल' म्हणून ठपका ठेवला जाईल."

खान बंधूंना 'रूढीवादी' म्हणत कश्यप पुढे म्हणाला, "अरबाज आणि सलमान, ते काहीही म्हणत असले तरी, प्रत्यक्षात खूप रूढीवादी मुस्लिम आहेत. मलायकाचेही सलमानशी तिच्या कपड्यांवरुन मतभेद होते. त्यांना त्यांच्या महिलांना झाकून ठेवायचे होते. म्हणून, त्यांना तिने आयटम साँग करावे असं वाटत नव्हतं".

दिग्दर्शकाने पुढे सांगितले की, त्यावेळी अरबाजशी विवाहित असलेल्या मलायकाला त्याला पटवून देण्यासाठी खूप प्रयत्न करावे लागले. त्याच्या मते, तिने स्पष्ट केलं की तो फक्त एक डान्स नंबर आहे आणि ती कुटुंबातील सदस्यांभोवती परफॉर्म करणार आहे.

"पण, मलायका एक मजबूत आणि स्वतंत्र महिला आहे. ती स्वतःचे निर्णय स्वतः घेते. जेव्हा तिला ऑफर करण्यात आली तेव्हा तिने हो म्हटलं. अरबाजने होकार देण्यासाठी समजूत काढावी लागली. तिने त्याला सांगितलं की, हे गाणं अश्लील नाही, फक्त नाचत आहे आणि गाण्यात सर्व कुटुंब आहे, तुला कशाची भीती वाटते? आणि अर्थातच, त्या गाण्याने बरेच रेकॉर्ड मोडले," अ,सं कश्यप म्हणाला.

यापूर्वी, 'दबंग'मध्ये खलनायकाची भूमिका करणारा अभिनेता सोनू सूदने खुलासा केला होता की 'मुन्नी बदनाम हुई' गाण्यात तो मलायकासोबत एकटा असणार होता, मात्र नंतर सलमानने शेवटच्या क्षणी त्यात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला.

"अभिनव एक चांगली आणि एक वाईट बातमी घेऊन आला. एका दृश्याबद्दल चांगली बातमी आणि वाईट म्हणजे सलमान गाण्यात असणार याबद्दल. मी म्हणालो, 'हे माझं गाणे आहे, तो अशा प्रकारे मधे कसा येईल?' तो म्हणाला की तो ते एका रेड सीनद्वारे करेल. मी त्यांना सांगितले, 'हे चुकीचे आहे, माझ्याकडे फक्त एकच गाणं होतं.' पण शेवटी, जे काही झाले ते चांगल्यासाठीच घडले. लोकांना अजूनही ते गाणं आठवतं," असं सोनूने शुभंकर मिश्रा यांच्या मुलाखतीत सांगितलं. 

यावर अधिक माहिती देताना, कश्यपने स्पष्ट केले की गाणं इतकं चांगलं झालं की सलमान त्याचा भाग होण्यापासून स्वतःला रोखू शकला नाही. त्याने सांगितलं की, "सुरुवातीला सोनूचं पात्र छेदी सिंगसाठी एक सोलो ट्रॅक म्हणून हे नियोजित होते, जो सलमान आणि त्याची टीम रेडसाठी तयारी करत असताना पार्टी करताना दिसणार होता. "पण सलमानने आग्रह केला की 'हे सर्वोत्तम गाणे आहे, मला त्यात असायला हवे.' म्हणून, मी त्याला गाण्यात घेतलं". 

FAQ

1) अभिनव कश्यप आणि दबंग चित्रपटावरील वादाचे मुख्य कारण काय आहे?
वादाचे मुख्य कारण म्हणजे क्रेडिट्स (उल्लेख) आणि सर्जनशील नियंत्रण (क्रिएटिव्ह कंट्रोल) आहे. अभिनव कश्यप यांनी आरोप केला की, चित्रपटाच्या प्रचारात आणि क्रेडिट्समध्ये त्यांचे नाव दिग्दर्शक म्हणून कमी दाखवले गेले. त्यांनी दावा केला की, सलमान खान यांनी चित्रपटाच्या दिग्दर्शनात हस्तक्षेप केला आणि शेवटी ते "सलमान खान दिग्दर्शित" म्हणून प्रचार करण्यात आले. अभिनव यांनी सांगितले की, त्यांचे नाव क्रेडिट्समध्ये लहान अक्षरांत आणि कमी ठिकाणी दाखवले गेले, ज्यामुळे त्यांचे योगदान दुर्लक्षित झाले.

2) हा वाद कधी आणि कसा सुरू झाला?
वाद २०१० मध्ये दबंग रिलीज झाल्यानंतर लगेचच सुरू झाला. अभिनव कश्यप यांनी २०१० मध्ये स्वतःच्या ब्लॉगवर आणि मुलाखतींमध्ये हे मुद्दे मांडले. २०११ मध्ये त्यांनी अधिकृत तक्रार दाखल केली आणि मीडिया इव्हेंटमध्ये सलमान खान आणि अरबाज खान यांच्यावर आरोप केले. २०१४ मध्ये त्यांनी "गैंग ऑफ वासेसेऊल" चित्रपट सोडला आणि दबंग वादाचा उल्लेख केला. २०१८ मध्ये त्यांनी #MeToo च्या संदर्भातही हा मुद्दा उपस्थित केला.

3) अभिनव कश्यप यांनी सलमान खान आणि अरबाज खान यांच्यावर कोणते आरोप केले?
अभिनव यांनी सलमान खान यांना "बॉलीवूडचा तानाशाह" म्हणून संबोधले आणि आरोप केला की, सलमान यांनी चित्रपटाच्या एडिटिंग, संवाद आणि दृश्यांमध्ये बदल केले, ज्यामुळे चित्रपटाची कथा बदलली गेली. अरबाज खान (निर्माता) यांनी क्रेडिट्समध्ये अभिनव यांचे नाव कमी ठिकाणी ठेवले आणि प्रचारात "सलमानची दबंग" म्हणून जाहीर केले. अभिनव यांनी हे "क्रेडिट चोरी" (credit stealing) म्हटले आणि सांगितले की, सलमान यांच्या प्रभावामुळे त्यांची कारकीर्द अडली.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

