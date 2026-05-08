/Friday OTT Release: सस्पेन्स, थ्रिलर, लव्ह स्टोरी... विकेंडला काय काय बघायचं? पाहा वीकेंडला ओटीटी गाजवणाऱ्या सीरिज-चित्रपटांची यादी

Weekend OTT Release: या विकेंडला घरबसल्या एंटरटेनमेंटचा फुल डोस हवा असेल तर सस्पेन्स, थ्रिलर आणि रोमान्सने भरलेल्या नव्या सीरिज-चित्रपटांची यादी जाणून घ्या.
OTT Release On Weekend: उन्हाळ्यात गरमीची तीव्रता दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. अशा कडक उकाड्यात विकेंडला बाहेर फिरायला जाण्यापेक्षा घरात आरामात बसून एखादी दमदार वेबसीरिज किंवा चित्रपट पाहण्याचा प्लॅन अनेकजण करत आहेत. यंदाच्या विकेंडला ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर मनोरंजनाचा भरपूर खजिना उपलब्ध झाला आहे. क्राइम, थ्रिलर, डार्क कॉमेडी, रोमँस आणि कोरियन ड्रामांपासून ते साऊथ सिनेमांपर्यंत अनेक नवीन रिलीज प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेत आहेत. जर तुम्हीही या विकेंडला काय पाहायचं याचा विचार करत असाल, तर ही आम्ही देत असलेली यादी तुमच्यासाठी उपयोगाची ठरू शकते.
जर तुम्हाला हटके आणि डार्क कॉमेडी प्रकार आवडत असेल, तर ‘भरतनाट्यम 2 : मोहिनीअट्टम’ हा पर्याय नक्की ट्राय करता येईल. या चित्रपटात साइजू कुरुप आणि सूरज वेंजारामूडु मुख्य भूमिकेत आहेत. विनोदी शैलीत मांडलेली ही कथा वेगळ्या प्रकारचं मनोरंजन देण्याचा प्रयत्न करते. हा चित्रपट नेटफ्लिक्सवर रिलीज झाला आहे.
थिएटरमध्ये दमदार कमाई केल्यानंतर ‘वाझा 2’ आता ओटीटीवर रिलीज झाला आहे. चार मित्रांच्या आयुष्यावर आधारित ही कॉमेडी-ड्रामा फिल्म प्रेक्षकांना हलक्याफुलक्या शैलीत मनोरंजन देते. चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर मोठं यश मिळवल्यानंतर आता जिओ हॉटस्टारवर प्रेक्षकांसाठी उपलब्ध झाला आहे.
या आठवड्यात चर्चेत असलेली वेबसीरिज म्हणजे ‘लुक्खे’. ही म्युझिक-क्राइम सस्पेन्सवर आधारित मालिका आहे. सीरिजमध्ये राशी खन्ना, पलक तिवारी आणि रॅपर किंग प्रमुख भूमिकेत दिसत आहेत. विशेष म्हणजे किंगने या मालिकेतून अभिनय क्षेत्रात पदार्पण केले आहे. राशी खन्ना एका पोलिस अधिकाऱ्याच्या भूमिकेत दिसत असून ड्रग्स, गुन्हेगारी, सूड आणि संगीत याभोवती फिरणारी ही कथा प्रेक्षकांना थराराचा अनुभव देते. भरपूर अॅक्शन आणि ट्विस्ट्स असलेली ही सीरिज प्राइम व्हिडिओवर उपलब्ध झाली आहे.
कन्नड सिनेमांमध्ये लोकप्रिय असलेली ‘लव्ह मॉकटेल’ फ्रँचायझी आता तिसऱ्या भागासह प्रेक्षकांसमोर आली आहे. प्रेम, नात्यांमधील तुटणं आणि स्वतःला पुन्हा शोधण्याचा प्रवास अशा भावनिक विषयांवर हा चित्रपट आधारित आहे. इमोशनल आणि रिलेशनशिप ड्रामे आवडणाऱ्यांसाठी हा चित्रपट खास ठरू शकतो. ‘लव्ह मॉकटेल 3’ झी5 वर स्ट्रीम होत आहे.
थिएटरनंतर आता ‘डकैत’ हा चित्रपट ओटीटीवर दाखल झाला आहे. आदिवी शेष आणि मृणाल ठाकूर यांच्या प्रमुख भूमिका असलेल्या या चित्रपटात अॅक्शन आणि थ्रिलरचा जोरदार संगम पाहायला मिळतो. चित्रपटाला सिनेमागृहात फारसं यश मिळालं नसले तरी ओटीटीवर त्याची चांगली चर्चा सुरू आहे. वेगवान कथा आणि दमदार अभिनयामुळे थ्रिलरप्रेमींना हा चित्रपट आवडू शकतो.
कोरियन ड्रामांची क्रेझ दिवसेंदिवस वाढत आहे. अशा प्रेक्षकांसाठी ‘माय रॉयल नेमेसिस’ हा रोमँटिक K-Drama चांगला पर्याय ठरू शकतो. लिम जी-येओन आणि हेओ नाम-जून यांच्या प्रमुख भूमिका असलेली ही मालिका प्रेम, नातेसंबंध आणि भावनिक संघर्षांभोवती फिरते. नेटफ्लिक्सवर ही सीरिज उपलब्ध आहे.
तमिळ रोमँटिक कॉमेडी ‘लव्ह इन्शुरन्स कंपनी’ही आता डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर आली आहे. प्रेम, नातेसंबंध आणि हलक्याफुलक्या विनोदांनी भरलेला हा चित्रपट विविध भाषांमध्ये उपलब्ध करण्यात आला आहे.
प्राइम व्हिडिओवर हा चित्रपट हिंदीसह तमिळ, तेलुगू, कन्नड आणि मल्याळम भाषांमध्ये पाहता येणार आहे. या विकेंडला जर तुम्ही घरात आराम करत मनोरंजनाचा आनंद घ्यायचा विचार करत असाल, तर या नव्या ओटीटी रिलीजमधून तुमच्या आवडीचा पर्याय सहज निवडू शकता.