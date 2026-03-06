English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  तुम्हाला मजा येतीये ना, बलात्कार सीन शूट करताना विचारला होता प्रश्न; मकरंद देशपांडेंनी केला खुलासा

'तुम्हाला मजा येतीये ना', बलात्कार सीन शूट करताना विचारला होता प्रश्न; मकरंद देशपांडेंनी केला खुलासा

Dagdi Chal Fame Actor: बॉलिवूडमध्ये असे अनेक कलाकार आहेत, ज्यांनी नेहमीच प्रमुख कलाकाराची भूमिका साकारली नसली तरी त्यांची व्यकतीरेखा कायम प्रेक्षाकांच्या ध्यानी- मनी राहते. असेच एक अभिनेता म्हणजे मकरंद देशपांडे आज त्यांचा 60वा वाढदिवस साजरा करत आहेत. 

प्रिती वेद | Updated: Mar 6, 2026, 09:52 AM IST
'तुम्हाला मजा येतीये ना', बलात्कार सीन शूट करताना विचारला होता प्रश्न; मकरंद देशपांडेंनी केला खुलासा
(photo Credit- Social Media)

Dagdi Chal Fame Makarand Deshpande: बॉलिवूडमध्ये असे अनेक कलाकार आहेत, ज्यांनी प्रमुख कलाकाराची भूमिका साकारली नसली तरी त्यांनी पडद्यावर कोणतीही भूमिका साकारली तरी प्रेक्षकांची खूप पसंत मिळाली आहे. त्यापैकीच एक म्हणजे दगडी चाळ फेम मकरंद देशपांडे .मकरंद यांनी बॉलिवूडमधील 'सरफरोश', 'स्वदेश', 'मकडी' यांसारख्या अनेक हिंदी चित्रपटांतून आपल्या अभिनयाचा ठसा उमठवला, तसेच त्यांनी अनेक चित्रपटांचे दिग्दर्शनही केले आहे. या दरम्यान त्यांना बरेच चांगले- वाईट अनुभवही आहे. या पैकी एक कटू अनुभव त्यांनी माध्यामांना सांगितला होता.

मकरंद देशपांडेची सिनेकरकीर्द

मकरंद देशपांडे यांनी अभिनयासोबतच लेखक आणि दिग्दर्शक म्हणूनही काम केले आहे. त्यांची नाळ रंगभूमीशीही जोडली गेली आहे. 'सर सर सारला', 'जोक', 'माँ इन ट्रान्झिट' यांसारख्या नाटकांसह ५० हून अधिक लघु नाटके आणि ४० हून अधिक मोठी नाटकांमध्ये काम केले आहे. मकरंद देशपांडे यांनी १९८८ मध्ये आमिर खानच्या 'कयामत से कयामत तक' या सिनेमातून करिअरला सुरुवात केली.

शाहरुख खानच्या टीव्ही शोमध्ये केलेले काम

मकरंद देशपांडे शाहरुख खानच्या 'सर्कस' या टेलिव्हिजन शोचाही एक भाग होते. या शोमध्ये ते कांतीच्या भूमिकेत पाहायला मिळालेले. त्यानंतर मकरंद देशपांडे यांनी 'क्यूंकी सास भी कभी बहू थी', 'साराभाई व्हर्सेस साराभाई' यांसारख्या मालिकांमध्येही काम केलेले. चित्रपट आणि टीव्ही व्यतिरिक्त, मकरंद यांनी अनेक वेब सीरिजमध्ये देखील काम केलेले, ज्यात 'हंड्रेड', 'शूरवीर', 'द फेम गेम' सारख्या शोचा समावेश आहे.

नेमकं काय घडलं?

मकरंद देशपांडे त्याच्या बलात्काराविषयीच्या नाटकाबद्दल म्हणले 'प्रत्येक वेळी मी जेव्हा बलात्काराची बातमी वाचतो तेव्हा मी खूप अस्वस्थ होतो. निर्भाया सारख्या अमानवी बलात्काराच्या घटनांनंतर हे दुःख अधिक ठळकपणं समोर येते, प्रचंड संताप येतो. महिलांना फक्त उपभोगाची वस्तू असल्याचं का समजलं जातं? खरं तर आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की आपली आई देखील एक महिलाच आहे. आपण तिला देवी मानतो तर मग हे असे का होते? बलात्कारासाठी कठोर कायदे झाले आहेत.परंतु तरीसुद्धा बलात्कार करणारे आरोपी दिवसागणिक अधिक क्रूर,पाशीव झाले आहेत.पीडिताला मारून टाकणं, तिला जाळून टाकल्याच्या घटना घडतात. मुद्दा हा आहे की बलात्काराची मानसिकता कशी नष्ट होईल? बलात्काराबद्दल जी अस्पृश्य, वाईट विचार आहे, ते कसे संपवून टाकले जातील. 

हे ही वाचा: सोनम कपूर नव्हे अनिल कपूरची दुसरी मुलगी माहितीये ? सिनेसृष्टीपासून दूर, तरीही कोट्यावधींची कमाई

'या'च प्रश्नाने केलं होतं अस्वस्थ

पुढे मकरंद देशपांडे म्हणाले, "मला आटवतं काही की वर्षांपूर्वी मी अंत या सिनेमाचं चित्रीकरण करत होतं. त्यामध्ये मी बलात्कार करणाऱ्याची भूमिका साकारत होतो. तिथं काही लोकं चित्रीकरण पाहण्यासाठी आले होते. ते पाहून त्यांनी मला विचारलं ' कसं चाललंय?' हे करताना तुम्हाला मजा येत असेल ना?' मला त्यांचं हे विचारण अत्यंत घृणास्पद वाटलं. हे विचारणाऱ्यांच्या मनात असा विचार एकदाही आला नाही की संबंधित अभिनेत्रीला काय वाटत असेल? मला असं वाटतं की अशा पद्धतीचे प्रश्न विचारणारे लोक बिभीत्सपणा देखील एन्जॉय करतात...

Priti Ved

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.  ...Read More

