Gautami Patil Fees: गोविंदांना आपल्या तालावर थिरकवणारी गौतमी पाटील एका शोचे किती रुपये घेते?

Gautami Patil fees: नृत्य कलाकार गौतमी पाटील आपल्या कलेमुळे संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रसिद्ध आहे. तिच्या नृत्यात पारंपरिक लावणी नृत्य आणि आधुनिक डीजे संगीताचा समावेश असतो. तिचे नृत्य विशेषत: ग्रामीण महाराष्ट्रात लोकप्रिय असून, तिच्या कार्यक्रमातून ती प्रेक्षकांना मनोरंजनासह सांस्कृतिक अनुभव देते. आज दहीहंडीचा उत्सव राज्यभरात विविध ठिकाणी मोठमोठे कार्यक्रम होतायत. या कार्यक्रमात गौतमी नृत्य करताना दिसतेय. तिच्या तालावर गोविंदाही थिरकताना दिसतायत. दरम्यान गौतमी पाटीलएका शोचे किती रुपये घेते? याबद्दल फार कमी जणांना माहिती असेल.
निर्भिड शैलीमुळे गौतमी पाटलीचे नृत्य वादग्रस्तही ठरले आहे. असे असले तरी ती तिच्या चाहत्यांमध्ये विशेष प्रिय आहे. तिच्या नृत्यातील ऊर्जा आणि उत्साह प्रेक्षकांना आकर्षित करतात. तिचे नृत्य कार्यक्रम नेहमीच तुडूंब भरतात, ज्यामुळे तिची मागणी वाढते. तिच्या नृत्यातील आधुनिक धाटणीमुळे ती वयस्कर प्रेक्षकांमध्येही चर्चेत असते. पण तरुण प्रेक्षकांमध्ये ती विशेष लोकप्रिय आहे. तिच्या नृत्यातील विविधता आणि प्रयोगशीलता तिच्या यशाचे प्रमुख कारण मानले जाते.
गौतमी पाटील, एक प्रसिद्ध मराठी लावणी नर्तकी, दहीहंडीच्या एका शो साठी सुमारे 1.5 ते 2 लाख रुपये घेते, अशी माहिती 2023 च्या बातम्या मधून मिळते. तिची टीम महिना भरात सुमारे 30-35 लाख रुपये कमावते. तिचा मोठा चाहता वर्ग, विशेषत: ग्रामीण भागात, आहे आणि तिच्या निर्भिड नृत्य सादरीकरणामुळे ती वादातही राहते. दहीहंडी हा महाराष्ट्रात मोठ्या उत्साहाने साजरा होणारा सण असून, या वेळी अनेक कलाकार कार्यक्रम सादर करतात. गौतमी पाटीलचे कार्यक्रम नेहमीच तुडूंब भरतात, ज्यामुळे तिची मागणी वाढते.
तिच्या दरमहिन्याच्या उत्पन्नाबाबतची माहिती पाहता, तिच्या दरामध्ये वाढ झाली असेल अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. तिचे कार्यक्रम ग्रामीण भागातून तरुणांमध्ये विशेष लोकप्रिय आहेत. तिच्या नृत्याचे चाहते तिच्या प्रत्येक कार्यक्रमात सहभागी होतात. तिच्या दरामध्ये वाढ झाल्याने तिच्या टीमचे उत्पन्न देखील वाढले आहे. तिच्या कार्यक्रमांचे आयोजन स्थानिक ग्रुप्स किंवा सणांसाठी केले जाते, ज्यामुळे तिची मागणी सातत्याने वाढत आहे.
गोविंदा रे गोपाळा...अशा घोषणा देत गोविंदा पथक उंच थर रचण्याचा प्रयत्न करताना दिसून येत आहे. मुंबई - ठाण्यातील लहान मोठी गोविंदा पथकं उंच थर लावण्यासाठी दरवर्षी मैदानात उतरतात. या थराचा बादशाह मुंबईतील पश्चिम उपनगरांमधील जोगेश्वरी जय जवान गोविंका पथकाच्या पथकं नऊ थर रचण्यात आघाडीवर आहेत. पण यंदा त्यांचा हा विक्रम कोकण नगर गोविंदा पथकाने 10 थर रचून मोडला आहे.या विश्वविक्रमला गवसणी घालण्यासाठी प्रताप सरनाईक यांच्या संस्कृती युवा प्रतिष्ठानने त्यांना 25 लाखांचे बक्षिस देण्यात आलं आहे. जय जवान गोविंदा पथकाने 2012 मध्ये ठाण्यात प्रथमच नऊ थर रचून विक्रम केला होता. त्यानंतर या पथकाने त्याचवर्षी ऑक्टोबरमध्ये स्पेनमधील पथकाच्या विक्रमाची बरोबरी केली होती. त्यानंतर या पथकाने साडे नऊ थर रचून आपलाच विक्रम मोडीत काढला. जय जवान गोविंदा पथकापाठोपाठ जोगेश्वरीतील आर्यन गोविंदा पथक आणि कोकण नगर गोविंदा पथक आणि अंधेरी (पूर्व) येथील मालपा डोंगरी, त्याचबरोबर सांताक्रुझमधील विघ्नहर्ता, बोरिवलीतील शिवसाई गोविंदा पथक नऊ थर रचण्यात आघाडीवर आहेत. यंदा कोकण नगर गोविंदा पथकाने ठाण्यात सर्वांना मागे टाकून 10 थर रचून विश्वविक्रम आपल्या नावावर केला आहे. तर आर्यन्स गोविंदा पथकाने नऊ थर रचण्याचा पराक्रम केला. मुंबईतील प्रसिद्ध जय जवान गोविंद पथकाचा नऊ थर रचण्याचा पहिला प्रयत्न फसला. जय जवान गोविंदा पथकाने दादरमधील हिंदू कॉलनी येथे दहीहंडी रचली. यावेळी जय जवान मंडळाने चार एक्के लावले. चार एक्के लावणे ही जय जवानची खासियत आहे.
गौतमी पाटीलचे नृत्य विशेषत: ग्रामीण महाराष्ट्रात लोकप्रिय असून, तिच्या नृत्यात पारंपरिक लावणी नृत्य आणि आधुनिक डीजे संगीताचा समावेश असतो. तिच्या नृत्यातील ऊर्जा, उत्साह, विविधता आणि प्रयोगशीलता तिच्या यशाचे प्रमुख कारण मानले जाते.
गौतमी पाटीलचे नृत्य निर्भिड शैलीमुळे वादग्रस्त ठरले आहे. तिच्या नृत्यातील आधुनिक धाटणीमुळे ती वयस्कर प्रेक्षकांमध्ये चर्चेत असते, परंतु तरुण प्रेक्षकांमध्ये ती विशेष लोकप्रिय आहे. तरीही तिच्या चाहत्यांमध्ये ती विशेष प्रिय आहे.