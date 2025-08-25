English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
42 वर्षीय अभिनेत्रीचा इंटीमेट सीन युट्यूबवर झाला होता व्हायरल, व्हिडीओबाबत बोलताना म्हणाली- 'तुमचे मन घाणेरडे आणि...'

Bollywood Actress :  42 वर्षीय अभिनेत्रीने एक मुलाखतीत कोरियग्राफर गणेश आचार्यसोबतच्या एका व्हायरल इंटीमेट व्हिडीओवर प्रतिक्रिया दिली आहे. काय म्हणाली अभिनेत्री? पाहूयात सविस्तर   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Aug 25, 2025, 05:28 PM IST
Bollywood Actress : अभिनेत्री डेझी शाह हिने सलमान खानच्या 'जय हो' या चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केलं. त्यानंतर ती काही चित्रपटांमध्ये दिसली होती. मात्र तिचं करिअर फारसं पुढे सरकलं नाही. सध्या डेझी शाह एका मुलाखतीमुळे पुन्हा चर्चेत आली आहे. या मुलाखतीत तिने अनेक गोष्टींचा खुलासा केला असून विशेष म्हणजे कोरिओग्राफर गणेश आचार्य यांच्यासोबतचा तिच्या व्हायरल इंटिमेट व्हिडिओ खरं तर काय होता याची खरी माहिती दिली आहे.

काही वर्षांपूर्वी यूट्यूबवर डेझी शाह आणि गणेश आचार्य यांचा एक व्हिडिओ अपलोड झाला होता. त्यावर ‘मेकिंग लव्ह’ असा भ्रामक टायटल टाकून तो व्हायरल करण्यात आला होता. यामुळे त्यांना मोठ्या प्रमाणात ट्रोलिंगला सामोरं जावं लागलं होतं.

व्हायरल व्हिडीओवर काय म्हणाली अभिनेत्री? 

डेझी शाहने सांगितले की, तो व्हिडिओ खरेतर एका गाण्याच्या रिहर्सलचा होता. मी आणि मास्टरजी डान्स करत होतो. कोणी तरी तो यूट्यूबवर टाकला आणि त्याला विचित्र नाव दिलं. प्रत्यक्षात त्या व्हिडिओमध्ये काहीही नाही. मी फक्त गोल-गोल फिरतेय. पण लोकांच्या डोक्यात काय चाललंय त्यावर अवलंबून असतं की ते त्याचा अर्थ काय काढतात.

गणेश आचार्य यांच्यावर झालेले #MeToo आरोपांवरही डेझी शाहने आपली भूमिका स्पष्ट केली. ती म्हणाली की, हो, मला ठाऊक आहे की मास्टरजी सगळ्यांसोबत खूप मोकळेपणाने बोलायचे. ते नेहमी मजा-मस्ती करायचे. कधी कधी असे कमेंट्स टाकायचे ‘आज तर तू भारी दिसतेस’ किंवा असं काही. आता हे त्यांनी सहज बोललेलं असायचं, पण कदाचित समोरच्या व्यक्तीला ते पटायचं नाही. त्यामुळे कधी कधी गैरसमज होऊ शकतो.

डेझी शाहचे करिअर 

डेझी शाहने आपल्या करिअरची सुरुवात डान्सर म्हणून केली होती. आपल्या सुरुवातीच्या काळात तिने गणेश आचार्य यांच्या असिस्टंट कोरिओग्राफर म्हणून काम केलं. त्यानंतर तिने 'जय हो', 'रेस 3', 'हेट स्टोरी 4' अशा बॉलिवूड चित्रपटांत भूमिका केल्या.

याशिवाय त्या कन्नड चित्रपटांतही दिसल्या आहेत. छोट्या पडद्यावर तिने रोहित शेट्टीचा लोकप्रिय रिअॅलिटी शो ‘खतरों के खिलाड़ी 13’ मध्येही सहभाग घेतला होता.

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

