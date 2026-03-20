'त्यांच्यात सगळंच...' ; पलाश आणि स्मृतीच्या नात्याबद्दल 'जय हो' फेम अभिनेत्रीचं रोखठोख मत

Daisy Shah: लोकप्रिय अभिनेत्रीने पलाश आणि स्मृतीच्या नात्याबद्दल मोठं विधान केलं आहे. दोघांमध्ये काय घडत आहे, याची माहिती तिने चाहत्यांसोबत शेअर केली.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Mar 20, 2026, 12:51 PM IST
Palash Muchhal and Smriti Mandhana Breakup : भारतीय महिला क्रिकेट स्टार स्मृती मानधना आणि म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल यांच्या नात्याची गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा रंगली आहे. दोघांनी त्यांच्या लग्नाची रद्दीची घोषणा केली होती, मात्र लग्न का रद्द झालं याबद्दल अधिकृत माहिती दिलेली नाही.

सध्या या प्रकरणावर चाहत्यांमध्ये उत्सुकता आणि गॉसिपची नोंद असून, अनेकांनी त्यांच्या नात्यावर आपापले मत मांडले आहे. काही लोकांनी दोघांच्या वैयक्तिक आयुष्यातली माहिती बाहेर आणण्याचा प्रयत्न केला, तर काहींनी त्यांना पुन्हा एकत्र येण्याच्या शुभेच्छाही दिल्या.

याच पार्श्वभूमीवर अभिनेत्री डेझी शाह हिला पलाश आणि स्मृती यांच्या नात्याबद्दल विचारण्यात आले. डेझीने स्पष्ट केले, 'पलाश आणि स्मृती एक चांगलं कपल होते. त्यांनी पुन्हा एकत्र यावं अशी माझी इच्छा आहे. सत्य नेमकं काय आहे, हे बाहेरच्या लोकांना माहित नसतं. त्या नात्यामध्ये काय घडले, हे फक्त त्या दोघांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना ठाऊक आहे. त्यामुळे बाहेरच्या लोकांनी यावर काही बोलू नये.'

सिनेमाच्या ऑफरमधील गोंधळ

डेझीने पलाशच्या आगामी सिनेमाशी संबंधित अनुभवही सांगितला. तिने म्हटलं की, पलाशने तिला सिनेमात कास्ट करायचं ठरवलं होतं, मात्र थेट संपर्क साधला नाही. “तो नेहमी दुसऱ्या माध्यमातून माझ्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करत होता, त्यामुळे मी स्वतः त्याला फोन करून विचारलं. तेव्हा त्याने सांगितलं, ‘सध्या परिस्थितीमुळे मी कोणाशी थेट संपर्क साधत नाही’,” असं डेझीने स्पष्ट केलं.

लग्न रद्दीनंतरची परिस्थिती

पलाश आणि स्मृतीचं लग्न आधीपासूनच चर्चेत होतं. लग्नापूर्वीच्या विधींचे अनेक फोटो आणि व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते. मात्र, लग्नाच्या दोन तास आधी काही अनपेक्षित परिस्थिती निर्माण झाल्यामुळे लग्न कायमचं रद्द झालं. सोशल मीडियावर नकोत्या चर्चांना उधाण आले, तरी स्मृती आणि पलाश यांनी स्वतः कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही आणि फक्त अधिकृतपणे लग्न रद्द झाल्याची घोषणा केली.

सध्या चाहत्यांमध्ये आणि सोशल मीडियावर या प्रकरणावर चर्चा सुरु आहे. डेझी शाहच्या वक्तव्यामुळे हा विषय अधिक चर्चेचा केंद्रबिंदू बनला आहे. चाहत्यांना दोघांच्या नात्याबाबत योग्य माहिती फक्त संबंधित व्यक्तींकडेच आहे, असं तिने सांगितलं आहे.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

'चाकणकर स्वत: तंत्रमंत्र करायच्या', कापलेल्या अना...

महाराष्ट्र बातम्या