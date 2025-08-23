English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
डेझी शाहचा धक्कादायक खुलासा; टॉक्सिक रिलेशनशिपने घेतला आत्मविश्वासाचा बळी

अभिनेत्रीने अलीकडेच एका मुलाखतीत तिच्या जुन्या नात्यांबद्दल सांगितले. या मुलाखतीत ती रिलेशनशिपमध्ये असताना कोण-कोणत्या गोष्टींना सामोरे जावे लागले, याबद्दल तीने उघडपणे सांगितले आहे.

Intern | Updated: Aug 23, 2025, 06:23 PM IST
Daisy Shah on Toxic Relationship: अभिनेत्री डेझी शाह हिने अलीकडेच तिच्या टॉक्सिक रिलेशनशिपबद्दल उघडपणे बोलताना अनेक धक्कादायक खुलासे केले. तिने सांगितले की तिच्या EX बॉयफ्रेंडला तिच्यावर राग यायचा कारण ती इंडस्ट्रीतील पुरुष सहकाऱ्यांसोबत काम करत होती. या नात्यात तिने खूप सहन केल्याचेही तिने स्पष्ट केले. टॉक्सिक नातेसंबंध हा असा अनुभव आहे ज्याचा सामना अनेकांना कधी ना कधी करावा लागतो. अशा नात्यात समस्या ओळखणे, त्यातून बाहेर पडणे आणि पुढे जाण्याचा निर्णय घेणे खूप अवघड असते. डेझी शाहच्या आयुष्यातही हेच घडलं.

डेझी शाहचा एक्स बॉयफ्रेंड कोण होता?

डेझी शाहने दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले, की तिचा EX बॉयफ्रेंड तिच्यावर संशय घेत असायचा. विशेष म्हणजे तो स्वतःही इंडस्ट्रीचा भाग होता, तरीदेखील तिच्यावर पुरुषांसोबत काम केल्याने तो राग काढायचा.

अभिनेत्रीचा कठीण निर्णय

कन्नड आणि हिंदी चित्रपटांत काम केलेली डेझी म्हणाली की त्या काळात तिला स्वतःला फारसं महत्त्व नव्हतं, त्यामुळे तिने खूप काही सहन केलं. पण शेवटी स्वतःच्या अटींवर तिने नातं तोडलं.

पार्टीतील वादग्रस्त प्रसंग

डेझीने एका घटनेचा उल्लेख करत सांगितले की एका पार्टीत तिला नाचण्यासाठी आमंत्रण मिळाले आणि तिने ते स्वीकारले. यावर तिच्या एक्स बॉयफ्रेंडने तिच्यावरच संताप व्यक्त केला. पण जेव्हा त्याच्यासोबत असाच प्रसंग घडला, तेव्हा डेझीला शांत राहण्याचा सल्ला दिला गेला. यामुळे तिला नातं अधिक असह्य वाटू लागलं.

डेझी शाहचे करिअर

डेझी शाहने करिअरची सुरुवात कोरिओग्राफर गणेश आचार्य यांच्यासोबत केली. 2011 मध्ये ती कन्नड चित्रपट 'भद्र' मध्ये मुख्य भूमिकेत दिसली. 2014 मध्ये सलमान खानसोबत 'जय हो' चित्रपटातून तिने बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केले. तिची शेवटची झलक 2023 मधील 'मिस्ट्री ऑफ द टॅटू' या चित्रपटात आणि 2024 मध्ये आलेल्या 'रेड रूम' या वेब सिरीजमध्ये पाहायला मिळाली.

FAQ

1. डेझी शाहचा एक्स बॉयफ्रेंड कोण होता?

डेझी शाहने तिच्या अलीकडील मुलाखतीत तिच्या एक्स बॉयफ्रेंडबद्दल बोलताना सांगितले की तो देखील चित्रपट इंडस्ट्रीचा भाग होता. मात्र, तिने त्याचे नाव स्पष्टपणे उघड केलेले नाही.

2. डेझी शाहच्या करिअरची सुरुवात कशी झाली?

डेझी शाहने तिच्या करिअरची सुरुवात कोरिओग्राफर गणेश आचार्य यांच्यासोबत सहाय्यक म्हणून केली. तिने 2011 मध्ये कन्नड चित्रपट 'भद्र' मध्ये मुख्य भूमिका साकारली आणि 2014 मध्ये सलमान खानसोबत 'जय हो' चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केले.

3. डेझी शाहचे नवीनतम प्रोजेक्ट्स कोणते आहेत?

डेझी शाह शेवटची 2023 मध्ये 'मिस्ट्री ऑफ द टॅटू' या चित्रपटात आणि 2024 मध्ये 'रेड रूम' या वेब सिरीजमध्ये दिसली होती.

4. डेझी शाहने तिच्या टॉक्सिक नात्याबद्दल काय शिकवण शेअर केली?

डेझीने सांगितले की टॉक्सिक नात्यातील समस्या ओळखणे आणि त्यातून बाहेर पडणे कठीण असते, पण स्वतःच्या आत्मसन्मानासाठी अशा नात्यातून बाहेर पडणे गरजेचे आहे. तिने स्वतःच्या अनुभवातून स्वतःला प्राधान्य देण्याचे महत्त्व शिकले.

