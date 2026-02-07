आर्थिक अडचणींमुळे शाळांमध्ये डान्स? Govindaच्या मॅनेजरने सांगितलं खरं कारण

गेल्या काही काळापासून सोशल मीडियावर टॉलीवुड आणि बॉलीवूड अभिनेता गोविंदा यांच्याबद्दल अनेक चर्चा सुरू आहेत. त्यांच्या वैवाहिक जीवनातील अडचणी, आर्थिक स्थीतिबाबत अफवा आणि खाजगी कार्यक्रमांमध्ये दिसण्याच्या गोष्टींमुळे चाहत्यांमध्ये गोंधळ निर्माण झाला आहे.
अलीकडेच गोविंदा खाजगी कार्यक्रमांमध्ये तसेच एका शाळेच्या कार्यक्रमात डान्स करताना दिसला होता. यानंतर सोशल मीडियावर अफवा पसरल्या की, गोविंदा दिवाळखोर झाला आहे आणि पैशांसाठीच अशा कार्यक्रमांमध्ये परफॉर्म करत आहे. मात्र, अभिनेता गोविंदाचा मॅनेजर शशी सिन्हा यांनी यावर स्पष्ट प्रतिक्रिया दिली आहे.
शशी सिन्हा यांनी सांगितले की, गोविंदाच्या दिवाळखोरीच्या अफवा पूर्णपणे खोट्या आहेत. त्यांनी त्या काळाची आठवण करून दिली जेव्हा गोविंदाला आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागला आणि त्याला त्याचे घर गहाण ठेवावे लागले होते; मात्र नंतर त्याने सर्व कर्ज फेडले आहे.
मॅनेजरने आणखी सांगितले, 'गोविंदाकडे अनेक गाड्या आहेत. त्याचा खाजगी कार्यक्रम किंवा शाळांमध्ये परफॉर्म करणे आणि साध्या कारमध्ये प्रवास करणे याचा आर्थिक अडचणीशी काहीही संबंध नाही. तो दिवाळखोर आहे आणि पैशांसाठी काम करतो असे म्हणणे पूर्णपणे मूर्खपणाचे आहे. परफॉर्मन्स करणे हा त्याचा व्यवसाय आहे.'
अलीकडेच सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका व्हिडिओमध्ये गोविंदा उत्तर प्रदेशात एका साध्या टॅक्सीमध्ये जाताना दिसला. यावर अनेक युझर्सनी कमेंट करून त्याचे हालाखीचे दिवस सुरू असल्याचे म्हटले. मात्र शशी सिन्हा यांनी स्पष्ट केले की, गोविंदा अजूनही आपल्या पत्नी आणि मुलांची काळजी घेत आहेत आणि त्याचा साधा प्रवास काहीही अर्थ लावायला नको.
शशी सिन्हा यांनी सांगितले की, गोविंदाने गेल्या काही वर्षांत चित्रपट न केले तरीही मोठ्या निर्मात्यांकडून अनेक कोट्यवधी रुपयांच्या ऑफर नाकारल्या आहेत. ते म्हणाले, 'तो पहिला अभिनेता आहे ज्याच्याकडे सध्या हिट चित्रपट नाही, तरीही मोठे निर्माते आणि अभिनेते त्याच्या मागे लागले आहेत. याचा अर्थ असा नाही की त्याने काम करणे थांबवले आहे. लवकरच एक मोठी घोषणा ऐकायला मिळेल.'
पूर्वीच्या आर्थिक अडचणींचा संदर्भ देताना शशी सिन्हा म्हणाले की, 'एक काळ असा होता जेव्हा गोविंदाने आपले मुदत ठेवीतून पैसे काढले, त्यात अतिरिक्त पैसे जोडले आणि ते इतरांना मदत करण्यासाठी वापरले. परिस्थिती बिकट झाल्यामुळे त्याला घर गहाण ठेवावे लागले. परंतु नंतर तो सर्व कर्ज फेडून पुन्हा आर्थिक स्थिरतेत आला. कार्यक्रमांमध्ये परफॉर्म करणे आणि कर्ज फेडणे या गोष्टींमध्ये कोणताही संबंध नाही.'
गोविंदा गेल्या काही वर्षांत आपल्या वैवाहिक जीवनामुळेही चर्चेत आहे. 2024 मध्ये त्यांच्या पत्नी सुनीताने गोविंदापासून घटस्फोटासाठी कौटुंबिक न्यायालयात अर्ज दाखल केल्याच्या बातम्या आल्या होत्या. मात्र नंतर गणेश चतुर्थीच्या निमित्ताने दोघे एकत्र आले आणि त्या बातम्यांचे खंडन केले. यानंतर विवाहबाह्य संबंधांच्या अफवाही वेगाने पसरल्या. सुनीताने अनेक पॉडकास्टमध्ये गोविंदाबद्दल खुलेपणाने बोलून त्यांच्या वैवाहिक जीवनातील मतभेदांची माहिती दिली आहे.
गोविंदा सध्या आपल्या खाजगी आणि सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये सक्रिय आहे आणि मॅनेजरच्या स्पष्ट प्रतिक्रियेनंतर त्यांच्या आर्थिक स्थैर्यावर लागलेल्या अफवांवर विराम पडला आहे.