English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

7 वर्षांपूर्वी बॉलिवूडला रामराम, आमिर खानसोबत झळकलेल्या अभिनेत्रीने आता केलं लग्न, पतीसोबत शेअर केला फोटो

वयाच्या 18व्या वर्षी बॉलिवूडला राम राम करणाऱ्या अभिनेत्रीने लग्न केले आहे. सोशल मीडियावर पोस्ट करत तिने ही आनंदाची बातमी शेअर केली आहे.  

मानसी क्षीरसागर | Updated: Oct 18, 2025, 07:35 AM IST
7 वर्षांपूर्वी बॉलिवूडला रामराम, आमिर खानसोबत झळकलेल्या अभिनेत्रीने आता केलं लग्न, पतीसोबत शेअर केला फोटो
Dangal actress Zaira Wasim gets married share Photo with her husband

अनेक वर्षांपूर्वी बॉलिवूडचा रामराम ठोकलेली व दंगल फेम अभिनेत्री जायरा वसीम हिने लग्नगाठ बांधली आहे. तिच्या अधिकृत इन्स्टाग्रामवर अकाउंटवर पोस्ट करत तिने ही बातमी आनंदाची बातमी शेअर केली आहे. जायराने इन्स्टाग्रामवर दोन फोटो शेअर केले आहेत. त्यातील एका फोटोत ती निकाहनामावर सही करत आहे. तर दुसऱ्या फोटात पतीसोबत चंद्र पाहत आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

जायराने अद्याप तिच्या पतीचे नाव आणि ओळख उघडकीस आणली नाहीये. सध्या शेअर केलेल्या दोन्ही फोटोत तिच्या पतीचा चेहरा दिसत नाहीये. लग्नाच्या या खास दिवशी जायराने लाल रंगाचा लेहंगा परिधान केला आहे. तसंच, फोटोला कॅप्शन देत कुबूल है असं म्हटलं आहे. जायराच्या या फोटोवर तिच्या चाहत्यांनी अभिनंदनाचा वर्षाव केला आहे.

2019मध्ये सोडली होती फिल्म इंडस्ट्री

जायरा वसीमने 2019मध्ये बॉलिवूडला राम राम केला होता. तिच्या या निर्णयामागे अनेक कारण असल्याचे सांगितले जाते. तिने म्हटलं होतं की, ती तिच्या कामाबाबत आनंदी नाहीये. तसंच, धर्माचा हवाला देत ती ग्लॅमर वर्ल्डपासून दूर झाली होती. जायराने पोस्ट करत म्हटलं होतं की, 5 वर्षांपूर्वी मी एक निर्णय घेतला होता. त्या निर्णयाने माझे आयुष्य पूर्णपणे बदलून गेले. मी बॉलिवूडमध्ये पाऊल ठेवताच प्रसिद्ध होण्याचे अनेक मार्ग खुले झाले. मला लोकांचे अटेंशन मिळू लागले. अनेकदा युवकांचे रोल मॉडेल म्हणूनही पाहिलं गेलं. पण मला हे सगळं नको होतं, असं तिने म्हटलं आहे. 

राष्ट्रीय पुरस्कार मिळालेला

दंगल चित्रपटासाठी जायराला राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला होता. त्यानंतर तिने आमिर खानसोबत आणखी एक चित्रपट केला होता. सिक्रेट सुपरस्टार. त्यानंतर ती प्रियंका चोप्रा आणि फरहान अख्तर यांच्या द स्काय इज पिंक चित्रपटातदेखील दिसली होती. तिच्या अभिनयासाठी तिचे अनेकदा कौतुकही झाले आहे. जायराने 2019 साली बॉलिवूड इंडस्ट्री सोडली होती. 

FAQ

प्रश्न 1: जायरा वसीमने बॉलिवूड इंडस्ट्री कधी आणि का सोडली?

उत्तर: जायरा वसीमने २०१९ मध्ये बॉलिवूड इंडस्ट्री सोडली होती. तिने सांगितले की, ती तिच्या कामाबाबत आनंदी नव्हती. धर्माचा हवाला देत ती ग्लॅमर वर्ल्डपासून दूर झाली. तिने म्हटलं होतं की, ५ वर्षांपूर्वी घेतलेल्या निर्णयाने तिचं आयुष्य पूर्णपणे बदललं. प्रसिद्धी, लोकांचं लक्ष आणि युवकांचं रोल मॉडेल होणं तिला नको होतं.

प्रश्न 2: जायरा वसीमला कोणता पुरस्कार मिळाला आणि तिने कोणत्या चित्रपटांमध्ये काम केलं?

उत्तर: दंगल चित्रपटासाठी जायराला राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला होता. तिने आमिर खानसोबत 'सिक्रेट सुपरस्टार' चित्रपट केला होता. तसेच, प्रियंका चोप्रा आणि फरहान अख्तर यांच्यासोबत 'द स्काय इज पिंक' चित्रपटात दिसली होती. तिच्या अभिनयासाठी अनेकदा कौतुक झालं आहे.

प्रश्न ३:  जायरा वसीमने लग्नाची बातमी कशी जाहीर केली?

उत्तर: जायरा वसीमने तिच्या अधिकृत इन्स्टाग्राम अकाउंटवर दोन फोटो शेअर करून लग्नाची आनंदाची बातमी जाहीर केली आहे. एका फोटोत ती निकाहनामावर सही करताना दिसत आहे, तर दुसऱ्या फोटात ती पतीसोबत चंद्र पाहत आहे. फोटोला 'कुबूल है' असं कॅप्शन दिलं आहे.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
Zaira WasimZaira Wasim weddingZaira Wasim marriageZaira Wasimzaira wasim married

इतर बातम्या

एक पैसाही न देता कुठे बघता येईल IND vs AUS सामन्याचे फ्री ल...

स्पोर्ट्स