  • मनोरंजन
  • बिग बींच्या बंगल्याबाहेर धोकादायक निष्काळजीपणा, नेमकं काय प्रकरण ?

Dangerous negligence outside Big B's bungalow : अमिताभ बच्चन यांच्या जुहू बंगल्यासमोर रस्त्याला भगदाड; बॅरिकेडिंगअभावी अपघाताचा धोका  

कावेरी पिंपळे | Updated: Feb 5, 2026, 12:13 PM IST
मुंबई: बॉलिवूडचे महानायक अमिताभ बच्चन यांच्या जुहू येथील ‘जलसा’ बंगल्याबाहेर रस्ता अचानक खचल्याने रस्त्याच्या मधोमध मोठा आणि धोकादायक खड्डा पडल्याची घटना समोर आली आहे. ही घटना बी. पी. पटेल चौक परिसरात घडली असून, हा परिसर अत्यंत वर्दळीचा आणि हाय-प्रोफाईल मानला जातो. या ठिकाणी एका बाजूला अमिताभ बच्चन यांचा बंगला असून, दुसऱ्या बाजूला जुहू बीचकडे जाणारा मुख्य रस्ता आहे. त्यामुळे या मार्गावर दिवसभर मोठ्या प्रमाणात वाहनांची वर्दळ असते.

या मुख्य रस्त्याच्या अगदी मधोमध खड्डा पडल्यामुळे वाहनचालक, दुचाकीस्वार आणि पादचाऱ्यांसाठी मोठा धोका निर्माण झाला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, खड्डा पडून अनेक तास उलटूनही पालिका प्रशासनाकडून कोणतेही बॅरिकेडिंग, सूचना फलक किंवा सुरक्षा व्यवस्था करण्यात आलेली नव्हती. त्यामुळे एखादा गंभीर अपघात घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

जुहू परिसरात सकाळी आणि संध्याकाळी मोठ्या संख्येने ज्येष्ठ नागरिक, महिला आणि लहान मुले वॉकसाठी येतात. अशा परिस्थितीत एखादी व्यक्ती अंधारात किंवा गर्दीत खड्ड्यात पडून गंभीर जखमी होण्याची किंवा जीव गमावण्याचीही शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सुदैवाने, आतापर्यंत कोणताही मोठा अनर्थ घडलेला नाही.

शिवसेना ठाकरे गटाने घेतली पुढाकाराची भूमिका

रस्ता खचल्याची माहिती मिळताच शिवसेना ठाकरे गटाचे पदाधिकारी सुनील जैन खबिया यांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. संभाव्य अपघात टाळण्यासाठी त्यांनी स्वतः पुढाकार घेत खड्ड्याच्या आजूबाजूला चुन्याने मार्किंग केली, जेणेकरून वाहनचालकांना आणि नागरिकांना खड्ड्याची कल्पना येईल.

यावेळी सुनील जैन खबिया यांनी पालिका प्रशासनावर तीव्र शब्दांत टीका केली. ते म्हणाले 'पालिकेत महापौर कोण होणार, कोणाला कोणतं खाते मिळणार याच चर्चांमध्ये अधिकारी आणि राजकारणी गुंतले आहेत. मात्र नागरिकांच्या सुरक्षेकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केलं जात आहे. अमिताभ बच्चन यांच्यासारखा मोठा कलाकार इथे राहतो, पण प्रश्न फक्त त्यांचा नाही, तर रोज इथून जाणाऱ्या हजारो मुंबईकरांचा आहे.'

ते पुढे म्हणाले,
'जुहू तारा रोड हे मुंबईतील महत्त्वाचं जंक्शन आहे. जर अशा ठिकाणी रस्त्याची ही अवस्था असेल, तर शहरातील इतर भागांची स्थिती काय असेल, याचा विचार करायला हवा. खड्ड्याभोवती बॅरिकेडिंगदेखील केलेलं नाही. हा खड्डा तातडीने बुजवण्यात यावा आणि संबंधित मुंबई महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी.'

स्थानिक नागरिकांचा संताप, प्रश्नांची सरबत्ती

या घटनेनंतर स्थानिक रहिवासी आणि वाहनचालकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.
“रस्ता अचानक अशा प्रकारे कसा खचतो? इतक्या महत्त्वाच्या आणि वर्दळीच्या रस्त्यावर दर्जेदार काम होत नाही का?” असे प्रश्न नागरिकांकडून उपस्थित केले जात आहेत.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

...Read More

Tags:
Amitabh BachchanJalsajuhuB P Patel ChowkMumbai roads

