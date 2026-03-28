डार्लिंग..., रिंकू राजगुरूची रोमँटिक पोस्ट नेमकी कोणासाठी?

अभिनेत्री रिंकू राजगुरू म्हणजे प्रेक्षकांच्या आणि चाहत्यांच्या मनाची आर्ची. तिच्या खऱ्या आयुष्यातील प्रेमाबाबत चाहत्यांमध्ये नेहमीच उत्सुकता असते. अनेकदा रिंकूने स्पष्ट केले आहे की तिला सध्या कुणासोबतही रिलेशन नाही. मात्र, काही दिवसांपूर्वी तिने सोशल मीडियावर सांगितले होते की तिच्या आयुष्यात कुणीतरी आहे, ज्यामुळे चाहत्यांमध्ये चर्चा रंगली होती आणि तिच्या आयुष्याबाबत कुतूहल वाढले.
अलीकडेच रिंकूने इन्स्टाग्रामवर एक खास स्टोरी पोस्ट केली. पोस्टमध्ये ती सुरुवात करते, “डार्लिंग, तुझ्या प्रेमात वेडी झालीये,” असे म्हणत. या पोस्टमध्ये रिंकूने रोमँटिक अंदाजातील ‘I’m So In Love With You’ हे गाणं लावले आहे. या गाण्यातील ओळी सांगतात, “मी तुझ्या प्रेमात पडले आहे, तुझ्यासाठी वेडी झाले आहे, तुझ्यावरून क्षणभरही नजर हटवू शकत नाही,” ज्यामुळे लगेचच चाहत्यांमध्ये प्रश्न निर्माण झाला, की ही पोस्ट रिंकूने कुणासाठी केली आहे?
पोस्टमध्ये रिंकूने नावही दिलं आहे – रोमिओ. मात्र, रोमिओ या नावाखाली कोणीही मानवी बॉयफ्रेंड नाही, तर तिचा गोड पाळीव कुत्रा आहे. रिंकूने रोमिओसाठी केलेली ही पोस्ट चाहत्यांसाठी आश्चर्यकारक ठरली. पोस्टमध्ये तिने फोटोही शेअर केला आहे, ज्यात मागे एक छोटा टेडी आणि त्याच्या मागे एक पपी दिसत आहेत. रोमिओच्या नावासोबत हार्ट आणि डॉगच्या फुटप्रिंट्स लावल्यामुळे पोस्ट अजूनच गोड आणि रोमँटिक दिसते.
रिंकूच्या या पोस्टमुळे चाहत्यांना फक्त हसूच नाही, तर तिच्या गोड पाळीव प्राण्याशी असलेल्या प्रेमाचीही झलक मिळाली. हे दाखवते की रिंकू केवळ अभिनयासाठी नाही, तर तिच्या वैयक्तिक आयुष्यातील साध्या आणि गोड क्षणांसाठीही सोशल मीडियावर खुली आहे.
तिच्या चाहत्यांनी या पोस्टवर भरभरून प्रतिक्रिया दिल्या आहेत आणि रोमिओला खास प्रेम व्यक्त केले आहे. या पोस्टमुळे रिंकू राजगुरूच्या चाहत्यांमध्ये तिच्या आयुष्याबद्दल कुतूहल आणि प्रेम अधिक वाढले आहे.
या पोस्टमुळे हेही स्पष्ट झाले की रिंकूच्या आयुष्यातील रोमँटिक स्टोरीज फक्त अफेअर्स किंवा बॉयफ्रेंडशी संबंधित नसून, तिच्या पाळीव प्राण्यांसाठी देखील तिने प्रेम व्यक्त केले आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर अशा गोड पोस्टमुळे चाहत्यांच्या दिवसाची सुरुवात हसत आणि प्रेमाने होऊ शकते, हे रिंकूने पुन्हा दाखवून दिले आहे.