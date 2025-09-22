English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
‘दशावतार’चा तुफान जलवा! फक्त 10 दिवसांतच बॉलीवूडच्या चित्रपटाला सुद्धा मागे टाकलं

‘दशावतार’ने दहाव्या दिवशीही बॉक्स ऑफिसवर जोरदार कमाई केली असून, चित्रपटाने एकूण गल्ल्यात मोठी भर टाकली आहे. नेमकं किती कोटींचं कलेक्शन झालं, याकडे प्रेक्षकांचं लक्ष लागलं आहे.  

Intern | Updated: Sep 22, 2025, 12:23 PM IST
Day 10 Dashavatar Marathi Movie Box Office Collection : मराठी चित्रपटसृष्टीत गेल्या काही दिवसांपासून केवळ एका सिनेमाचीच जोरदार चर्चा रंगली आहे  ‘दशावतार’. ज्येष्ठ अभिनेते दिलीप प्रभावळकर यांच्या प्रमुख भूमिकेतला हा सिनेमा प्रेक्षकांच्या मनाचा ठाव घेत आहे. विशेष म्हणजे, प्रदर्शनाच्या दहाव्या दिवशी म्हणजेच दुसऱ्या रविवारी या सिनेमाने 3 कोटींची कमाई केली असून, एकूण गल्ला तब्बल 17.45 कोटींवर पोहोचला आहे.

हिंदी चित्रपटांनाही मागे टाकलं

प्रदर्शनाच्या पहिल्याच आठवड्यात  ‘दशावतार’ ने 10.80 कोटींचा गल्ला जमवला होता. त्यानंतर दुसऱ्या आठवड्याच्या सुरुवातीला आठव्या दिवशी 1 कोटी, तर नवव्या दिवशी तब्बल 2.65 कोटी अशी कमाई झाली. आता दहाव्या दिवशी मिळालेल्या 3 कोटींच्या गल्ल्यामुळे या चित्रपटाने मागील काही दिवसांत रिलीज झालेल्या हिंदी चित्रपटांनाही मागे टाकलं आहे. ही आकडेवारी प्राथमिक असून, यात बदल होऊ शकतो.

प्रेक्षकांकडून जबरदस्त प्रतिसाद

‘दशावतार’ प्रदर्शित झाल्यापासूनच प्रेक्षकांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे. अनेक ठिकाणी या सिनेमाचे शोज वाढवावे लागले आहेत. सिनेमातील कथानक, कलाकारांचा अभिनय आणि दिग्दर्शन यामुळे सिनेमाला रसिकांचं भरभरून प्रेम मिळत आहे.

प्रभावळकरांचा दमदार अभिनय

81 वर्षीय दिलीप प्रभावळकर यांनी साकारलेली बाबुली मेस्त्री ही व्यक्तिरेखा प्रेक्षकांच्या विशेष पसंतीस उतरली आहे. त्यांच्या अभिनयाची सर्वत्र प्रशंसा होत असून, त्यांच्या अभिनयामुळेच या सिनेमाला वेगळं वजनदारपण प्राप्त झालं असल्याचं समीक्षकांचं मत आहे.

दिग्गज कलाकारांची फौज

या सिनेमात दिलीप प्रभावळकरांसोबतच महेश मांजरेकर, भरत जाधव, सिद्धार्थ मेनन, प्रियदर्शिनी इंदलकर, रवी काळे आणि अभिनय बेर्डे यांच्याही भूमिका महत्त्वाच्या ठरल्या आहेत. प्रत्येक कलाकाराने आपल्या भूमिकेला न्याय दिल्याचं प्रेक्षकांचं मत आहे.

2025 मधील विक्रमी यश

विशेष म्हणजे, 2025 मध्ये आतापर्यंत असा विक्रम कोणत्याही मराठी सिनेमाला करता आलेला नाही. त्यामुळे ‘दशावतार’ हा केवळ यशस्वी ठरलेला नाही, तर मराठी चित्रपटसृष्टीला नवी उभारी देणारा सिनेमा ठरत आहे.

FAQ 
‘दशावतार’ने आतापर्यंत किती कमाई केली आहे?
दहाव्या दिवशी म्हणजे दुसऱ्या रविवारी 3 कोटींचा गल्ला जमवत ‘दशावतार’ने एकूण 17.45 कोटींचं कलेक्शन गाठलं आहे. (ही आकडेवारी प्राथमिक आहे.)

‘दशावतार’मध्ये प्रमुख भूमिका कोण साकारत आहेत?
ज्येष्ठ अभिनेते दिलीप प्रभावळकर यांनी बाबुली मेस्त्री ही महत्त्वाची भूमिका साकारली आहे. त्यांच्यासोबत महेश मांजरेकर, भरत जाधव, सिद्धार्थ मेनन, प्रियदर्शिनी इंदलकर, रवी काळे आणि अभिनय बेर्डे हे कलाकारही प्रमुख भूमिकेत दिसत आहेत.

‘दशावतार’ कधी प्रदर्शित झाला?
हा सिनेमा 12 सप्टेंबर 2025 रोजी सर्वत्र प्रदर्शित झाला असून, प्रेक्षकांकडून त्याला भरभरून प्रतिसाद मिळत आहे.

