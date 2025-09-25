English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

कोकणात हाऊसफुल्ल शो, मुंबईत सलग बुकिंग, सर्वत्र ‘दशावतार’चा जलवा

Dashavatar : 'दशावतार' हा चित्रपट सध्या बॉक्स ऑफिसवर प्रचंड धुमाकूळ घालत आहे. मुंबईसह हा चित्रपट कोकणात देखील हाऊसफुल्ल सुरु आहे.     

सोनेश्वर पाटील | Updated: Sep 25, 2025, 10:19 PM IST
कोकणात हाऊसफुल्ल शो, मुंबईत सलग बुकिंग, सर्वत्र ‘दशावतार’चा जलवा

Dashavatar : झी स्टुडियोजची प्रस्तुती असलेल्या आणि सुबोध खानोलकर लिखित दिग्दर्शित 'दशावतार’ला प्रेक्षकांकडून प्रचंड प्रतिसाद मिळत आहे. पहिल्याच आठवड्यात हाऊसफुल्ल शोजने धमाकेदार सुरुवात केलेल्या या चित्रपटाचा उत्साह तिसऱ्या आठवड्यातही अजिबात कमी झालेला नाही. उलट दिवसेंदिवस वाढतच आहे. बॉक्स ऑफिसवर भरभरून कमाई करत असलेला हा चित्रपट केवळ कथानकामुळेच नाही, तर प्रभावी मांडणी, दमदार अभिनय आणि आपल्या संस्कृतीशी जोडणाऱ्या आशयामुळेही रसिकांचे मन जिंकतोय.

Add Zee News as a Preferred Source

 मुंबईत मराठी चित्रपटांना थिएटर्स मिळत नाही याबद्दल कायम एक नाराजीचा सूर असतो . अनेकदा मराठी चित्रपटाला प्राईम लोकेशन्सवर संधीही मिळत नाही, मिळाली तरी फार काळ टिकत नाही असंही चित्र अनेकदा बघायला मिळतं. मात्र ‘दशावतार’ने या सगळ्या अडथळ्यांना पार करत मराठा मंदिर, रॉक्सी, स्टर्लिंग, इरॉस, रिगल, आयनॉक्स, पॅलेडियम पीव्हीआर, कस्तुरबा, मिलाप अशा थिएटर्समध्ये सलग तीन आठवडे हाऊसफुल्ल शोज दिले आहेत. विशेष म्हणजे या थिएटर्समध्ये साधारणपणे हिंदी, इंग्रजी वा गुजराती चित्रपटांचीच भर असते. अशा ठिकाणी मराठी चित्रपटाने एवढ्या मोठ्या प्रमाणात मराठी सोबतच अमराठी प्रेक्षकांची गर्दी खेचली आहे, ही निश्चितच अभिमानाची बाब आहे. 

कोकणात चित्रपटाला प्रचंड प्रतिसाद

याहून अधिक आनंदाची गोष्ट म्हणजे कोकणातील यश. साधारणपणे कोकणात चित्रपटांना फारसा प्रतिसाद मिळत नाही. अगदी बॉलिवूडचे मोठे चित्रपटही तिथे थिएटर्स हाऊसफुल्ल करत नाहीत. परंतु ‘दशावतार’ने हे समीकरण पूर्णपणे बदलून टाकले आहे. सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, कुडाळ, सावंतवाडी, पेण, कणकवली, महाड, चिपळूण या सर्व भागातील प्रत्येक थिएटरमध्ये हा चित्रपट लागला आहे आणि प्रेक्षकांनी उत्स्फूर्त दाद दिली आहे. पर्यावरण, निसर्ग, कोकणी माणूस आणि दशावतार कलेवर आधारलेले कथानक स्थानिक प्रेक्षकांना इतके भिडले आहे की, 'खूप काळाने आपल्या मातीची, आपल्या कलेची गोष्ट सांगणारा चित्रपट पाहायला मिळतोय', अशी भावना तेथील प्रेक्षक व्यक्त करत आहेत.

या चित्रपटाने फक्त बॉक्स ऑफिसवर माया कमावली नाही तर जनमानसात एक चळवळ उभी करण्याचं कामही केलं आहे. कोकणातील जमिनी, देवराया, निसर्ग वाचवण्यासाठी कोकणी माणूस पुढाकार घेताना आज दिसत आहे. कोकणातील कातळशिल्पांबाबत, त्याच्या संवर्धनासाठी तो सजग झाला आहे. ज्या दशावतारी कलाप्रकाराचा आधार या चित्रपटात घेतला गेला, ती लोककला आणि दशावतारी कलाकार यांना पुन्हा तेजी मिळवून देण्यासाठी हा चित्रपट कारणीभूत ठरतो आहे. मराठी चित्रपटसृष्टीत आलेली मरगळ झटकून मराठी चित्रपटाची ताकद दाखवून देण्यात दशावतार हा चित्रपट आज अग्रणी ठरला आहे.

FAQ

‘दशावतार’ चित्रपटाचे दिग्दर्शन आणि निर्मिती कोणाची?

चित्रपटाचे लेखन आणि दिग्दर्शन सुबोध खानोलकर यांचे असून, झी स्टुडियोजची प्रस्तुती आहे.

चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर कशी कामगिरी केली?

पहिल्याच आठवड्यात हाऊसफुल्ल शोज देऊन धमाकेदार सुरुवात केली आणि तिसऱ्या आठवड्यातही उत्साह कायम आहे. दिवसेंदिवस कमाई वाढत आहे.

मुंबईतील थिएटर्समध्ये चित्रपटाचा यशस्वी प्रवास कसा?

मराठा मंदिर, रॉक्सी, स्टर्लिंग, इरॉस, रिगल, आयनॉक्स, पॅलेडियम पीव्हीआर, कस्तुरबा, मिलाप यांसारख्या थिएटर्समध्ये सलग तीन आठवडे हाऊसफुल्ल शोज दिले. हिंदी, इंग्रजी व गुजराती चित्रपटांच्या ठिकाणी मराठी चित्रपटाने मराठी-अमराठी प्रेक्षकांची गर्दी खेचली.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
dashavatar box office collection day 4Dashavatar box office collectiondashavatar in theatersdashavatar total box office collectionदशावतार

इतर बातम्या

पुरामुळे बारा बलुतेदार संकटात, गावगाड्याचं आर्थिक गणित बिघड...

महाराष्ट्र बातम्या