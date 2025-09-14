'दशावतार' चित्रपटाला प्रेक्षकांचा प्रचंड प्रतिसाद, दोन दिवसांमध्ये केली 'इतकी' कमाई

Dashavatar Box Office Collection : ज्येष्ठ अभिनेते दिलीप प्रभावळकर यांच्या प्रमुख भूमिकेने सजलेला ‘दशावतार’ हा मराठी सिनेमा 12 सप्टेंबर 2025 रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रदर्शित झाला. त्याच दिवशी ‘बिन लग्नाची गोष्ट’ आणि ‘आरपार’ हे दोन चित्रपट देखील प्रदर्शित झाले. त्यामुळे बॉक्स ऑफिसवर कोण बाजी मारणार याकडे प्रेक्षकांचे लक्ष लागले होते. मात्र, दोन दिवसांच्या आकडेवारीवरून आणि तिसऱ्या दिवसाच्या सकारात्मक प्रवाहावरून ‘दशावतार’ला प्रेक्षकांचा भरघोस प्रतिसाद मिळत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
कोकणच्या लाल मातीवर प्रेम करणाऱ्या एका निष्ठावंत कलाकाराची कथा या चित्रपटात सांगितली आहे. वयाच्या 80 व्या वर्षी दिलीप प्रभावळकर यांनी बाबुली मिस्त्री ही भूमिका साकारत आपली अभिनय क्षमता सिद्ध केली. त्यांच्या अभिनयाबरोबरच चित्रपटाची सिनेमॅटोग्राफी आणि कथा यांचेही विशेष कौतुक प्रेक्षक व समीक्षक करत आहेत.
‘दशावतार’ने पहिल्याच दिवशी 58 लाखांची कमाई केली. तर दुसऱ्या दिवशी त्यात मोठी वाढ झाली आणि ती कमाई 1.39 कोटींची झाली. या दोन दिवसांत जगभरात एकूण या चित्रपटाने 2.2 कोटींहून अधिक कमाई झाली असल्याचे ‘सॅकनिल्क’ने जाहीर केले आहे. गेल्या काही महिन्यांतील मराठी सिनेमांच्या तुलनेत हे यश विशेष मानले जात आहे. याशिवाय, रविवारच्या दिवशी कमाईत अजून वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
या चित्रपटाचे लेखन व दिग्दर्शन सुबोध खानोलकर यांनी केले असून त्यांनी कोकणातील समाजजीवनाशी निगडित असलेल्या महत्त्वाच्या मुद्द्याला हात घातला आहे. चित्रपटात दिलीप प्रभावळकर यांच्यासह महेश मांजरेकर, भरत जाधव, सिद्धार्थ मेनन, अभिनय बेर्डे, प्रियदर्शिनी इंदलकर, विजय केंकरे, सुनील तावडे, रवी काळे, लोकेश मित्तल, आरती वडगबाळकर यांसारख्या दिग्गज कलाकारांनी प्रमुख भूमिका साकारल्या आहेत.
सिनेमाच्या दोन दिवसांच्या यशाने आणि उत्कृष्ट अभिनयाने प्रेक्षकांचे मन जिंकले असून सोशल मीडिया आणि विविध माध्यमांवर चित्रपटाची चर्चा रंगली आहे. कोकणच्या परंपरेला आणि लोककलेला केंद्रस्थानी ठेवून तयार झालेल्या या चित्रपटाने मराठी चित्रपटसृष्टीत एक नवा मानदंड निर्माण केला आहे.