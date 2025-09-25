English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

...तर ‘दशावतार’मध्ये या भूमिकेत दिसले असते रजनीकांत? स्वत: दिग्दर्शक म्हणाला, 'रजनीकांत नाव...'

Dashavatar Marathi Movie: तिकीटबारीवर 'दशावतार'ने खणखणीत कामगिरी केली असून अनेक हिंदी चित्रपटांनाही मागे टाकलं आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Sep 25, 2025, 03:14 PM IST
...तर ‘दशावतार’मध्ये या भूमिकेत दिसले असते रजनीकांत? स्वत: दिग्दर्शक म्हणाला, 'रजनीकांत नाव...'
दिग्दर्शकानेच केला खुलासा (फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)

Dashavatar Marathi Movie: मराठी चित्रपटांना प्रेक्षक मिळत नाही हा दावा पुसून काढणारी दमदार कामगिरी सध्या 'दशावतार' हा चित्रपट तिकीटबारीवर करतोय. 12 सप्टेंबर रोजी प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटाने आपल्या निर्मितीचा खर्च पहिल्या काही दिवसांमध्येच वसूल केला आहे. सध्या या चित्रपटाच्या कमाईची घौडदौड सुरुच असून एकूण कमाईचा आकडा हा 10 कोटींचा टप्पा ओलांडून पुढे गेला आहे. चित्रपटातील प्रमुख अभिनेते दिलीप प्रभावळकर यांच्या अभिनयाचंही कौतुक केलं जात आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

मात्र आता या चित्रपटामध्ये दिलीप प्रभावळकर यांच्याऐवजी चक्क दाक्षिणात्य सुपरस्टार रजनीकांत झळकले असते अशी जोरदार चर्चा सोशल मीडियावर सुरु आहे. खरोखरच या चित्रपटात रजनीकांत कसे दिसले असते? त्यांनी या चित्रपटात भूमिका कशी साकारली असती अशा अनेक शक्यतांबद्दल चर्चा सुरु असतानाच चित्रपटाच्या दिग्दर्शकाने एक मोठा खुलासा केला आहे.

कास्टींगसंदर्भात वेगवेगळ्या चर्चा

दिग्दर्शक सुबोध खानोलकर यांच्या नजरेतून 'दशावतार'मधून दाखवण्यात आलेलं कोकणाचं निसर्ग सौंदर्य प्रेक्षकांना भुरळ पाडत आहे. केवळ निसर्ग सौंदर्यच नाही तर कथेची मांडणी आणि तिचं साजरीकरणही चाहत्यांना आवडलं आहे. मात्र या चित्रपटाच्या कास्टींगसंदर्भात वेगवेगळ्या चर्चा सोशल मीडियावर सुरु झाल्यात.

...तर चित्रपटात खरंच रजनीकांत झळकले असते?

'दशावतार' सिनेमाच्यानिमित्ताने एका मुलाखतीमध्ये सुबोध खानोलकर यांना रजनिकांत यांना चित्रपटात घेण्याचा विचार होता का? असा प्रश्न विचारण्यात आला. या प्रश्नाला सुबोध यांनी अगदी रोखठोक उत्तर दिलं, "जर 'दशावतार'ला दिलीप प्रभावळकरांनी नकार दिला असता तर ही गोष्ट गुंडाळून ठेवायचं ठरवलं होतं. कारण, ही गोष्ट इतर कोणीही सादर करू शकत नाही, हे आधीच ठरलं होतं," असं सुबोध खानोलकर म्हणाले. पुढे बोलताना त्यांनी रजनीकांत यांचाही उल्लेख केला. "रजनीकांत नाव कुठून आलं मला माहीत नाही. पण, माझ्यासाठी दिलीप प्रभावळकर सर हे मराठीतील रजनीकांतपेक्षा कमी नाहीत. रजनीकांत वगैरे असा विचार आम्ही केला नव्हता," असं स्वत: दिग्दर्शक सुबोध खानोलकरांनी सांगितलं. या विधानासहीत खानोलकरांनी प्रभावळकर नाही तर कोण असतं या प्रश्नावर पडदा पडला आहे. प्रभावळकर नसते तर हा चित्रपट झालाच नसता असं सुबोध यांनी सूचित केलं आहे.

पटकथा लिहायच्या आधीच मला...

पुढे बोलताना प्रभावळकर यांनी साकारलेल्या पत्राचं वैशिष्ट्य हे तेच कसे पुरे करु शकत होते याबद्दलही सुबोध यांनी सांगितलं. "या कथेची गरजेप्रमाणे होती की यातला बाबुलीचा रोल हा वृद्ध दशावतारी कलाकाराचा आहे. या भूमिकेसाठी अभिनेता, व्यक्ती म्हणून प्रचंड व्हेरिएशन्स असलेल्या कलाकाराचीच गरज होती. या भूमिकेतील व्यक्तीचे वेगवेगळे लूक्सही आहेत. ही भूमिका तशी फारच कठीण होती. हे सगळं प्रभावीपणे करू शकणारं दिलीप प्रभावळकर सर सोडून दुसरं कुणीच आमच्या डोक्यात नव्हतं. त्यामुळे मी दिलीप प्रभावळकरांना विचारलं आणि पटकथा लिहायच्या आधीच मला त्यांच्याकडून होकार मिळाला", असं सुबोध यांनी स्पष्ट केलं.

कमाई सुसाट

सॅकनिल्कच्या रिपोर्टनुसार 'दशावतार'नं पहिल्याच दिवशी 60 लाखांची कमाई केली होती. यानंतर या चित्रपटानं दुसऱ्या दिवशी 1 कोटी 40 लाख, तिसऱ्या दिवशी 2 कोटी 40 लाख , चौथ्या दिवशी 1 कोटी 10 लाखांची कमाई केली. पहिल्या पाच दिवसांमध्ये या चित्रपटाने अंदाजे 6 कोटींहून अधिक कमाई केली आहे. हा चित्रपट 12 सप्टेंबरला सर्वत्र प्रदर्शित झाला असून दिलीप प्रभावळकर यांच्यासोबत सिद्धार्थ मेनन, भरत जाधव, विजय केंकरे, सुनील तावडे, रवी काळे, लोकेश मित्तल, आरती वडगबाळकर, अभिनय बेर्डे, प्रियदर्शनी इंजलकर यांनीही महत्त्वाच्या भूमिका साकारल्यात.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
Dashavatarmarathi moviedashavatar collectionSuperstar Rajinikanthinstead

इतर बातम्या

37 व्या वर्षी तिसऱ्यांदा आई बनली ही गायिका, थेट चाहत्यांना...

मनोरंजन