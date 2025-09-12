दिलीप प्रभावळकरांना पाहताच आदित्य ठाकरेंनी...; Dashavatar च्या प्रिमिअरला ठाकरेंच्या संस्कारांची चर्चा! Video

Dashavatar Marathi Movie Premiere Aaditya Thackeray: 'दशावतार' हा बहुप्रतिक्षित चित्रपट आज प्रदर्शित झाला आहे. मागील काही आठवड्यांपासून सातत्याने या चित्रपटाची सोशल मीडियावर चर्चा पाहायला मिळाली. या चित्रपटाच्या ट्रेलरने अनेकांचं लक्ष वेधून घेतलं आहे. आज चित्रपट प्रदर्शित होण्यापूर्वी त्याचा प्रमिअर सोहळा 11 सप्टेंबर रोजी मुंबईत पार पडला. या सोहळ्याला मराठी चित्रपटसृष्टीबरोबरच विविध क्षेत्रातील मान्यवरांनी हजेरी लावली होती. राजकीय क्षेत्रातील नामवंत मंडळीही या प्रिमिअरला उपस्थित होते. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचे पुत्र तसेच वरळीचे आमदार आदित्य ठाकरे देखील प्रिमिअरला हजर होते. या कार्यक्रमामध्ये आदित्य ठाकरेंच्या एका कृतीने सर्वांचेच लक्ष वेधून घेतलं.
करड्या रंगाचा फूल स्लीव्ह शर्ट आणि डेनिम अशा लूकमध्ये आदित्य ठाकरे प्रिमिअरला पोहोचले. त्यांच्या या लूकची सोशल मीडियावर चर्चा होत आहे. आदित्य ठाकरेंनी या कार्यक्रमाला पोहोचल्यानंतर चित्रपटाचे निर्माते, दिग्दर्शक आणि कलाकारांची भेट घेतली. सर्वांचे अभिनंदन केल्यानंतर आदित्य ठाकरेंनी खास फोटोंसाठी फोजही दिली. मात्र त्यांनी सिनेमातले मुख्य ज्येष्ठ अभिनेते दिलीप प्रभावळकरांना भेटल्यानंतर केलेली कृती सर्वांचं लक्ष वेधून घेत आहे.
दिलीप प्रभावळकर यांना पाहिल्यानंतर आदित्य ठाकरे स्वत: त्यांच्याकडे गेले. आधी हस्तांदोलन केल्यानंतर आदित्य ठाकरे दिलीप प्रभावळकरांच्या पायाशी वाकले. त्यांनी वाकून दिलीप प्रभावळकरांचा आशीर्वाद घेतला. आदित्य ठाकरेंची ही विनम्र कृती पाहून नेटकऱ्यांनी त्यांच्यावर कौतुकाचा वर्षाव केला आहे. अनेकांनी आदित्य ठाकरेंवर चांगले संस्कार झाल्याचं यातून दिसून येत असं म्हटलं आहे.
आगामी मराठी चित्रपट दशावतार च्या टीम सोबत आदित्य ठाकरे pic.twitter.com/SGeIC8DJMG
— Ashish (@error040290) September 12, 2025
'झी स्टुडिओज' प्रस्तुत, ओशन फिल्म कंपनी आणि ओशन आर्ट हाऊस निर्मित ‘दशावतार’चं लेखन, दिग्दर्शन सुबोध खानोलकर यांनी केलं आहे. दिलीप प्रभावळकर हे 'दशावतार'मध्ये प्रमुख भूमिकेत आहेत. याशिवाय चित्रपटामध्ये महेश मांजरेकर, भरत जाधवसुद्धा खास भूमिकेत पाहायला मिळणार आहेत. सिद्धार्थ मेनन, अभिनय बेर्डे, प्रियदर्शिनी इंदलकर हे तरुण कलाकार देखील या चित्रपटात झळकणार आहेत.
विजय केंकरे, रवी काळे यांसारखे कलाकार या चित्रपटात पाहायला मिळतील.
प्रिमिअर सोहळा कधी आणि कुठे झाला?
चित्रपटाचा प्रिमिअर सोहळा 11 सप्टेंबर 2025 रोजी मुंबईत पार पडला. या सोहळ्याला मराठी चित्रपटसृष्टीतील कलाकार, दिग्दर्शक, निर्माते आणि विविध क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते. राजकीय क्षेत्रातील नामवंत व्यक्तींनीही हजेरी लावली.
आदित्य ठाकरेंची कोणती कृती चर्चेत आहे?
प्रिमिअर सोहळ्यात आदित्य ठाकरेंनी सिनेमातील ज्येष्ठ अभिनेते दिलीप प्रभावळकर यांना भेटल्यानंतर विनम्रपणे त्यांचे पाय धरून आशीर्वाद घेतला. आधी हस्तांदोलन केल्यानंतर ते पायाशी वाकले, ही कृती सर्वांचे लक्ष वेधून घेतली.
आदित्य ठाकरेंच्या या कृतीवर नेटकऱ्यांची प्रतिक्रिया काय आहे?
नेटकऱ्यांनी आदित्य ठाकरेंच्या या विनम्र कृतीचे जोरदार कौतुक केले. अनेकांनी टिप्पणी केली की, यातून त्यांच्यावर चांगले संस्कार झाल्याचे दिसून येते आणि ही कृती राजकीय नेत्यांसाठी आदर्श आहे.