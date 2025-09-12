English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

दिलीप प्रभावळकरांना पाहताच आदित्य ठाकरेंनी...; Dashavatar च्या प्रिमिअरला ठाकरेंच्या संस्कारांची चर्चा! Video

'दशावतार' हा बहुप्रतिक्षित चित्रपट आज प्रदर्शित झाला आहे. मागील काही आठवड्यांपासून सातत्याने या चित्रपटाची सोशल मीडियावर चर्चा पाहायला मिळाली. या चित्रपटाच्या ट्रेलरने अनेकांचं लक्ष वेधून घेतलं आहे.  आज चित्रपट प्रदर्शित होण्यापूर्वी त्याचा प्रमिअर सोहळा 11 सप्टेंबर रोजी मुंबईत पार पडला. या सोहळ्याला मराठी चित्रपटसृष्टीबरोबरच विविध क्षेत्रातील मान्यवरांनी हजेरी लावली होती. राजकीय क्षेत्रातील नामवंत मंडळीही या प्रिमिअरला उपस्थित होते. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचे पुत्र तसेच वरळीचे आमदार आदित्य ठाकरे देखील प्रिमिअरला हजर होते. या कार्यक्रमामध्ये आदित्य ठाकरेंच्या एका कृतीने सर्वांचेच लक्ष वेधून घेतलं.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Sep 12, 2025, 02:09 PM IST
दिलीप प्रभावळकरांना पाहताच आदित्य ठाकरेंनी...; Dashavatar च्या प्रिमिअरला ठाकरेंच्या संस्कारांची चर्चा! Video
आदित्य ठाकरेंच्या कृतीची सोशल मीडियावर चर्चा

Dashavatar Marathi Movie Premiere Aaditya Thackeray: 'दशावतार' हा बहुप्रतिक्षित चित्रपट आज प्रदर्शित झाला आहे. मागील काही आठवड्यांपासून सातत्याने या चित्रपटाची सोशल मीडियावर चर्चा पाहायला मिळाली. या चित्रपटाच्या ट्रेलरने अनेकांचं लक्ष वेधून घेतलं आहे.  आज चित्रपट प्रदर्शित होण्यापूर्वी त्याचा प्रमिअर सोहळा 11 सप्टेंबर रोजी मुंबईत पार पडला. या सोहळ्याला मराठी चित्रपटसृष्टीबरोबरच विविध क्षेत्रातील मान्यवरांनी हजेरी लावली होती. राजकीय क्षेत्रातील नामवंत मंडळीही या प्रिमिअरला उपस्थित होते. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचे पुत्र तसेच वरळीचे आमदार आदित्य ठाकरे देखील प्रिमिअरला हजर होते. या कार्यक्रमामध्ये आदित्य ठाकरेंच्या एका कृतीने सर्वांचेच लक्ष वेधून घेतलं.

Add Zee News as a Preferred Source

आदित्य ठाकरेंचा लूक चर्चेत

करड्या रंगाचा फूल स्लीव्ह शर्ट आणि डेनिम अशा लूकमध्ये आदित्य ठाकरे प्रिमिअरला पोहोचले. त्यांच्या या लूकची सोशल मीडियावर चर्चा होत आहे. आदित्य ठाकरेंनी या कार्यक्रमाला पोहोचल्यानंतर चित्रपटाचे निर्माते, दिग्दर्शक आणि कलाकारांची भेट घेतली. सर्वांचे अभिनंदन केल्यानंतर आदित्य ठाकरेंनी खास फोटोंसाठी फोजही दिली. मात्र त्यांनी सिनेमातले मुख्य ज्येष्ठ अभिनेते दिलीप प्रभावळकरांना भेटल्यानंतर केलेली कृती सर्वांचं लक्ष वेधून घेत आहे.

त्या कृतीने वेधले सर्वांचे लक्ष

दिलीप प्रभावळकर यांना पाहिल्यानंतर आदित्य ठाकरे स्वत: त्यांच्याकडे गेले. आधी हस्तांदोलन केल्यानंतर आदित्य ठाकरे दिलीप प्रभावळकरांच्या पायाशी वाकले. त्यांनी वाकून दिलीप प्रभावळकरांचा आशीर्वाद घेतला. आदित्य ठाकरेंची ही विनम्र कृती पाहून नेटकऱ्यांनी त्यांच्यावर कौतुकाचा वर्षाव केला आहे. अनेकांनी आदित्य ठाकरेंवर चांगले संस्कार झाल्याचं यातून दिसून येत असं म्हटलं आहे.

चित्रपटात कोणकोण करतंय काम?

'झी स्टुडिओज' प्रस्तुत, ओशन फिल्म कंपनी आणि ओशन आर्ट हाऊस निर्मित ‘दशावतार’चं लेखन, दिग्दर्शन सुबोध खानोलकर यांनी केलं आहे.  दिलीप प्रभावळकर हे 'दशावतार'मध्ये प्रमुख भूमिकेत आहेत. याशिवाय चित्रपटामध्ये महेश मांजरेकर, भरत जाधवसुद्धा खास भूमिकेत पाहायला मिळणार आहेत. सिद्धार्थ मेनन, अभिनय बेर्डे, प्रियदर्शिनी इंदलकर हे तरुण कलाकार देखील या चित्रपटात झळकणार आहेत.

विजय केंकरे, रवी काळे यांसारखे कलाकार या चित्रपटात पाहायला मिळतील.

FAQ

प्रिमिअर सोहळा कधी आणि कुठे झाला?
चित्रपटाचा प्रिमिअर सोहळा 11 सप्टेंबर 2025 रोजी मुंबईत पार पडला. या सोहळ्याला मराठी चित्रपटसृष्टीतील कलाकार, दिग्दर्शक, निर्माते आणि विविध क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते. राजकीय क्षेत्रातील नामवंत व्यक्तींनीही हजेरी लावली.

आदित्य ठाकरेंची कोणती कृती चर्चेत आहे?
प्रिमिअर सोहळ्यात आदित्य ठाकरेंनी सिनेमातील ज्येष्ठ अभिनेते दिलीप प्रभावळकर यांना भेटल्यानंतर विनम्रपणे त्यांचे पाय धरून आशीर्वाद घेतला. आधी हस्तांदोलन केल्यानंतर ते पायाशी वाकले, ही कृती सर्वांचे लक्ष वेधून घेतली. 

आदित्य ठाकरेंच्या या कृतीवर नेटकऱ्यांची प्रतिक्रिया काय आहे?
नेटकऱ्यांनी आदित्य ठाकरेंच्या या विनम्र कृतीचे जोरदार कौतुक केले. अनेकांनी टिप्पणी केली की, यातून त्यांच्यावर चांगले संस्कार झाल्याचे दिसून येते आणि ही कृती राजकीय नेत्यांसाठी आदर्श आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
DashavatarDashavatar marathi movieDashavatar premiereaaditya thackerayPriyadarshini

इतर बातम्या

वाघाची मावशी सापडली होssss! भारतात 'इथं' पहिल्यां...

भारत