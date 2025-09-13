दशावतार’ची धमाकेदार एंट्री; ‘बिन लग्नाची गोष्ट’ आणि ‘आरपार’च्या कमाईवर पडला परिणाम!

12 सप्टेंबर रोजी मराठी चित्रपटसृष्टीत मोठी टक्कर पाहायला मिळाली. एकाच दिवशी तीन वेगवेगळ्या धाटणीचे चित्रपट प्रदर्शित झाले – ‘दशावतार’, ‘आरपार’ आणि ‘बिन लग्नाची गोष्ट’. तीनही चित्रपटांचे विषय भिन्न असल्याने प्रेक्षकांसमोर कोणता चित्रपट पहायचा, हा प्रश्न निर्माण झाला. मात्र, पहिल्या दिवसाच्या कलेक्शनवरून ‘दशावतार’कडेच प्रेक्षकांचा कल अधिक असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.
ज्येष्ठ अभिनेते दिलीप प्रभावळकर यांच्या प्रमुख भूमिकेतला ‘दशावतार’ या चित्रपटाने पहिल्या दिवशी तब्बल 65 लाखांची कमाई करत बॉक्स ऑफिसवर आघाडी घेतली. प्रेक्षकांनी सिनेमाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिल्याचे चित्र पाहायला मिळाले.
प्रेम, नात्यांचा गुंता आणि गोड नोकझोक दाखवणारा ‘बिन लग्नाची गोष्ट’ या चित्रपटाला प्रेक्षकांचा प्रतिसाद काहीसा मर्यादित राहिला. सिनेमाने पहिल्या दिवशी केवळ 8 लाखांची कमाई केली.
पहिल्या दिवसाच्या आकडेवारीवरून ‘दशावतार’ने बॉक्स ऑफिसवर आपली पकड मजबूत केली आहे. तरीदेखील येत्या विकेंडला तिन्ही चित्रपटांची कमाई वाढेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. थिएटरमध्ये चांगली गर्दी होत असल्याने विकेंडच्या कमाईकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
FAQ
12 सप्टेंबरला कोणते मराठी चित्रपट रिलीज झाले?
‘दशावतार’, ‘आरपार’ आणि ‘बिन लग्नाची गोष्ट’ हे तीन चित्रपट एकाच दिवशी प्रदर्शित झाले.
पहिल्या दिवशी सर्वाधिक कमाई कोणी केली?
अभिनेते दिलीप प्रभावळकर यांच्या प्रमुख भूमिकेतला ‘दशावतार’ या चित्रपटाने पहिल्या दिवशी तब्बल 65 लाखांची कमाई करत आघाडी घेतली.
‘आरपार’ आणि ‘बिन लग्नाची गोष्ट’ची पहिल्या दिवसाची कमाई किती झाली?
‘आरपार’*ने 13 लाख रुपये, तर *‘बिन लग्नाची गोष्ट’*ने 8 लाख रुपये कमावले