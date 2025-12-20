English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
मास्टरपीस 'Dashavtar'आता टीव्हीवर पाहता येणार! 'या' दिवशी होणर वर्ल्ड टेलिव्हिजन प्रीमियर

दशावतार सिनेमा पाहण्याचा खरा आनंद थिएटरमध्येच येऊ शकतो मात्र तुमची ही संधी हुकली असेल तर आता तुम्ही हा चित्रपट घरबसल्याही पाहु शकता. दशावतार हा मास्टरपिस पाहण्यची दुसरी संधी गमावण्या आधीच जाणून घ्या कधी आणि कुठे पाहणार चित्रपट.

Updated: Dec 20, 2025, 01:19 PM IST
मराठी सिनेसृष्टीची कामगिरी ही गेल्या 2 वर्षांपसून खूपच उल्लेखनीय ठरत आहे. मराठी चित्रपट भारतभरतील चित्रपटांसहीत बॉलिवूलाही काट्याची टक्कर देतानाचं पाहायला मिळत आहे. असाच एक मास्टरपिस म्हणजे दशावतार (Dashavtaer) हा मराठी चित्रपट. ज्येष्ठ अभिनेते दिलीप प्रभावळकर यांची मुख्य भूमिका असणाऱ्या 'दशावतार'ने 2025 हे वर्ष गाजवले. बॉक्स ऑफिसवर रग्गड कमाई करणारा हा चित्रपट आता घरबसल्या पाहता येणार आहे. प्रेक्षकांच्या मनात घर करून दशावतार आता छोट्या पडद्यावर प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. 'दशावतार'चा वर्ल्ड टेलिव्हिजन प्रीमियर लवकरच पाहता येणार असून हा चित्रपट कधी कुठे आणि किती वाजता पाहता येईल हे आत्ताच जाणून घ्या.

दशावतार'ची हृदयस्पर्शी कथा 
चित्रपटगृहात प्रचंड यश मिळवल्यानंतर आता  21 डिसेंबर 2025 रोजी घरबसल्या चित्रपट पाहण्याचा अनुभव घेण्याची संधी प्रेक्षकांना मिळणार आहे. 'दशावतार'ची कथा कोकणातील पारंपरिक दशावतारी कलाकार बाबुली मेस्त्री यांच्याभोवती फिरते. वैयक्तिक दु:खामुळे हादरलेल्या मेस्त्रींच्या गावावर आलेले संकट, अन्यायाविरुद्धचा संघर्ष दाखणारी ही कथा त्यांचा थरारक प्रवास उलगडत जाते. लोककला, श्रद्धा आणि आधुनिक वास्तव यांचा संगम साधणारा बाबुली मेस्त्रीचा शेवटचा 'दशावतार' सिनेमात पाहायला मिळेल. या चित्रपटात दिलीप प्रभावळकर यांच्यासह महेश मांजरेकर, सिद्धार्थ मेनन, अभिनय बेर्डे, प्रियदर्शनी इंदलकर, सुनील तावडे, रवी काळे, लोकेश मित्तल यांसारख्या कलाकारांनी महत्त्वाच्या भूमिका साकारल्या आहेत.

कुठे आणि किती वाजता पाहणार?
'दशावतार'चा वर्ल्ड टेलिव्हिजन प्रीमियर झी मराठी वाहिनीवर 21 डिसेंबर 2025 रोजी पाहता येईल. संध्याकाळी 7. वाजता सिनेमा प्रसारित होणार असून या निमित्ताने झी मराठीने आणखी एक अनोखा उपक्रम राबवला. झी मराठीच्या मालिकांमधील कलाकार दशावतारी कलाकारांना अनोखी मानवंदना देताना दिसणार आहेत. 'लक्ष्मी निवास' मालिकेतील सिद्धू, जयंत, संतोष आणि वेंकी, 'तारिणी' मालिकेतील केदार, 'वीण दोघातली ही तुटेना'मधील रोहन, 'सावळ्याची जणू सावली'मधील सारंग, तसेच 'कमळी'मालिकेतील हृषी हे सर्व कलाकार 'दशावतार'मधील विविध अवतारांमध्ये दिसणार. यासंदर्भातील एक पोस्ट सुद्धा समोर आली आहे.

महात्ताची बाब म्हणजे या सर्व कलाकारांची रंगभूषा सुप्रसिद्ध दशावतारी कलाकार कोनस्कर बंधू म्हणजेच दादा राणे कोनस्कर आणि उदय राणे कोनस्कर यांनी केली आहे. त्यांची सेटवरील उपस्थिती झी मराठीच्या कलाकारांसाठी खास ठरली. खऱ्या आयुष्यातील दशावतारी नाटकांचे दिग्गज कलाकार आणि दिग्दर्शक दादा राणे कोनस्कर आणि उदय राणे कोनस्कर गेली 34 वर्षे दशावतारी रंगभूमीवर कार्यरत आहेत. तसेच या दोन्ही दिग्गजांनी आजवर तब्बल 7000 पेक्षा अधिक प्रयोगांमध्ये विविध भूमिका साकारल्या आहेत.

