/मृणाल ठाकूर आणि क्रिकेटपटू यांच्यातील डेटींगच्या अफवांना पूर्णविराम! अभिनेत्रीने डीपफेक वापरकर्त्यांना दिला थेट इशारा

अभिनेत्री मृणाल ठाकूर तिच्या स्पष्टवक्तेपणासाठी ओळखली जाते. अलीकडेच, तिचा फोटो आणि ओळख वापरून तयार केलेले काही एआय-जनरेटेड डीपफेक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. अभिनेत्रीने इन्स्टाग्रामवर एक संदेश शेअर करून यावर प्रतिक्रिया दिली. अशा प्रकारची सामग्री पसरवणे सुरूच राहिल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते, असा इशारा मृणालने दिला आहे. बॉलिवूड अभिनेत्री मृणाल ठाकूरने नेमकी कोणती गोष्ट करून आपली नाराजी व्यक्त केली? मृणालने तिच्या सोशल मीडिया अकाउंटवर एक पोस्ट टाकून डीपफेक वापरकर्त्यांवर आपला राग व्यक्त केला आहे. आता हे नक्की प्रकरण काय यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
सोशल मिडियावर अभिनेत्री मृणाल ठाकूरने थेट इशारा दिला आहे की, जर तिच्या फोटो आणि व्हिडिओंचा गैरवापर थांबला नाही, तर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. अलीकडेच, तिचे नाव टीम इंडियाचा स्टार सलामीवीर यशस्वी जैस्वालसोबत जोडले गेले होते. एक व्हिडिओ समोर आल्यानंतर, मृणाल आणि यशस्वी यांच्या डेटबद्दलच्या चर्चांना जोर चढला होता. मात्र, मृणालच्या इंस्टाग्राम पोस्टने आता या सर्व खोट्या अफवांना पूर्णविराम दिला आहे. मृणाल ठाकूरने सोशल मिडियावर पोस्ट शेअर केली यामध्ये तिने लिहीले आहे की, "माझा चेहरा वापरून डीपफेक सामग्री तयार करणे किंवा शेअर करणे बेकायदेशीर आणि अस्वीकार्य आहे. हे तात्काळ थांबवण्यासाठी ही माझ्याकडून औपचारिक सूचना आहे, कृपया समजून घ्या. माझ्या ओळखीचा यापुढे कोणताही गैरवापर झाल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल."
Creating or sharing deepfake content using my likeness is illegal and unacceptable. Consider this your formal notice to stop immediately. Any further misuse of my identity will result in legal action.— Mrunal Thakur (@mrunal0801) August 3, 2026
मागील काही दिवसांपूर्वी मृणाल ठाकूर आणि यशस्वी जयस्वाल यांचा एक व्हिडिओ वेगाने व्हायरल होत होता. हा व्हिडिओ वांद्रे पश्चिममध्ये चित्रित करण्यात आल्याचे म्हटले जाते. व्हिडिओमध्ये, यशस्वी जैस्वाल कॅफेमधून बाहेर पडताना दिसत आहे, तर मृणाल ठाकूर आतमध्ये दिसत आहे. दोघांचा हा व्हिडिओ काही क्षणातच व्हायरल झाला आणि या दोघांच्या डेटिंगच्या चर्चा सुरु झाल्या होत्या. व्हिडिओमध्ये ते दोघे एकत्र दिसत नाहीत, तसेच त्यांच्यात कोणताही संवाद झाल्याचे स्पष्ट दिसत नाही. असे असूनही, सोशल मीडियावरील अनेक फॅन पेजेसनी हा व्हिडिओ शेअर केला, ज्यामुळे त्यांच्या नात्याबद्दल अटकळ बांधली जाऊ लागली. असे पहिल्यांदा झाले नाही इतर अनेक सेलिब्रेटी या डीपफेकला सामोरे गेले आहेत.
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डीपफेक सामग्रीच्या वाढत्या प्रसाराविरोधात आवाज उठवण्यासाठी अनेक प्रमुख सेलिब्रिटी पुढे आले आहेत आणि त्यांनी आपली ओळख, फोटो आणि व्यक्तिमत्व हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली आहे. यामध्ये अक्षय कुमार, वरुण धवन, अनिल कपूर, शिल्पा शेट्टी, प्रिती झिंटा, कार्तिक आर्यन आणि सुनील शेट्टी यांच्यासह इतरांचा समावेश आहे.