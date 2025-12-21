English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

घटस्फोटित आई-वडिलांची मुलगी’, गिरीजा ओकने पहिल्यांदाच डिवोर्सवर दिला खुलासा

Girija Oak on having Divorced Parents : डॉ. गिरीश ओक आणि पद्मश्री पाठक यांचा घटस्फोट झाल्यानंतर गिरीजा ओकने आई-वडिलांच्या डिवोर्सवर पहिल्यांदाच प्रतिक्रिया दिली आहे.

कावेरी पिंपळे | Updated: Dec 21, 2025, 01:56 PM IST
घटस्फोटित आई-वडिलांची मुलगी’, गिरीजा ओकने पहिल्यांदाच डिवोर्सवर दिला खुलासा

सोशल मीडियावर नॅशनल क्रश म्हणून चर्चेत असलेली अभिनेत्री गिरीजा ओक तिच्या चाहत्यांसमोर नुकत्याच एका मुलाखतीत तिच्या खाजगी आयुष्याचे अनेक अनकहे पैलू उघडकीस आणले आहेत. हॉटरफ्लाई चॅनलच्या मुलाखतीत गिरीजा ओकने पहिल्यांदाच तिच्या आई-वडिलांच्या डिवोर्सवर आपली मते व्यक्त केली आणि तिला येणाऱ्या पॅनिक अटॅकचा अनुभव उघड केला.

Add Zee News as a Preferred Source

गिरीजा ओकचे वडील डॉ. गिरीश ओक हे मराठी मनोरंजनसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेते आहेत. त्यांची पत्नी पद्मश्री पाठक यांच्याशी विवाह झाला होता, पण काही वर्षांनीच दोघांचा घटस्फोट झाला. या घटनेनंतर गिरीजा म्हणते की, 'आई-बाबा वेगळे झाल्यावर मी खूप तणावात होते. माझ्या आई-बाबांमध्ये मतभेद होत होते, आणि हळूहळू वाद वाढत गेले. त्यांनी वेगळं होण्याचा निर्णय घेतला. या सगळ्या गोष्टींचा मला सुरुवातीपासून खूप त्रास होत होता.'

डिवोर्सबाबत बोलताना गिरीजा म्हणाली, 'मी त्या वेळेस खूप लहान होते. शाळेचं, परिक्षेचं टेंशन होतं आणि घरी अशा गोष्टी सुरू असल्यामुळे त्रास अजून वाढत असे. मला तेव्हा काय व्हायचं हेच समजत नव्हतं. मला पॅनिक अटॅक येत असे खूप घाम येणे, अस्वस्थ वाटणे आणि हे सर्व प्रवासात, कॉलेजमध्ये किंवा लॅबमध्ये प्रॅक्टिकल करताना देखील होई.'

गिरीजा पुढे म्हणाली, 'इतक्या वर्षांपासून मी तणाव सहन करत होते, पण त्याची जाणीव नव्हती. हळूहळू मला जाणवले की माझ्या शरीरात ताण खूप जास्त झाला आहे, त्यामुळे मी डॉक्टरकडे गेलो. डॉक्टरांनी सांगितलं की तुला व्यक्त होण्याची गरज आहे. मग मी थेरपी आणि मेडिटेशन सुरू केले.'

गिरीजा ओकने सांगितले की, 'मी माझ्या आई-वडिलांच्या डिवोर्सबाबत कधीही काही बोलले नव्हते, कारण काय बोलायचं हे मला कळत नव्हतं. मला कायम असं वाटायचं की मी एका घटस्फोटित आई-वडिलांची मुलगी आहे. लहान असताना आणि माझं लग्न झालं नसताना, मला असं वाटायचं की मी माझं लग्न टिकवून दाखवेन. त्या तणावात मी अनेक वर्ष राहिलो. त्या अनुभवामुळे माझ्या रिलेशनशिपबाबतही माझा दृष्टिकोन वेगळा होता.'

गिरीजा ओकच्या आयुष्यात आता सुहृद गोडबोलेसारखी व्यक्ती आली आहे. ती म्हणाली, 'आम्ही एकमेकांवर सर्वकाही बोलतो, एकमेकांबाबत सर्व माहिती आहे, मेंटल हेल्थला प्राधान्य देतो आणि परफेक्ट पार्टनर मिळणं महत्त्वाचं आहे.'

गिरीजा ओकने मराठी मालिका आणि सिनेमांमध्ये आपली कारकीर्द सुरू केली. नंतर तिने बॉलिवूडमध्येही आपली छाप सोडली. 'तारे जमीन पर', 'जवान' आणि अनेक बॉलिवूड चित्रपटांत तिने काम केले आहे. सोशल मीडियावर तिच्या साड्यांचे कलेक्शन आणि बिच साईट फोटोशूट्स देखील व्हायरल झाले आहेत, ज्यामुळे ती चाहत्यांच्या मनावर अधिराज्य गाजवत आहे. गिरीजा ओकच्या या खुलास्यानंतर चाहत्यांमध्ये तिच्या खाजगी जीवनाबद्दल मोठा उत्सुकता निर्माण झाली आहे. तिने सांगितले की, मेंटल हेल्थ आणि तणावावर नियंत्रण ठेवणे हे खूप महत्वाचे आहे, आणि प्रत्येकाने आपल्या आयुष्यात सकारात्मक साथीदार निवडावा.

जर हवे असेल तर मी हे संपूर्ण लेख सोशल मीडिया साठी आकर्षक, शॉर्ट हेडलाईन व ग्रॅबिंग व्हर्जन मध्ये देखील रूपांतर करू शकतो, जे अधिक लोकांना आकर्षित करेल.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे. ...Read More

Tags:
Girish Oakdr girish oak marathi actorelection rally speechgirish oak newsgirish oak election speech censor

इतर बातम्या

महाराष्ट्रातील 288 नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत भाजपचा सर्वात मो...

महाराष्ट्र बातम्या