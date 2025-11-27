English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'दे दे प्यार दे 2'ने गाठला 100 कोटींचा आकडा, मात्र, अजूनही ठरला नाही हिट, बजेट किती?

अजय देवगणचा 'दे दे प्यार दे 2' ची कमाई अजूनही सुरुच आहे. मात्र, या चित्रपटाने आतापर्यंत 100 कोटींची कमाई केली आहे पण बजेट वसूल केले आहे का? वाचा सविस्तर   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Nov 27, 2025, 05:50 PM IST
'दे दे प्यार दे 2'ने गाठला 100 कोटींचा आकडा, मात्र, अजूनही ठरला नाही हिट, बजेट किती?

De De Pyaar De 2 Box Office Collection: बॉलिवूड अभिनेता अजय देवगणच्या ‘दे दे प्यार दे 2’ ला 14 नोव्हेंबरच्या रिलीजपासून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. ओपनिंग डेपासूनच या चित्रपटाने चांगली कमाई जमा केली आणि पहिल्याच आठवड्यात 50 कोटींचा टप्पा पार केला. 

Add Zee News as a Preferred Source

मात्र, दुसऱ्या आठवड्यात रिलीज झालेल्या ‘मस्ती 4’ आणि ‘120 बहादुर’ या चित्रपटामुळे अजय देवगणच्या चित्रपटाच्या कमाईला काहीसा फटका बसला. तरीही, या रोमँटिक कॉमेडीने इतर नव्या चित्रपटांपेक्षा अधिक प्रेक्षक आकर्षित केले आणि कमाईही इतर चित्रपटांपेक्षा चांगली केली.

‘दे दे प्यार दे 2’चा बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

अंशुल शर्मा दिग्दर्शित या चित्रपटाने पहिल्या आठवड्यात 51.1 कोटी रुपयांची कमाई केली. त्यानंतर या चित्रपटाची दुसऱ्या आठवड्याची सुरुवातही बऱ्यापैकी स्थिर राहिली. दुसऱ्या आठवड्यातील कमाई यामध्ये  8 वा दिवस 2.25 कोटी, 9 वा दिवस: 4 कोटी,  10 वा दिवस: 4.35 कोटी,  11वा दिवस: 1.5 कोटी,  12वा दिवस: 1.8 कोटी आणि 13 वा दिवस: 1.35 कोटी.  या आकड्यांनंतर चित्रपटाचे एकूण कलेक्शन 66.35 कोटी इतके झाले आहे.

14वा दिवस (दुपारी 4:05 वाजेपर्यंत) या चित्रपटाने 0.40 कोटी रुपयांची कमाई केली. यामुळे चित्रपटाचे एकूण कलेक्शन 66.75 कोटी रुपये इतके पोहोचले आहे.
रिपोर्टनुसार, सॅक्निल्कवर उपलब्ध आकडे अद्याप फाइनल नाहीत, त्यात बदल शक्य आहे.

चित्रपटाचे बजेट किती?

अजय देवगणच्या या चित्रपटाने अजूनही आपले बजेट वसूल कलेले नाही. या चित्रपटाचे बजेट हे सुमारे 135 कोटी रुपये इतके आहे. सॅक्निल्कनुसार जगभरात या चित्रपटाने 102 कोटी रुपयांची कमाई केली आहे.  त्यामुळे या चित्रपटाला बजेट रिकव्हर करण्यासाठी अजून काही दिवस मोठी कमाई करणे आवश्यक आहे.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

स्पर्धा वाढणार? 'तेरे इश्क में'ची एन्ट्री 28 नोव्हेंबरला

28 नोव्हेंबरला ‘रांझणा’ प्रसिद्ध दिग्दर्शक आनंद एल. राय यांचा चित्रपट ‘तेरे इश्क में’ रिलीज होत आहे. हा चित्रपट प्रदर्शित होताच ओपनिंग डे कलेक्शनचा अंदाज : 9–11 कोटी रुपये होईल असं म्हटलं जात आहे. अशा परिस्थितीत ‘दे दे प्यार दे 2’ चे शो कमी होण्याची आणि कमाईवर आणखी परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

FAQ

1. ‘दे दे प्यार दे 2’ कधी रिलीज झाला?

हा चित्रपट 14 नोव्हेंबर 2024 रोजी रिलीज झाला.

2. चित्रपटाने पहिल्या आठवड्यात किती कमाई केली?

पहिल्या आठवड्यात चित्रपटाने 51.1 कोटी रुपयांची कमाई केली.

3. चित्रपटाचे एकूण कलेक्शन किती झाले आहे?

14व्या दिवशी दुपारी 4:05 वाजेपर्यंत चित्रपटाचे एकूण कलेक्शन 66.75 कोटी रुपये झाले आहे.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
Ajay DevgnR MadhavanRakul Preetjaved zafriMeezaan Jafri

इतर बातम्या

मुंबई Share Marketमध्ये ₹350000000 चा घोटाळा; बड्या व्यावसा...

मुंबई बातम्या