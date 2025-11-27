'दे दे प्यार दे 2'ने गाठला 100 कोटींचा आकडा, मात्र, अजूनही ठरला नाही हिट, बजेट किती?

De De Pyaar De 2 Box Office Collection: बॉलिवूड अभिनेता अजय देवगणच्या ‘दे दे प्यार दे 2’ ला 14 नोव्हेंबरच्या रिलीजपासून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. ओपनिंग डेपासूनच या चित्रपटाने चांगली कमाई जमा केली आणि पहिल्याच आठवड्यात 50 कोटींचा टप्पा पार केला.
मात्र, दुसऱ्या आठवड्यात रिलीज झालेल्या ‘मस्ती 4’ आणि ‘120 बहादुर’ या चित्रपटामुळे अजय देवगणच्या चित्रपटाच्या कमाईला काहीसा फटका बसला. तरीही, या रोमँटिक कॉमेडीने इतर नव्या चित्रपटांपेक्षा अधिक प्रेक्षक आकर्षित केले आणि कमाईही इतर चित्रपटांपेक्षा चांगली केली.
अंशुल शर्मा दिग्दर्शित या चित्रपटाने पहिल्या आठवड्यात 51.1 कोटी रुपयांची कमाई केली. त्यानंतर या चित्रपटाची दुसऱ्या आठवड्याची सुरुवातही बऱ्यापैकी स्थिर राहिली. दुसऱ्या आठवड्यातील कमाई यामध्ये 8 वा दिवस 2.25 कोटी, 9 वा दिवस: 4 कोटी, 10 वा दिवस: 4.35 कोटी, 11वा दिवस: 1.5 कोटी, 12वा दिवस: 1.8 कोटी आणि 13 वा दिवस: 1.35 कोटी. या आकड्यांनंतर चित्रपटाचे एकूण कलेक्शन 66.35 कोटी इतके झाले आहे.
14वा दिवस (दुपारी 4:05 वाजेपर्यंत) या चित्रपटाने 0.40 कोटी रुपयांची कमाई केली. यामुळे चित्रपटाचे एकूण कलेक्शन 66.75 कोटी रुपये इतके पोहोचले आहे.
रिपोर्टनुसार, सॅक्निल्कवर उपलब्ध आकडे अद्याप फाइनल नाहीत, त्यात बदल शक्य आहे.
अजय देवगणच्या या चित्रपटाने अजूनही आपले बजेट वसूल कलेले नाही. या चित्रपटाचे बजेट हे सुमारे 135 कोटी रुपये इतके आहे. सॅक्निल्कनुसार जगभरात या चित्रपटाने 102 कोटी रुपयांची कमाई केली आहे. त्यामुळे या चित्रपटाला बजेट रिकव्हर करण्यासाठी अजून काही दिवस मोठी कमाई करणे आवश्यक आहे.
28 नोव्हेंबरला ‘रांझणा’ प्रसिद्ध दिग्दर्शक आनंद एल. राय यांचा चित्रपट ‘तेरे इश्क में’ रिलीज होत आहे. हा चित्रपट प्रदर्शित होताच ओपनिंग डे कलेक्शनचा अंदाज : 9–11 कोटी रुपये होईल असं म्हटलं जात आहे. अशा परिस्थितीत ‘दे दे प्यार दे 2’ चे शो कमी होण्याची आणि कमाईवर आणखी परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
