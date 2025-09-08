ठरलं तर मग! पूर्णा आजीच्या भूमिकेत 'या' अभिनेत्रीची होणार एन्ट्री; मोठा खुलासा

'ठरलं तर मग' या प्रसिद्ध मालिकेतील ज्येष्ठ अभिनेत्री ज्योती चांदेकर यांचं 16 ऑगस्टला निधन झालं. चांदेकर यांनी अनेक मराठी नाटक, चित्रपट आणि मालिकांमध्ये उल्लेखनीय भूमिका साकारली आहे. पण ठरलं तर मग या मालिकेतील पूर्णा आजीची भूमिका गाजली. त्यांच्या निधनानंतर ही भूमिका कोण साकारणार याबद्दल चाहत्यांमध्ये उत्सुकता होती. अखेर पूर्णा आजीच्या भूमिकेबद्दल खुलासा झाला आहे. या भूमिकेसाठी मराठी मनोरंजन विश्वातील ज्येष्ठ अभिनेत्रीची वर्णी लागली आहे.
आता मालिकेत पूर्णाईच्या भूमिकेत ज्येष्ठ अभिनेत्री स्वाती चिटणीस यांची एन्ट्री झाली आहे. याविषयी अधिकृत माहिती अद्याप समोर आली नाहीय. स्टार प्रवाहवरील 'तू ही रे माझा मितवा' या मालिकेतून स्वाती चिटणीस यांनी काही दिवसांपूर्वीच एक्झिट घेतली. ही मालिका सोडल्यानंतर स्वाती या 'ठरलं तर मग' मालिकेत पूर्णा आजीच्या भूमिकेत दिसणार असल्याची सूत्रांनी सांगितलं आहे. त्यामुळे चाहत्यांची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. त्यामुळे आता नवीन पूर्णा आजीचा पहिला प्रोमो किंवा स्टार प्रवाहकडून अधिकृत घोषणा कधी होणार, याची प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता पाहिला मिळत आहे.
'ठरलं तर मग' या मालिकेच्या निर्मात्या अभिनेत्री सुचित्रा बांदेकर असून त्या एका मुलाखतीत म्हणाल्या होत्या, दर महिन्यांची ज्योती चांदेकर यांची 6-7 दिवसांची ऍडजस्टमेंट करायच्या. वयामानानुसार, ही गोष्ट स्वाभाविकच होती. त्या मला म्हणायच्या की सुचित्रा मला पुण्याला जायचं आहे. त्या दिवसात त्या तिथे जायच्या, स्वतःच् चेकअप करायच्या, डॉक्टरांची अपॉइंटमेंट असेल तर त्यांना जाऊन भेटायच्या आणि मग पुन्हा शूटिंगला यायच्या. कोणत्याही सीनला त्यांनी जे योगदान दिलं आहे ते आता कोणामध्येच सापडणार नाही. त्यांचा आवाज... कोणत्याही सीनला त्यांचा जो आवाज लागतो तो आताच्या घडीला ज्योतीताईं शिवाय आणखी कोण करेल असं मला वाटत नाही, ज्योतीताईंसारखी जिंदा दिल बाई शोधही सापडणार नाही, अशी हळहळ सुचित्रा चांदेकर यांनी व्यक्त केली आहे.
1. 'ठरलं तर मग' मालिकेतील पूर्णा आजीची भूमिका कोणी साकारली होती?
'ठरलं तर मग' मालिकेतील पूर्णा आजीची भूमिका ज्येष्ठ अभिनेत्री ज्योती चांदेकर यांनी साकारली होती. त्यांनी अडीच वर्षे ही भूमिका गाजवली आणि प्रेक्षकांच्या मनात विशेष स्थान निर्माण केले.
2. ज्योती चांदेकर यांचे निधन कधी आणि कसे झाले?
ज्योती चांदेकर यांचे 16 ऑगस्ट 2025 रोजी वयाच्या 69व्या वर्षी पुण्यातील एका खासगी रुग्णालयात उपचारादरम्यान निधन झाले. त्या काही दिवसांपासून आजारी होत्या आणि पुण्याला गेल्या असताना त्यांची प्रकृती बिघडली.
3. ज्योती चांदेकर यांच्या निधनानंतर पूर्णा आजीच्या भूमिकेबाबत काय चर्चा होती?
ज्योती चांदेकर यांच्या निधनानंतर प्रेक्षकांमध्ये पूर्णा आजीची भूमिका कोण साकारणार याबाबत उत्सुकता होती. अनेक चाहत्यांनी ही भूमिका कोणीही बदलू नये, अशी विनंती मालिकेच्या निर्मात्यांना केली होती.