Marathi News
ठरलं तर मग! पूर्णा आजीच्या भूमिकेत 'या' अभिनेत्रीची होणार एन्ट्री; मोठा खुलासा

ज्योती चांदेकर यांच्या निधनानंतर पूर्णा आजींची भूमिका कोण साकारणार याबद्दल चाहत्यांमध्ये उत्सुकता आहे. या भूमिकेत कोण दिसणार याबद्दल सुचित्रा बांदेकर यांनी मोठा खुलासा केला आहे.

नेहा चौधरी | Updated: Sep 8, 2025, 06:55 PM IST
'ठरलं तर मग' या प्रसिद्ध मालिकेतील ज्येष्ठ अभिनेत्री ज्योती चांदेकर यांचं 16 ऑगस्टला निधन झालं. चांदेकर यांनी अनेक मराठी नाटक, चित्रपट आणि मालिकांमध्ये उल्लेखनीय भूमिका साकारली आहे. पण ठरलं तर मग या मालिकेतील पूर्णा आजीची भूमिका गाजली. त्यांच्या निधनानंतर ही भूमिका कोण साकारणार याबद्दल चाहत्यांमध्ये उत्सुकता होती. अखेर पूर्णा आजीच्या भूमिकेबद्दल खुलासा झाला आहे. या भूमिकेसाठी मराठी मनोरंजन विश्वातील ज्येष्ठ अभिनेत्रीची वर्णी लागली आहे. 

पूर्णा आजीच्या भूमिकेत 'या' अभिनेत्री होणार एन्ट्री!

आता मालिकेत पूर्णाईच्या भूमिकेत ज्येष्ठ अभिनेत्री स्वाती चिटणीस यांची एन्ट्री झाली आहे. याविषयी अधिकृत माहिती अद्याप समोर आली नाहीय. स्टार प्रवाहवरील 'तू ही रे माझा मितवा' या मालिकेतून स्वाती चिटणीस यांनी काही दिवसांपूर्वीच एक्झिट घेतली. ही मालिका सोडल्यानंतर स्वाती या 'ठरलं तर मग' मालिकेत पूर्णा आजीच्या भूमिकेत दिसणार असल्याची सूत्रांनी सांगितलं आहे. त्यामुळे चाहत्यांची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. त्यामुळे आता नवीन पूर्णा आजीचा पहिला प्रोमो किंवा स्टार प्रवाहकडून अधिकृत घोषणा कधी होणार, याची प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता पाहिला मिळत आहे. 

'दर महिन्यांची ज्योती चांदेकर...'

'ठरलं तर मग' या मालिकेच्या निर्मात्या अभिनेत्री सुचित्रा बांदेकर असून त्या एका मुलाखतीत म्हणाल्या होत्या, दर महिन्यांची ज्योती चांदेकर यांची 6-7 दिवसांची ऍडजस्टमेंट करायच्या. वयामानानुसार, ही गोष्ट स्वाभाविकच होती.  त्या मला म्हणायच्या की सुचित्रा मला पुण्याला जायचं आहे. त्या दिवसात त्या तिथे जायच्या, स्वतःच् चेकअप करायच्या, डॉक्टरांची अपॉइंटमेंट असेल तर त्यांना जाऊन भेटायच्या आणि मग पुन्हा शूटिंगला यायच्या. कोणत्याही सीनला त्यांनी जे योगदान दिलं आहे ते आता कोणामध्येच सापडणार नाही. त्यांचा आवाज... कोणत्याही सीनला त्यांचा जो आवाज लागतो तो आताच्या घडीला ज्योतीताईं शिवाय आणखी कोण करेल असं मला वाटत नाही, ज्योतीताईंसारखी जिंदा दिल बाई शोधही सापडणार नाही, अशी हळहळ सुचित्रा चांदेकर यांनी व्यक्त केली आहे. 

FAQ

1. 'ठरलं तर मग' मालिकेतील पूर्णा आजीची भूमिका कोणी साकारली होती?

'ठरलं तर मग' मालिकेतील पूर्णा आजीची भूमिका ज्येष्ठ अभिनेत्री ज्योती चांदेकर यांनी साकारली होती. त्यांनी अडीच वर्षे ही भूमिका गाजवली आणि प्रेक्षकांच्या मनात विशेष स्थान निर्माण केले.

2. ज्योती चांदेकर यांचे निधन कधी आणि कसे झाले?

ज्योती चांदेकर यांचे 16 ऑगस्ट 2025 रोजी वयाच्या 69व्या वर्षी पुण्यातील एका खासगी रुग्णालयात उपचारादरम्यान निधन झाले. त्या काही दिवसांपासून आजारी होत्या आणि पुण्याला गेल्या असताना त्यांची प्रकृती बिघडली.

3. ज्योती चांदेकर यांच्या निधनानंतर पूर्णा आजीच्या भूमिकेबाबत काय चर्चा होती?

ज्योती चांदेकर यांच्या निधनानंतर प्रेक्षकांमध्ये पूर्णा आजीची भूमिका कोण साकारणार याबाबत उत्सुकता होती. अनेक चाहत्यांनी ही भूमिका कोणीही बदलू नये, अशी विनंती मालिकेच्या निर्मात्यांना केली होती.

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
jui gadkaristar pravahTELEVISIONTV Celebritiesजुई गडकरी

