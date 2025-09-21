English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'तुमच्यामुळेच मला...,' संतापलेल्या इरफान खानने ओम पुरी आणि नसरुद्धीन शाह यांना सेटवरच सुनावलं होतं; अभिनेत्याचा खुलासा

अभिनेता दीपक डोब्रियालने मकबूलच्या सेटवरील एक किस्सा सांगितलं आहे, ज्यावेळी इरफान खान दिग्गज नसीरुद्दीन शाह आणि ओम पुरी यांच्यावर संतापला होता.   

शिवराज यादव | Updated: Sep 21, 2025, 12:31 PM IST
विशाल भारद्वाज यांचा 'मकबूल' हा चित्रपट अनेक कारणांमुळे एक महत्त्वाचा चित्रपट मानला जातो. फक्त एक उत्तम चित्रपट नाही, तर चित्रपटातील दिग्गज कलाकारांच्या अभियनामुळेही हा चित्रपट वेगळ्या ताकदीचा झाला होता. इरफान खानच्या कारकिर्दीची जेव्हा कधी चर्चा होते, तेव्हा मकबूलचाही उल्लेख केला जातो. अनेक चाहते मकबूल त्याचा सर्वोत्तम चित्रपट असल्याचं मानतात. शेक्सपियरच्या 'मॅकबेथ'वरून रूपांतरित झालेल्या या चित्रपटाने नसीरुद्दीन शाह, पंकज कपूर, ओम पुरी, तब्बू, पियुष मिश्रा अशा एकापेक्षा एक सरस कलाकारांना एकत्र आणलं होतं. त्याशिवाय दीपक डोब्रियाल सारख्या नवख्या अभिनेत्यांनाही चित्रपटात संधी देण्यात आली होती. छोटी भूमिका असूनही त्यांनी आपल्या अभिनयाची छाप सोडली होती. 

SCREEN ना दिलेल्या मुलाखतीत, दीपक डोब्रियालने मकबूलमध्ये काम करण्याचा आणि सेटवरील दिग्गजांकडून शिकण्याचा अनुभव सांगितला. त्याने पडद्यामागील एक किस्साही सांगितला जो इरफानच्या त्याच्या अभिनयाप्रती असलेल्या वचनबद्धतेबद्दल सांगतो. “काका (पियुष मिश्रा) यांचा मृत्यू होतो आणि त्यांचे पार्थिव इरफान भाईंच्या घरी आणले जाते. इरफान भाई शोक व्यक्त करण्यास सुरुवात करतात तेव्हा कोणीतरी ओम पुरी साहेबांना विचारतं की त्यांना पार्थिव कुठे सापडले. आणि ते म्हणतात, ‘हवेलीच्या अंगणात.’ पण त्यांनी ‘हवेली’ हा उच्चार ज्या पद्धतीने केला त्यामुळे सर्वांना हसू आले. तो सीन थांबवाला लागला. विशाल सरांनी त्यांना असंही सांगितले की, ‘तुमच्या उच्चारात थोडं पंजाबी आहे”. 

त्यानंतर अचानक विनोदी चर्चा सुरु झाली. दीपकने यांनी सांगितलं की, ओम पुरी यांनी हवेली शब्द पंजाबमध्ये किती वेगवेगळ्या प्रकारे उच्चारला जाऊ शकतो हे अतिशयोक्तीपूर्ण सांगण्यास सुरुवात केली आणि नसीरुद्दीन शाहही त्यात सामील झाले. "खूप मस्करी सुरु होती," असं तो म्हणाला. "पण काही केल्या सीन जुळत नव्हता. एकामागून एक, अनेक टेक झाले", असं तो म्हणाला. 

यादरम्यान दृश्याच्या भावनिक तीव्रतेत खोलवर बुडालेला इरफान वारंवार होणाऱ्या ब्रेकमुळे संतापला होता. "इरफान भाईंना त्रास होत असल्याचं दिसत होतं. तो पूर्णपणे व्यक्तिरेखेत बुडाला होता. पण ओमजी किंवा नसीर साहेबांना काहीही सांगण्याची हिंमत कोणातही नव्हती. ते दिग्गज आहेत. आणि खरं सांगायचं तर, त्यांची पात्रं विनोदाच्या अंगाने लिहिली गेली होती," असं त्याने सांगितलं. 

पुढे त्याने सांगितलं की, "टेकच्या दरम्यानच इरफान संतापला. त्याने त्याचदरम्यान असभ्य भाषेत सुनावलं. यानंतर लगेचच त्याने माफी मागितली. तो म्हणाला, माफ करा मला वाटलं हे करुन मला अभिनयात मदत होईल". हे सांगताना दिपकला हसू अनावर होत होतं. यानंतर सेटवरील चित्र बदललं. सर्वजण गंभीर झाले आणि त्या क्षणी अपेक्षित वातावरण झालं. आम्हाला हवा तो शॉट मिळाला आणि कोणताही वाद झाला नाही असंही त्याने सांगितलं. 

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

