रणवीरचा ‘धुरंधर’ पाहण्याबाबत दीपिकाने सोडलं मौन

बॉलिवूडची सुपरस्टार आणि प्रेक्षकांची लाडकी अभिनेत्री दीपिका पादुकोण सध्या रणवीर सिंगच्या बहुचर्चित ‘धुरंधर’ चित्रपटामुळे पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. रणवीर सिंगचा हा स्पाय-थ्रिलर आज (५ डिसेंबर) मोठ्या उत्सुकतेनं प्रेक्षकांच्या भेटीस आला. गेल्या काही आठवड्यांपासून या चित्रपटाभोवती प्रचंड बज निर्माण झाला होता. त्यामुळेच दीपिका पादुकोण हा चित्रपट थिएटरमध्ये पाहायला जाणार का, असा प्रश्न चाहत्यांमध्ये जोरदार चर्चिला जात होता.
अलीकडेच रणवीर सिंग आणि दीपिका पादुकोण गोव्यातील एका नातेवाईकाच्या लग्नसमारंभाला उपस्थित होते. त्यांच्या सोबत सोशल मीडिया स्टार ओरीही होता. कार्यक्रमात दोघांनीही ओरीसोबत मस्त मजा केली. लग्नातील वातावरण, संगीत आणि आनंदाचे क्षण सोशल मीडियावरही भरभरून झळकले. ओरीने रणवीर-दीपिकाचा एक विशेष फोटो आणि व्हिडिओ आपल्या इंस्टाग्रामवर शेअर केला. त्या व्हिडिओमध्ये रणवीर आणि दीपिकाने ओरीची गाजलेली ‘सिग्नेचर पोज’ रिक्रिएट केली होती. हा मजेशीर व्हिडिओ काही क्षणातच व्हायरल झाला. ओरीच्या या पोस्टवर दीपिकाने प्रेमळ अंदाजात कमेंट करत लिहिलं, “तू मला किती आवडतोस, माहित आहे ना!” या कमेंटने चाहत्यांचं लक्ष वेधलं. पण खरी चर्चा झाली ती दुसऱ्या कमेंटची
त्याच पोस्टमध्ये ओरीने चाहत्यांना प्रश्न केला 'शुक्रवारी माझ्यासोबत ‘धुरंधर’ कोण बघायला येणार?' या प्रश्नाला दीपिकाने विजेच्या वेगाने प्रतिसाद देत कमेंट केली 'मी! मी! मी!' या एका छोट्याशा कमेंटने सोशल मीडियावर मोठी चर्चा निर्माण झाली. रणवीरचा चित्रपट पाहण्यासाठी दीपिका किती उत्सुक आहे, याचा पुरावा चाहत्यांना मिळाला.
‘धुरंधर’ हा रणवीरच्या फिल्मोग्राफीतील सर्वात मोठा आणि भव्य चित्रपट मानला जात आहे. तब्बल ३ तास ३० मिनिटांच्या रनटाइमसह हा त्याचा सर्वाधिक लांबीचा चित्रपट ठरला आहे. या स्पाय-थ्रिलरमध्ये रणवीर सिंग एक रॉ एजंट साकारत आहे, जो पाकिस्तानातील अत्यंत धोकादायक गुप्त मोहिमेवर असतो. रणवीरने साकारलेली भूमिका दमदार, तीव्र आणि अॅक्शनने परिपूर्ण आहे. चित्रपटात संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल यांसारखे अनेक दिग्गज कलाकार महत्वपूर्ण भूमिकेत दिसणार आहेत. आदित्य धर यांच्या दिग्दर्शनाखाली तयार झालेला हा चित्रपट भव्य सेट्स, थरारक अॅक्शन सीन्स आणि उच्च दर्जाचा तांत्रिक अनुभव देणारा आहे.
आज (5 डिसेंबर) ‘धुरंधर’ थिएटरमध्ये रिलीज झाला आहे आणि सोशल मीडियावर चाहत्यांच्या प्रतिक्रिया येऊ लागल्या आहेत. दीपिकेने दाखवलेला सपोर्ट आणि रणवीरची दमदार भूमिका पाहता हा चित्रपट वर्षातील मोठ्या रिलीजपैकी एक ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते. तुम्हाला हवं असल्यास या लेखासाठी हेडलाईन्स, सबहेडिंग्स किंवा SEO-अध्यादेशित वर्णनही देऊ शकते!
FAQ
‘धुरंधर’ चित्रपटात रणवीर सिंग कोणती भूमिका साकारतो?
‘धुरंधर’मध्ये रणवीर सिंग एक रॉ एजंटची भूमिका साकारतो, जो पाकिस्तानातील धोकादायक गुप्त मोहिमेवर असतो.
दीपिका पादुकोण रणवीरचा ‘धुरंधर’ पाहायला जाणार का?
होय. ओरीच्या सोशल मीडिया पोस्टवर दीपिकाने “मी! मी! मी!” अशी कमेंट करत उत्साहाने होकार दिला.
‘धुरंधर’ या चित्रपटात आणखी कोणते कलाकार आहेत?
या चित्रपटात संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल आणि इतर अनेक दिग्गज कलाकार झळकणार आहेत.