English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
अभिनेत्री दीपिका कक्करने तिच्या युट्यूब चॅनलवर एक व्लॉग शेअर केला असून त्यात तिने तिच्या ब्लड टेस्ट रिपोर्टची माहिती दिली आहे. यावेळी तिला अश्रू अनावर होतात. या रिपोर्टमध्ये काय आहे, ते जाणून घ्या..  

कावेरी पिंपळे | Updated: Mar 29, 2026, 01:02 PM IST
सर्जरीनंतर ब्लड टेस्ट रिपोर्ट बघताच दीपिकाला अश्रू अनावर; पती म्हणाला 'खूप मोठी लढाई..'

टीव्ही मालिकेतील ससुराल सिमर का मधून घराघरात पोहोचलेली अभिनेत्री दीपिका कक्कर लग्नानंतर ग्लॅमर जगापासून दूर गेली असली तरी, ती तिच्या युट्यूब चॅनल आणि इन्स्टाग्रामवर चाहत्यांशी सतत संपर्कात राहते. नुकत्याच एका व्लॉगमध्ये दीपिकाने तिच्या सिस्ट रिमूव्हल सर्जरीबाबत ताजे अपडेट दिले, ज्यात तिने तिच्या प्रकृतीच्या आव्हानांबाबत मनमोकळेपणाने बोलले.

Add Zee News as a Preferred Source

तिचा पती आणि अभिनेता शोएब इब्राहिम म्हणाले की, 'ईदनंतर करायच्या ब्लड टेस्टचे रिपोर्ट्स समोर आले आहेत. सुदैवाने सर्व रिपोर्ट्स नॉर्मल आले आहेत, त्यामुळे दीपिका आणि आम्ही सर्वजण दिलासा अनुभवला.'

सर्जरीनंतरची प्रकृती आणि भावनिक क्षण

सिस्टच्या निदानानंतर दीपिकाची प्रकृती अजूनही पूर्णपणे ठीक नाही. रिपोर्ट्स नॉर्मल असल्यामुळे चाहत्यांना दिलासा मिळाला, पण तिच्या शरीरावर सर्जरीचा परिणाम अजूनही दिसत आहे. दीपिकाने व्लॉगमध्ये सांगितले की, “हळूहळूच सुधारणा होत आहे, पण शरीर अजूनही पूर्ववत नाही.” तिच्या या बोलण्यावर तिला अश्रू अनावर आले, आणि तिच्या भावनिक क्षणांना शोएबने शांतपणे धीर दिला.

शोएब म्हणाले, “ही खूप मोठी लढाई आहे. जे उपचार सुरू आहेत, ते सुरूच राहणार आहेत. फक्त एक स्टेप पूर्ण झाली आहे. दीपिका लवकर बरी व्हावी हीच प्रार्थना आहे.” तसेच त्याने दीपिकाला घाबरण्याची गरज नाही, सर्वकाही ठीक होईल असे सांत्वन दिले.

डाएट, कुकिंग आणि मानसिक बळ

व्लॉगमध्ये दीपिकाच्या चेहऱ्यावर नाराजी आणि थकवा स्पष्ट दिसत होता, पण शोएबने तिला तिच्या डाएटविषयी मार्गदर्शन केले आणि पुनः कुकिंग व्लॉग्स तयार करण्याची प्रेरणा दिली. दीपिका म्हणाली की, स्वयंपाक बनवल्याने तिला मानसिक आनंद मिळतो आणि या छोट्या गोष्टींमुळे तिला मानसिक बळ मिळते. तिच्या चेहऱ्यावर स्मितहास्य पाहायला मिळाले, जे चाहत्यांसाठीही दिलासादायक ठरले.

पुढील उपचार आणि काळजी

रिपोर्ट्स नॉर्मल आल्यावर, पुढील उपचार आणि प्रक्रिया जाणून घेण्यासाठी शोएब डॉक्टरांकडे जाण्याचे ठरवले आहे. त्याने सांगितले, 'पुढील स्टेप्स, उपचारपद्धती, शरीराचा प्रतिसाद, साइड इफेक्ट्स आणि काळजी यासाठी आम्हाला तयार राहावे लागेल.'

पार्श्वभूमी: लिव्हर कॅन्सर आणि सर्जरी

दीपिकाला पूर्वी लिव्हर कॅन्सरचे निदान झाले होते. त्या उपचारांनंतर तिच्या पोटात पुन्हा सिस्ट आढळल्याने तिला सर्जरी करून काढावी लागली. यामुळे तिचा आरोग्य प्रवास आणखी गुंतागुंतीचा ठरला, परंतु तिने चाहत्यांसोबत प्रत्येक टप्प्यावर तिच्या अनुभवाची माहिती शेअर केली.

दीपिका कक्कर आणि शोएब इब्राहिम यांचा हा अनुभव फॅन्ससाठी प्रेरणादायक आहे. यामधून दिसून येते की, आरोग्याशी निगडित आव्हाने आल्यावरही धैर्य, सकारात्मक दृष्टिकोन आणि कुटुंबीयांचा आधार किती महत्त्वाचा असतो. दीपिकाच्या व्लॉगमुळे चाहत्यांना तिच्या आरोग्याविषयी नेहमीच अपडेट मिळत राहतो आणि तिचा मानसिक बळ टिकून राहतो.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

...Read More

Tags:
Dipika KakarShoaib IbrahimTV actresssasural simar kaHealth Update

