13mm गाठीसाठी झालेल्या surgery नंतर दीपिकाने स्वतः दिली हेअल्थ उपडेट

लोकप्रिय टीव्ही जोडी शोएब इब्राहिम आणि दीपिका कक्कर पुन्हा एकदा कठीण काळातून जात आहेत. अभिनेत्री दीपिकाला काही वर्षांपूर्वी स्टेज 2 लिव्हर कॅन्सर निदान झाला होता आणि गेल्या जूनमध्ये ट्यूमर काढण्याची शस्त्रक्रिया करण्यात आली होती. मात्र, नुकतेच तिला पोटात एक नवीन सिस्ट आढळल्यामुळे तिला पुन्हा रुग्णालयात दाखल व्हावे लागले. या नवीन समस्या दीपिका आणि शोएबसाठी नवं संकट घेऊन आल्या आहेत.
सर्जरी यशस्वी झाली असून दीपिका आता घरी परतली आहे, पण ती अजूनही काही वेदना सहन करत आहे. रुग्णालयातून घरी आल्यानंतर तिनं व्हिडीओ शेअर करून आपल्या फॅन्ससोबत अनुभव आणि भावना उघड केल्या. तिने सांगितले की तिला 13 मिमीची गाठ होती, जी आरएफए (RFA) प्रक्रियेद्वारे जाळली गेली. सर्जरी यशस्वी झाली असली तरी, प्रक्रियेची अचानकता आणि वेदना तिला सहन करायला थोडा वेळ लागला.
शोएबने सोशल मीडियावर एक फोटो शेअर केला आहे. या फोटोमध्ये दीपिका हॉस्पिटलच्या बेडजवळ हसत आहे आणि शोएबची सावली तिच्या बाजूला उभी आहे. खास म्हणजे, हाच दिवस त्यांच्या लग्नाचा बर्थडे होता, आणि दोघांनी त्याला साधेपणाने साजरा केले. या क्षणांनी फॅन्सचे हृदयही हलवले आहे, कारण त्यांना त्यांच्या जोडप्याचा संघर्ष आणि प्रेम स्पष्ट दिसतो.
दीपिकाने युट्यूब व्हिडीओमध्ये सांगितले, 'सर्जरीसाठी जाताना मी खूप अस्वस्थ होते आणि रडत होतो. डॉक्टरांनी मला शांत केले. ही सर्जरी ओटीमध्ये नव्हती, तर सीटी रूममध्ये आरएफए प्रक्रियेद्वारे केली गेली. त्यांनी माझी सिस्ट जाळली आणि ती खूप लहान असल्याने प्रक्रिया शक्य झाली. जर ती मोठी असती, तर सर्जरी अधिक कठीण झाली असती.'
दीपिका सध्या 39 वर्षांची असून तिचा एक मुलगा आहे. जून 2025 मध्ये तिच्या कॅन्सरचे निदान झाले आणि तेव्हापासून ती केमोथेरपी, वेदना, भावनिक चढ-उतार आणि रिकव्हरी यांचा सामना करत आहे. ती या सर्व अपडेट्स फॅन्ससोबत युट्यूब व्हिडीओद्वारे शेअर करत राहते, ज्यामुळे तिच्या फॅन्सना तिच्या संघर्षाची प्रत्यक्ष जाणीव होते.
विशेष म्हणजे, दीपिका आणि शोएबने या कठीण काळातही एकमेकांवरचा विश्वास कायम ठेवला आहे. दोघांनी रुग्णालयातील वेळ आणि त्यादरम्यानच्या वेदनात्मक क्षणांमध्येही एकमेकांना आधार दिला. फॅन्सला हा अनुभव प्रेरणादायी वाटतो, कारण हा संघर्ष केवळ आरोग्याशी संबंधित नाही, तर भावनिक बंध आणि कौटुंबिक आधाराचीही कहाणी आहे.
दीपिकाचा हा संघर्ष दाखवतो की, कॅन्सर किंवा इतर आरोग्य समस्यांवर मात करणे केवळ वैद्यकीय उपचारावर नाही, तर मानसिक ताकद, कौटुंबिक आधार आणि फॅन्सशी संवाद या सर्व गोष्टींसह शक्य होते. दीपिकाने दाखवले की कठीण काळातदेखील फॅन्ससह स्वतःच्या भावना शेअर करणे किती महत्त्वाचे आहे.