दीपिका पादुकोण दुसऱ्यांदा होणार 'आई', मुलगी दुआसोबत शेअर केली Good News

रणवीर सिंग आणि दीपिका पादुकोण दुसऱ्यांदा पालक होणार आहे. दीपिका पादुकोणने मुलगी दुआसोबत गोड फोटो शेअर करत दिली माहिती. दीड वर्षांनंतर दीपिका पुन्हा एकदा गरोदर. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Apr 19, 2026, 12:16 PM IST
दीपिका पादुकोण आणि रणवीर सिंग यांनी दुसऱ्यांदा गोड बातमी शेअर केली आहे. अभिनेत्रीने रविवारी खास पोस्ट करत दुसऱ्यांदा गरोदर असल्याचं सांगितलं आहे. मुलगी दुआचसोबत तिने खास पोस्ट शेअर केली आहे. दीपिका पादुकोण दुसऱ्यांदा गरोदर आहे आणि तिची मुलगी दुआ हिला भाऊ किंवा बहीण होणार आहे. दीपिका आणि रणवीरचे चाहते कमेंट्स सेक्शनमध्ये अभिनंदनाचा वर्षाव करत आहेत. गेल्या काही काळापासून दीपिका आणि रणवीर कार्यक्रमांमध्ये एकत्र दिसत नसल्याच्या बातम्या येत होत्या. आता, चाहत्यांना दीपिकाच्या अनुपस्थितीमागील कारण समजले आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, दीपिका पदुकोण तिच्या पहिल्या मुलाला जन्म दिल्यानंतर दीड वर्षांनी पुन्हा गरोदर आहे.

19 एप्रिलची सकाळ चाहत्यांसाठी एका मोठ्या आश्चर्याने सुरू झाली, जेव्हा दीपिका पदुकोण आणि रणवीर सिंग यांनी जाहीर केले की ते दुसऱ्यांदा आई होणार आहेत. दीपिकाने इन्स्टाग्रामवर तिची मुलगी दुआ हिचा एक फोटो पोस्ट केला, ज्यामध्ये तिने प्रेग्नेंसी टेस्ट किट पकडते आणि टेस्टचा पॉझिटिव्ह रिझल्ट समोर आला आहे. 

चाहत्यांकडून अभिनंदनाचा वर्षाव 

चाहते आणि इंडस्ट्रीतील सहकाऱ्यांकडून आलेल्या अभिनंदनाच्या संदेशांच्या वर्षावामुळे, ही घोषणा बॉलिवूडमधील सर्वाधिक चर्चित क्षणांपैकी एक बनली आहे. चाहत्यांनी कमेंट्स सेक्शनमध्ये दीपिकाला मुलगा होणार असल्याचा अंदाज वर्तवत तिचे अभिनंदन केले. मात्र, चाहते आपला आनंद व्यक्त करत आहेत.

रणवीर आणि दीपिकाची मुलगी, दुआ

ज्यांना माहिती नाही त्यांच्यासाठी, दीपिका पदुकोण आणि रणवीर सिंग यांनी 8 सप्टेंबर 2024 रोजी त्यांची मुलगी, दुआ हिचे स्वागत केले. या जोडप्याने ऑक्टोबर 2025 मध्ये दिवाळीच्या दिवशी आपल्या मुलीचे लाल रंगाच्या पारंपरिक पोशाखातील फोटो शेअर केले होते.

दीपिका पादुकोणचा आगामी चित्रपट

कामाच्या आघाडीवर, दीपिका पादुकोण शाहरुख खानसोबतच्या तिच्या 'किंग' या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची तयारी करत आहे. याव्यतिरिक्त, ती अॅटली दिग्दर्शित, अल्लू अर्जुनसोबत एका आगामी तेलुगू चित्रपटात दिसणार आहे.

रणवीर सिंगचा 'धुरंधर २'

रणवीर सिंग सध्या 'धुरंधर २' च्या यशाचा आनंद घेत आहे. तो इतरही अनेक चित्रपटांचा भाग असू शकतो. तो आदित्य धरच्या आणखी एका चित्रपटात दिसू शकतो.

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

