/दीपिका-रणवीर पुन्हा झाले आई-बाबा! घरात दुसऱ्यांदा लक्ष्मीचे आगमन! सोशल मिडियावर केली पोस्ट

बॅालिवूडची स्टार अभिनेत्री दीपिका पदुकोण पुन्हा एकदा आई झाली आहे, 18 सप्टेंबर रोजी ती सिद्धीविनायकचे दर्शन घेताना दिसली. आता तिने सोशल मिडियावर एक पोस्ट शेअर करुन तिने तिच्या चाहत्यांना आनंदाची बातमी शेअर केली आहे. अभिनेता रणवीर सिंग आणि दीपिका पादुकोण आता दुसऱ्यांदा आई झाली आहे त्याच्या घरी देवीचे पुन्हा एकदा आगमन झाले आहे. सोशल मिडियावर तिने एक पोस्ट शेअर केली आहे यामध्ये तिने लिहीले आहे की, 'वेलकम बेबी गर्ल'. असे लिहून तिने तिच्या चाहत्यांना आनंदाची बातमी दिली आहे.
मागील काही वेळापासून अभिनेत्री सिनेमा सृष्टीपासून दूर आहे, काही दिवसांपूर्वीच तिची मुलगी दुवा आणि पती रणवीर सिंग सोबत काही फोटो बेबी बंपचे शेअर केले होते. 18 सप्टेंबर रोजी अभिनेत्री दीपिका पदुकोण आणि रणवीर सिंग हे दोघेही सिद्धीविनायक बाप्पाचे दर्शन घेण्यासाठी दिसले होते. यावेळी अभिनेत्रीने नारंगी रंगाचा ड्रेस घालून डोक्यावर गजरा देखील लावला होता.
दीपिका आणि रणवीरची पहिली मुलगी, दुआ, हिचा जन्म 8 सप्टेंबर 2024 रोजी मुंबईतील एच.एन. रिलायन्स रुग्णालयात झाला. त्यानंतर या जोडप्याने नोव्हेंबर 2024 मध्ये सोशल मीडियावर आपल्या मुलीचे नाव दुआ पदुकोण सिंग असे जाहीर केले. दरम्यान, 'दुआ' म्हणजे प्रार्थना किंवा नवस, कारण या जोडप्याचा विश्वास आहे की ती त्यांच्या प्रार्थनांचे सुंदर फळ आहे. आता, हे जोडपे दुसऱ्या मुलीचे पालक झाले आहेत. हे जोडपे आपल्या दुसऱ्या बाळासाठी काय नाव निवडतात हे पाहणे बाकी आहे. तथापि, हे उघड होण्यासाठी चाहत्यांना आणखी थोडा वेळ थांबावे लागेल.
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दीपिका आणि रणवीर यांचे लग्न 14 आणि 15 नोव्हेंबर 2018 रोजी झाले. या जोडप्याचा विवाह सोहळा कोकणी आणि सिंधी अशा दोन वेगवेगळ्या परंपरांनुसार पार पडला. इटलीतील कोमो सरोवरावरील 'व्हिला डेल बाल्बियानेल्लो' येथे त्यांचा एक अत्यंत खाजगी आणि भव्य डेस्टिनेशन वेडिंग सोहळा पार पडला. या लग्नाला केवळ त्यांचे कुटुंबीय आणि जवळचे मित्र उपस्थित होते.