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दीपिका-रणवीर पुन्हा झाले आई-बाबा! घरात दुसऱ्यांदा लक्ष्मीचे आगमन! सोशल मिडियावर केली पोस्ट

अभिनेत्री दीपिका पदुकोण आणि अभिनेता रणवीर सिंग यांच्या घरामध्ये पुन्हा एकदा लक्ष्मीचे आगमन झाले आहे. आता तिने सोशल मिडियावर एक पोस्ट शेअर करुन तिने तिच्या चाहत्यांना आनंदाची बातमी शेअर केली आहे.

Written ByShubhangi Mere
Published: Sep 19, 2026, 07:04 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 07:19 PM IST
दीपिका-रणवीर पुन्हा झाले आई-बाबा! घरात दुसऱ्यांदा लक्ष्मीचे आगमन! सोशल मिडियावर केली पोस्ट
Image Credit: दीपिका पदुकोण आणि रणवीर सिंग यांना दुसऱ्यांदा झाली मुलगी (Photo - Social Media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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दीपिका-रणवीर पुन्हा झाले आई-बाबा! घरात दुसऱ्यांदा लक्ष्मीचे आगमन! सोशल मिडियावर केली पोस्ट
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