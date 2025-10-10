8 तासांच्या शिफ्टच्या वादावर दीपिका पादुकोणने सोडलं मौन, थेट स्पष्टीकरण देत दिलं ठोस उत्तर

Deepika Padukone On Working Hours: बॉलिवूडची प्रसिद्ध अभिनेत्री दीपिका पदुकोण सध्या तिच्या ‘8 तासांच्या शिफ्ट’ या वक्तव्यामुळे चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे. नुकतेच तिनं दिग्दर्शक संदीप रेड्डी वांगा यांच्या ‘स्पिरिट’ आणि प्रभास अभिनीत ‘कल्कि 2898 ए.डी.’ या चित्रपटाच्या सिक्वेलमधून बाहेर पडल्याबद्दल मौन तोडलं आहे.
मागील काही आठवड्यांपासून अफवा होती की दीपिकानं या दोन्ही चित्रपटांतून माघार घेतली कारण ती फक्त 8 तासांची शिफ्ट करू इच्छित होती. आता स्वतः दीपिकानं या वादावर प्रतिक्रिया देत स्पष्ट केलं की, ती नेहमीच आपले निर्णय 'संयम आणि सन्मानाने' घेते आणि प्रत्येक लढाई शांतपणे लढते.
दीपिकानं एका मुलाखतीत सांगितलं की, 'मी हे अनेक वेळा अनुभवलं आहे. माझ्यासाठी हे काही नवीन नाही. पेमेंट असो वा इतर मुद्दे. मला नेहमी स्वतःसाठी लढावं लागलं. मी कधीच मोठ्याने बोलून वाद निर्माण करत नाही. मी माझ्या लढा शांतपणे आणि सन्मानपूर्वक लढते. कधी कधी या गोष्टी कोणत्याही कारणाशिवाय सार्वजनिक होतात पण ते माझं काम करण्याचं तत्त्व नाही. मी ज्या प्रकारे वाढले त्यात अशा प्रकारची प्रसिद्धी कधीच शोधली नाही असं ती म्हणाली.
दीपिकानं यावर भर दिला की फिल्म इंडस्ट्रीत अनेक पुरुष सुपरस्टार वर्षानुवर्षे फक्त 8 तास काम करतात. तरीही त्यावर कधीच कोणी चर्चा करत नाही. 'मी कोणाचं नाव घेऊ इच्छित नाही पण अनेक पुरुष कलाकार सोमवार ते शुक्रवार 8 तासच काम करतात आणि वीकेंडला विश्रांती घेतात. पण जेव्हा एखादी स्त्री असं म्हणते तेव्हा तो ‘वादग्रस्त विषय’ ठरतो असं दीपिकानं म्हटलं आहे.
कल्कि 2898 ए.डी. च्या निर्मात्यांनी मागील महिन्यात अधिकृत निवेदन जारी करत म्हटलं होतं की, 'दीपिका पदुकोण या चित्रपटाच्या सिक्वेलचा भाग राहणार नाहीत. सखोल चर्चेनंतर आम्ही परस्पर संमतीने विभक्त होण्याचा निर्णय घेतला आहे. पहिल्या भागाच्या प्रवासात आम्हाला खूप आनंद मिळाला पण दुसऱ्या टप्प्यात आमची भागीदारी शक्य झाली नाही.
या घोषणेनंतर सोशल मीडियावर चर्चा रंगली की दीपिकानं 8 तासांच्या कामाच्या वेळेची अट घातली होती. मात्र दीपिकानं तिच्या या वक्तव्याद्वारे सांगितलं की, ती फक्त कामाच्या गुणवत्तेला आणि स्वतःच्या संतुलनाला प्राधान्य देते आणि हे कोणतंही बंडखोर पाऊल नाही.
