/दीपिका पदुकोणचा एक्स-बॉयफ्रेंड सोशल मिडियावर चर्चेत! मुलाखतीत केला नात्याचा खुलासा

Deepika Padukone - Muzammil Ibrahim Relationship : बॅालिवूडची स्टार अभिनेत्री दीपिका पादुकोण अनेकदा तिच्या वैयक्तिक जीवनामुळे सातत्याने चर्चेत पाहायला मिळाली आहे. ती सध्या दुसऱ्यांदा प्रेग्रेंट आहे आणि त्यामुळे ती सध्या तिच्या वैयक्तिक जीवनामध्ये व्यस्त आहे. मागील काही दिवसांआधी अभिनेत्री दीपिका पादुकोण तिच्या बेबी बंप सोबत पाहायला मिळाली होती. आता अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ही एका वेगळ्या कारणामुळे चर्चेत पाहायला मिळाली आहे. दीपिका पादुकोण ही आता तिच्या पहिल्या बॅायफ्रेंडच्या मुलाखतीमुळे चर्चेत पाहायला मिळाली आहे. मॉडेल आणि अभिनेता मुजम्मिल इब्राहिम सध्या एका मुलाखतीमुळे चर्चेत आहे. पण कोण आहे हा मुजम्मिल इब्राहिम यासंदर्भात सविस्तर या लेखामध्ये वाचा.
मनोरंजन विश्वात असे अनेक तारे आहेत, जे यश चाखल्यानंतर आज या इंडस्ट्रीतून गायब झाले आहेत. मुजम्मिल इब्राहिमचाही या यादीत समावेश आहे. मुजम्मिल इब्राहिम व्यवसायाने मॉडेल-अभिनेता आहे. गेल्या वर्षी सिद्धार्थ कन्ननला दिलेल्या एका मुलाखतीत मुजम्मिलने दावा केला होता की, तो दीपिका पदुकोणसोबत रिलेशनशिपमध्ये होता. मुलाखतीमध्ये अभिनेत्याने सांगितले की, "जेव्हा दीपिका मुंबईला आली होती, तेव्हा आम्ही एकत्र एक शो केला. तिला मी आवडू लागलो, त्यानंतर तिने मला लग्नाची मागणी घातली आणि आम्ही डेटिंग करायला लागलो. त्यावेळी तो एक मोठा स्टार होता आणि दीपिका फक्त एक मॉडेल होती. काही काळ डेटिंग केल्यानंतर मुजम्मिलने दीपिकासोबत ब्रेकअप केले. "
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ही अभिनेत्याची मुलाखत सोशल मिडियावर सध्या मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. त्यांच्या ब्रेकअपनंतर काही वर्षांनी ते दोघे पुन्हा एकत्र आले आणि एकमेकांच्या यशाबद्दल आनंदी दिसत होते, पण दीपिकाच्या लग्नानंतर तो अभिनेता तिच्यापासून दूर झाला. मुजम्मिल इब्राहिम मूळचा काश्मीरचा आहे, दहशतवादामुळे त्याने काश्मीर सोडून मुंबईत स्थलांतर केले आणि मॉडेलिंगला सुरुवात केली. 2003 मध्ये, त्याने 'ग्लॅडरॅग्स मॅनहंट इंडिया' जिंकून 'मिस्टर इंडिया' हा किताब पटकावला. वयाच्या आठव्या वर्षी, स्विमिंग पूलमध्ये बुडणाऱ्या एका मुलाला वाचवल्याबद्दल त्याला राष्ट्रपतींचे जीवनरक्षक पदक मिळाले होते.